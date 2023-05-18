ФЕЙК: Премьер-министр Молдовы требует отменить результаты выборов башкана Гагаузии

Ряд СМИ опубликовали статьи о том, что премьер-министр Дорин Речан призвал признать недействительными выборы башкана Гагаузии. По данным этих изданий, свой призыв глава кабмина аргументировал многочисленными нарушениями, которые зафиксировала полиция. На самом деле, Дорин Речан не заявлял, что выборы следует признать недействительными. Он отметил, что следует подождать решения Апелляционной палаты Комрат по этому поводу.

«Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил по поводу итогов выборов в Гагаузии, что «их следует, в первую очередь, признать недействительными» — новость такого содержания опубликовал гагаузский портал Gagauzinfo.md, ссылаясь на выступление премьера в рамках передачи «În PROfunzime» на телеканале PRO TV Chisinau.

Портал Point.md опубликовал статью с заголовком: «Речан: Сначала выборы в Гагаузии должны признать действительными, так как были нарушения».

Noi.md, cо ссылкой на Point.md, написал, что по словам Дорина Речана, выборы в Гагаузии “следует, в первую очередь, признать недействительными».

По данным портала Omg.md, премьер-министр требует отменить результаты выборов башкана Гагаузии. «С требованием о непризнании результатов выборов в Гагаузской автономии выступил премьер-министр Дорин Речан. Речан дал понять, что центральные власти намерены сотрудничать с примарами населенных пунктов Гагаузии в обход руководства автономии», – говорится в статье.

Все перечисленные источники написали о том, что премьер Дорин Речан сделал такое заявление на основании информации полиции о подкупах избирателей со стороны партии «Шор».

Утверждение о том, что Речан якобы призвал признать выборы в Гагаузии недействительными, распространяется также в сети Facebook. В числе авторов: Gagauznews, Бельцы Сегодня, группа Свежие новости Молдовы ,

Российские СМИ: Речан заявил, что прошедшие выборы башкана Гагаузии нужно признать недействительными

С подачи молдавских СМИ, такая же информация появилась и на некоторых российских ресурсах. «Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными. На них зафиксировано множество нарушений, которые уже были задокументированы и переданы на рассмотрение местным избирательным органам» – так представили слова молдавского премьера порталы “Военное обозрение” (topwar.ru) и Forpost.Севастополь.r u .

Илан Шор: Речан заявил, что результаты выборов в Гагаузии нужно аннулировать

Лидер партии «Шор», осужденный на 15 лет по делу о «краже миллиарда», тоже не остался в стороне от этой темы. Он написал на своей странице в Facebook, что по словам Дорина Речана, результаты выборов в Гагаузии нужно аннулировать. «Ответ – в заявлении так называемого премьер-министра Молдовы Дорина Речана. Результаты выборов в Гагаузии нужно аннулировать, убеждает нас Речан. Хочется спросить его персонально, Дорин, ты под кайфом делал это заявление? А все ваши прихлебатели? Вы одно курите и нюхаете или разное? Аннулировать волеизъявление народа, десятков тысяч человек, которые поддержали кандидата от Партии «Шор» Евгению Гуцул и доверили нам свою жизнь и будущее? Отличную же «демократию» вы построили и продолжаете строить!», – написал Илан Шор.

Он также заявил, что правящей партии PAS наплевать на демократию и волю народа.

Дорин Речан говорил, что нужно ждать решения суда

Дорин Речан 15 мая участвовал в передаче „În Profunzime” на телеканале PRO TV Chisinau. Он действительно комментировал предварительные итоги выборов башкана Гагаузии и говорил о нарушениях, которые зафиксировала полиция. Однако глава кабмина не призывал отменить результаты выборов. «Эти выборы, в первую очередь, должны быть подтверждены. Там было обнаружено очень много нарушений, эти нарушения были хорошо задокументированы и представлены местному избирательному органу. На основании этого мы должны подождать финального решения», – сказал Речан. (7:40)

В эфире, Речан еще повторял, что решение остается за Апелляционной палатой. «Апелляционная палата Комрат должна решить в какой степени эти мошенничества повлияли на избирательный процесс», – сказал Речан. (17:55)

Ведущая Лорена Богза сказала, что некоторые политики уже говорят, что выборы будут признаны недействительными и спросила Дорина Речана, есть ли такой риск. Глава кабмина ответил, что пока невозможно утверждать, будут ли они признаны действительными или нет и призвал не спекулировать на этой теме. «Мы должны убедиться, что законодательство в Республике Молдова применяется, но я не могу спекулировать: будут признаны или не будут признаны. Органы задокументировали нарушения, презентовали избирательной комиссии Гагаузии, будет представлено и Апелляционной палате в Гагаузии и, соответственно, мы увидим, какое будет решение. Но те, кто нарушил закон, будут наказаны», – сказал Дорин Речан. (18:25-19:11)

Таким образом, премьер Дорин Речан не высказывал мнения о том, какое решение нужно принять по выборам в Гагаузии. Он неоднократно заявлял, что решение за судом в Гагаузии. СМИ неверно представили слова премьер-министра, показав их в полной противоположности.

«Мы — то, что мы читаем»

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что СМИ неверно представили слова Дорина Речана. Он расписал реальные цитаты премьер-министра и призвал всех к корректному информированию общественности.

«Просматривая журнал утренней прессы, я обнаружил в первую очередь… что некоторые цитаты были представлен без проверки первоисточника. Мы — это то, что мы читаем. По этическим соображениям я не буду называть соответствующие редакции, но призываю всех внести свой вклад в корректное информированное общества», – призвал Даниел Водэ. Он призвал граждан быть внимательными к источникам информации.

Елена Челак,

Stopfals.md

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