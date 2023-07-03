ФЕЙК: Парламент принял закон для удержания налога с диаспоры за перечисление денег в Молдову

Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила что «с 2024 года с диаспоры будет удерживаться налог за перечисление денег в Молдову. Закон уже принят Парламентом в первом чтении». Эта информация не соответствует действительности. На самом деле, рассматривается законопроект о том, чтобы обязать финансовые учреждения (в частности, банки) предоставлять Министерству финансов информацию об операциях, совершенных физическими лицами в системе денежных переводов. Эта инициатива не предполагает удержание налога от диаспоры.

Ирина Влах: «За перечисление денег бедным родителям, удержат налог»

19 июня, в эфире передачи «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8, Ирина Влах заявила, что Парламент Молдовы принял в первом чтении закон, который обязывает граждан нашей страны, находящихся за рубежом, платить налог за перечисление ими денег в Молдову. «Мы с вами дошли до того, что мы с диаспоры, с 1 января 2024 года, будем удерживать налог за то, что они перечисляют своим бедным родителям и родственникам», – заявила Влах.

Ведущий Анатолий Голя попросил Влах пояснить, откуда у нее такая информация:

— Кто это сказал?

— Как кто сказал? Это обсуждается на уровне парламента, уже приняли в первом чтении.

— Не принято такое решение.

— Почему вы их постоянно защищаете?

— Почему вы врете, что принято в первом чтении?

— Вы хотите сказать, что не обсуждается такое в парламенте?

— Такое решение в первом чтении не принято.

— Но оно ведь обсуждается.

СМИ: «Лица, которые получают денежные переводы, будут платить налоги»

За несколько дней до выступления башкана Гагаузии, сайт Actualitati.md опубликовал новость: «Неприятный сюрприз для диаспоры: Лица, которые получают денежные переводы, будут платить налоги».

В тексте утверждается, что «власти подготовили неприятный сюрприз, особенно для молдаван из диаспоры, которые будут вынуждены платить налоги в Молдове: либо они, либо граждане, которые получают денежные переводы в республике». Также, в статье отмечается, что с 1 января 2024 года финансовые учреждения, в том числе банки, будут обязаны отчитываться перед налоговой службой обо всех переводах через системы денежных переводов для физических лиц.

Новость разместили и в социальной сети Facebook, где набрала около 30 репостов. Поделился ее на своей странице в Телеграм и депутат-социалист Владимир Односталко.

Напомним, сайт Actualitati.md связан с Партией социалистов. В своих статьях продвигает ПСРМ и критикует действующую власть, а ранее неоднократно публиковал ложную информацию. Согласно журналистскому расследованию 2017 года, домен Actualitati.md был зарегистрирован Юрием Витнянским, бывшим местным советником от ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева.

Парламент не голосовал за «закон о диаспоре»

На самом деле, Парламент не принимал ни в первом, ни во втором чтении какой-либо закон, который обязал представителей диаспоры выплачивать налог за перечисление денег в Молдову. Правительство разработало законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся фискальной и таможенной политики на 2024 год. Он предусматривает, что финансовые учреждения в Молдове (в частности, банки) с 1 января 2024 года должны предоставлять Министерству финансов информацию об операциях, совершенных физическими лицами системы денежных переводов.

Так, предлагается внести изменения в статью 226 (11) Налогового кодекса – Косвенные источники информации, пункт (5), подпункт а), после слов «платежных счетов физического лица», дополнить словами «а также операций осуществляемых через платежные системы», а после слов «соответствующих счетов» предусмотреть «и операций, осуществляемых через системы денежных переводов»; пункт i) дополнить текстом «а также сведения о регистрации/погашении задолженности перед персоналом, остаток которой на конец года превышает 200 тыс. леев».

В случае утверждения изменений в Налоговый кодекс, статьи с поправками будут звучать следующим образом:

Пункт 5 (а): Информация должна содержать данные о притоках и/или оттоках средств в течение финансового года на/из каждого банковского счета и/или платежного счета и/или на/из банковских счетов и/или платежных счетов физического лица, а также операций осуществляемых через платежные системы, если совокупный дебетовый или кредитовый оборот по соответствующим счетам и операциям, осуществляемым через системы денежных переводов течение финансового года превышает 300 тысяч леев;

Пункт 5 (i): Заимствование/погашение кредитов в течение финансового года, отраженное на счетах предприятия, превышающее в совокупности сумму 200 тыс. леев, а также сведения о регистрации/погашении задолженности перед персоналом, остаток которой на конец года превышает 200 тыс. леев.

Мнение эксперта: данные собираются для косвенного метода оценки дохода

Предложенные изменения не направлены непосредственно на диаспору и относятся ко всем гражданам Молдовы. Директор программы «Экономическая политика» неправительственной организации «Эксперт-групп» Марина Соловьева в комментирии для портала Stopfals.md отметила, что согласно Налоговому кодексу Молдовы доходы, полученные физическими лицами за пределами страны, не облагаются налогами. «Не думаю, что Минфин собирается удерживать налоги с личных денежных переводов. В Налоговом кодексе ясно сказано, что доходы, полученные физлицами за пределами Республики Молдова, в том числе переданные родственникам, не считаются налогооблагаемыми доходами (статья 226-6, п. (4)). С денег, заработанных за границей, как правило уже были заплачены налоги в другом государстве», – отметила экспертка.

Марина Соловьева предположила, что данные могут собираться для косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода. «Думаю, Минфин собирает эти данные для косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода. В принципе, у налоговой уже сейчас есть доступ к данным банков о движении средств на счетах физлиц. Сейчас, видимо, решили добавить еще и данные систем денежных переводов», – считает она.

Elena Celak,

Stopfals.md