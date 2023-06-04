ФЕЙК: Молдова готова разрешить ВСУ зайти на свою территорию, чтобы «разобраться» с Приднестровьем

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова готова дать право Вооруженным Силам Украины зайти на свою территорию, чтобы «разобраться» с ПМР. Эту информацию продвигает ряд телеграмм-каналов, некоторые СМИ и прокремлевская пропагандистская программа «60 минут». На самом деле, эта информация не соответствует действительности. Президент Молдовы такого заявления не делала, а ранее неоднократно подтверждала, что урегулирование приднестровского конфликта возможно исключительно мирным путем.

Телеграм-каналы и интернет-порталы: «Молдова готова предоставить свою территорию ВСУ»

Несколько телеграм-каналов, в числе которых: Срочные Новости, МИРОТВОРЕЦ, ZАПИСКИ VЕТЕРАНА, Гагаузская Республика , распространили информацию о том, что Молдова готова предоставить свою территорию Вооруженным Силам Украины для ведения военных действий, сославшись на слова Майи Санду. «Если украинской армии будет необходимо – мы готовы дать право зайти на нашу территорию, чтобы разобраться со складами, вооружением и личным составом. Это союзнический жест», – процитировали Майю Санду указанные телеграм-каналы.

Такую же информацию опубликовали некоторые украинские Телеграм-каналы.

Сайты Cursorinfo.co и News.am также написали, что Молдова готова дать право зайти ВСУ на свою территорию, чтобы «разобраться» с Приднестровьем.

В качестве доказательства, некоторые из перечисленных телеграм-каналов и сайтов указали, что Майя Санду якобы сделала такое заявление, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Европейского политического сообщества, который прошел в Молдове 1-го июня. Однако ни ссылки, ни название СМИ, которому Санду якобы дала такое интервью, не представляется. Другие же ресурсы вовсе не представили никаких аргументов и доказательств для своих утверждений.

Частные аккаунты: «Молдова готова позволить разобраться со складами в Приднестровье»

В сети Facebook также активно распространяется информация о том, что наша страна готова предоставить свои территории ВСУ. Один и тот же текст публикуется на многих частных аккаунтах. «Если украинской армии будет необходимо — мы готовы дать право зайти на нашу территорию, чтобы разобраться со складами, вооружением и личным составом. Это союзнический жест», – такую цитату приписывают президенту Майе Санду.

Такие тексты были опубликованы на страницах: Валентин Ход, Iurie Nartea, Valerii Ciornii, Curchi Sergiu, Петр Жупанов, а также одним из инициаторов создания левоцентристской партии «Наши» Михаилом Ахремцевым .

Таким же текстом поделился в сети Tiktok пользователь Propagandatelevision.

Российский телеканал: «Молдавия готова предоставить свою територрию для ведения боевых действий»

В эфире программы «60 минут» (01:29:10) на государственном телеканале Россия1 ведущая Ольга Скабеева назвала саммит Европейского политического сообщества в Молдове «руссофобским сборищем» и сообщила телезрителям, что «Майя Санду только что заявила просто невероятное: что Молдавия готова предоставить свою територрию для ведения боевых действий и если ВСУ понадобится зайти на землю Молдавии, чтобы – и далее прямая цитата: «разобраться с российскими складами, вооружением и личным составом», – то милости просим».

Хотя в дальнейшем Скабеева высказала предположение, что эта информация может быть «необъективной и неверной», передача продолжилась в том же ключе. Один из гостей тоже допустил, что эта информация может не соответствовать действительности и даже назвал ее «вбросом», но стал рассуждать о том, как на это отреагирует Россия. «Сам факт вброса этой информации говорит о многом. Это одно из наиболее опасных направлений. Хочу заметить, что парировать такой удар России будет проблематично. Тогда нам действительно придется решать этот вопрос силами авиации, подавления систем противовоздушной обороны в этом районе, нанесения массированных бомбо-штурмовых ударов на уничтожение группировки ВСУ (…) Если Молдова будет втянута в конфликт и со своей территории предоставит возможность действовать самолетам F-16, что весьма вероятно, то нам придется решать вопрос с Молдовой», – заявил Константин Сивков, заместитель президента российской Академии ракетных и артиллерийских наук.

Этот момент вырезал и опубликовал в сети TikTok, под названием «Открылся Второй Фронт», пользователь user3619378377022 . В течение суток этим видео поделилось более 3 тысяч человек.

Администрация президента: сообщения являются ложными

На самом деле, президент Майя Санду не говорила о том, что Молдова готова предоставить ВСУ свои территории. Администрация президента опубликовала опровержение. «По поводу появившейся в телеграм-каналах информации о том, что президент Майя Санду, якобы, заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, подчеркиваем, что данные сообщения являются ложными», – говорится в коммюнике.

Майя Санду: урегулирование приднестровского конфликта может быть достигнуто только мирным путем

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла на различных платформах, что урегулирование приднестровского конфликта может быть достигнуто исключительно мирным путем. Эта позиция остается неизменной.

22 сентября 2021 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Майя Санду подчеркнула, что Молдова намерена разрешить приднестровский конфликт только мирным путем. А в декабре 2022 года, в эфире обшественного телеканала Moldova 1, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у руководства план урегулирования конфликта на Днестре, президент сказала следующее: «Мы указываем, каковы принципиальные моменты этого решения – это мирное разрешение конфликта на Днестре, соблюдение территориальной целостности, международно-признанных границ Молдавии. Оно должно привести к функциональному государству, сегодня государство слабое, и решение не должно ослабить государство еще больше, а также быть препятствием для процесса евроинтеграции».

Елена Челак

Stopfals.md