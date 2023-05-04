ФЕЙК: Марину Таубер задержали по указанию Майи Санду, в связи с выборами в Гагаузии

Депутатку от партии «Шор» Марину Таубер задержали 1 мая в Международном аэропорту Кишинева при попытке покинуть страну. Это произошло на следующий день после того, как кандидатка от партии «Шор» Евгения Гуцул прошла во второй тур башканских выборов. Представители партии заявили, что эти два события взаимосвязаны. На самом деле, антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в суде о задержании Марины Таубер еще 28 апреля — за два дня до выборов.

Сергей Бургуджи: «Режим PAS применил дубинку, чтобы сорвать выборы в Гагаузии»

Советник муниципального совета Кишинева, входящий в команду Евгении Гуцул заявил, что Марину Таубер задержали по указке власти PAS. «Режим PAS в агонии, поэтому очередной раз применил самую жесткую меру пресечения, незаконное задержание. После победы кандидата Партии Шор, Евгении Гуцул, действующий режим применил дубинку, чтоб сорвать выборы Гагаузии», – написал Сергей Бургуджи на своей странице в Facebook.

Адвокат Марины Таубер: «Незаконные злоупотребления в связи с выборами»

По мнению адвоката Марины Таубер Аурелиу Коленко, депутатку задержали незаконно, поскольку у нее не было запрета на выезд из Молдовы. По его словам, задержание — это злоупотребление, связанное с выборами в башканы Гагаузии. «То, что произошло сегодня, является злоупотреблением Мариной Таубер в связи с выборами в Гагаузии. Задержание депутата является незаконным, и мы докажем это перед системой правосудия», – заявил Коленко в интервью журналистам.

Сергей Бургуджи тоже распространил информацию о том, что Таубер задержали незаконно. Для убедительности, он напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск Таубер против Молдовы за необоснованное содержание в изоляторе тюрьмы №13.

Евгения Гуцул: «Они дрожат от страха, потому что наша победа приближает их конец»

Кандидатка в башканы Евгения Гуцул решила, что Марину Таубер задержали из страха, что победа партии «Шор» в Гагаузии, приближает конец «режима Майи Санду».

«Низко и подло. Только так можно назвать действия режима Санду, который в отместку за участие Марины Таубер в моей предвыборной кампании, принял решение об ее аресте. Они дрожат от страха, потому что знают: наша победа в Гагаузии приближает их конец!», – написала Гуцул на своей странице в фейсбуке.

Марина Таубер: «Это месть PAS»

Марина Таубер считает, что Майя Санду боится команду партии «Шор» и Евгению Гуцул. Таубер с уверенностью заявила, что именно их кандидатка станет башканом.

«Майя Санду боится Илана Шора, меня, всю нашу команду партии «Шор», но теперь и Евгению Гуцул, которая в ближайшие 2 недели станет полноправным членом правительства РМ, а Майя Санду, как известно, и ее кураторы панически боятся конкуренции (…). Все прекрасно понимают, что мой арест – это их месть за то, что набрали такой результат в Гагаузии, и уверенно идем к победе во втором туре! В то время как кандидат PAS на пост башкана Гагаузии был выброшен людьми Гагаузии за пределы второго тура!», – заявила Таубер.

Социалисты защищают Марину Таубер

Ряд представителей Партии социалистов поделились постами о том, что Марину Таубер задержали «по заказу» Майи Санду. В частности, такой пост в своем телеграм-канале опубликовал депутат Парламента Молдовы Богдан Цырдя.

А Игорь Додон прямо назвал задержание Таубер «полным беззаконием». Это заявление также распространил Богдан Цырдя.

Антикоррупционная прокуратура: Таубер нарушила меру пресечения

28 апреля 2023 года Антикоррупционная прокуратура подала судье ходатайство о замене меры пресечения на предварительное заключение на основании того, что Таубер нарушила условия меры пресечения. Адвокат обвиняемой получил копию ходатайства еще в пятницу, 28 апреля, то есть за два дня до выборов. 29 апреля 2023 года Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. «Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, так как существовал серьезный риск того, что обвиняемая скроется от органа уголовного преследования», – пояснили в прокуратуре.

Марину Таубер подозревают в получении финансирования партии «Шор» от преступной группировки и фальсификации отчёта о финансовом управлении партии. Уголовное дело на имя Таубер было заведено 19 июля прошлого года.

Вечером, 2 мая, Марину Таубер поместили под домашний арест на 20 суток, по решению суда сектора Чеканы муниципия Кишинев. Таким образом, была изменена мера пресечения с судебного контроля на домашний арест.

ЕСПЧ еще не принимал решения о «незаконности» задержания Таубер в тюрьме №13

Аргумент Сергея Бургуджи о том, что ЕСПЧ принял иск Марины Таубер о необоснованном содержании в изоляторе, не означает того, что задержание действительно было необоснованным и незаконным. Суд принимает заявления, а потом их рассматривает. Решение может быть как в пользу, так и против Марины Таубер.

PAS кандидата в башканы не выдвигала

Риторику о том, что PAS имеет своего кандидата в башканы Гагаузии, ранее активно использовала Партия социалистов. Об этом заявляли экс-президент Игорь Додон и депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося. Так, по заявлениям социалистов, PAS якобы поддерживала Дмитрия Кройтора.

Однако PAS своего кандидата на выборах башкана не выдвигала и никоим образом его не поддерживала Кройтора. Этого каедидата поддерживала башкан Гагаузии Ирина Влах, находящаяся в оппозиции и конфронтации с Майей Санду и всей властью PAS.

А сам Дмитрий Кройтор в комментарии для портала Stopfals.md заявил, что лживые заявления социалистов являются политтехнологиями для его дискредитации.

Риторика, исходящая из Кремля

И партия «Шор», и Партия социалистов используют единую риторику о том, что Марину Таубер задержали незаконно по указанию президента Молдовы Майи Санду.

Мы нашли в телеграм-канале Владимира Соловьева заявления Игоря Додона на этот счет. Соловьев — это российский пропагандист, который работает на Кремль. Вся его профессиональная деятельность направлена на продвижение идей, выгодных российской власти.

Соловьев не впервые распространяет фейки о событиях, связанных с Гагаузией.

В августе 2022 года, кода бригада полиции специального назначения «Фулджер» провела тактические учения в Комрате, Соловьев сказал, что это была акция запугивания в контексте митингов в автономии. Stopfals.md разъяснил, почему это не так.

Елена Челак,

Stopfals.md

Этот журналистский материал издается Ассоциацией независимой прессы (API) в рамках проекта «О дезинформации от двери к двери», реализуемого Ассоциацией независимой прессы (API) при поддержке IMS (International Media Support). Мнения, выраженные в рамках проекта, принадлежат авторам проекта и не обязательно совпадают с мнением финансирующей организации.