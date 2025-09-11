23 940 de țigarete și 114 litri de alcool descoperite de Serviciul Vamal la Drochia / VIDEO

Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au descoperit o cantitate mare de țigarete și alcool în regiunea Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.

Controlul a avut loc după ce a fost oprit pentru verificări un „Mercedes Sprinter”, condus de un bărbat de 50 de ani. În interiorul mașinii și în remorca tractată, ofițerii au găsit 23 940 de țigarete, atât neambalate, cât și ambalate în pachete cu diferite mărci. Unele pachete aveau codurile de bare neidentificabile. De asemenea, au fost depistate 114 litri de alcool.

Produsele nu aveau acte de proveniență legală și au fost ridicate de autorități. Cercetările continuă pentru a stabili toate detaliile cazului. Totodată, persoana implicată riscă sancțiuni conform legislației.

Video: Serviciul Vamal al Republicii Moldova