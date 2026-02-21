100 de mii de dolari – viața unui om. Detalii despre killerii instruiți în Republica Moldova

Serviciul de Securitate din Ucraina (SBU) a publicat imagini cu membrii grupării care pregătea un șir de asasinate în adresa unor funcționari de rang înalt ucraineni. Operațiunea s-a desfășurat în colaborare cu polițiștii moldoveni, așa cum potențialii killeri erau instruiți în Republica Moldova. Capul grupării era cetățeanul Republicii Moldova, Nicolae Șepeli, căruia președinta Maia Sandu i-a retras grațierea. Procurorii cer mandat de arest pe numele persoanelor reținute.

Operațiunea specială s-a desfășurat, simultan, pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova. Conform oamenilor legii, membrii grupării urmau să asasineze figuri publice importante din Ucraina, scrie anticoruptie.md

„Principalele „ținte” au fost: jurnaliștii și persoanele publice ucrainene, șeful unei întreprinderi strategice și militarii Departamentului Principal de Informații al Ministerului Apărării, inclusiv luptătorii Legiunii Externe GUR MO. Pentru a elimina potențialele victime, figuranții au dezvoltat diverse opțiuni: de la tragere în „adăpost” la mașini subterane. Pentru comiterea crimelor, forțele speciale ruse au promis o recompensă de până la 100.000 de dolari americani, în funcție de statutul persoanei”, anunță SBU.

Șeful grupării este moldoveanul Nicolae Șepeli, care în 2022 a fost grațiat. Doi dintre complicii săi, dar și alți figuranți din Ucraina, UE și Transnistria au fost reținuți.

„Conform anchetei, principala figură a fost recrutată de forțele speciale ruse în timp ce era condamnată într-o închisoare rusească. După ispășirea pedepsei, acesta a fost trimis în Moldova pentru a forma un grup de agenți sub controlul Rusiei. Ulterior, agenții au fost împărțiți în grupuri. Primul dintre ei a urmărit locul și agendele potențialelor victime, al doilea – „ucigași” care trebuiau să execute crimele. Mai mult, grupurile au fost trimise în Ucraina în calitate de turiști, iar ulterior, membrii grupării au fost distribuiți în spații închiriate în diferite regiuni”, se mai subliniază în comunicatul SBU.

Pentru a monitoriza „țintele”, aceștia s-au dat drept curieri ai serviciilor de livrare: au fotografiat/filmat, și-au marcat geolocațiile pe Google Maps și au „raportat” cetățeanului Republicii Moldova, Nicolae Șepeli.

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, au informat că au reținut trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina. Totodată, oamenii legii au confirmat identitatea recrutorului, dar și a oferit detalii despre ceilalți doi reținuți.

„Bănuitul principal cu rol de recrutor este din Chișinău și are vârsta de 30 de ani, iar anterior a fost condamnat în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior acesta a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde-și executase sentința până-n 2022. Totuși, acesta ar fi menținut contactul cu coordonatori ai serviciilor speciale din Rusia, prin intermediul aplicației mobile Telegram. Ceilalți reținuți în Moldova sunt doi concubini și un alt tânăr. Așadar, cei 10 recrutați care ar fi lucrat la pregătirea schemei de asasinare în Ucraina au vârste de 19-43 de ani și sunt din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina (partea stângă a Nistrului, cu „guvern” nerecunoscut de autoritățile de la Chișinău). Aceștia au mai fost cercetați penal în Moldova, unii fiind și judecați pentru huliganism și infracțiuni legate de conducerea mașinii”, concretizează PCCOCS, într-un comunicat.