ФЕЙК: Майя Санду получила 40 млн долларов от Всемирного банка на ликвидацию школ

De către
OdN
-
0
0

Майя Санду закрыла 119 школ, 4 вуза и 17 научно-исследовательских центра и получила за это 40 млн долларов от Всемирного банка. Эта информация была озвучена депутатом-социалистом Богданом Цырдя, но это не соотвествует действительности. 40 млн долларов было передано Молдове на реформу образования, а школы закрываются уже последние 20 лет из-за снижения числа учащихся.

Заявление Цырди в Гагаузии: «Майя Санду закрыла школы, вузы и научно-исследовательские центры»

12 марта на запуске предвыборной кампании кандидата в башкана Гагаузии Григория Узуна, которого поддерживает Исполком Партии социалистов, депутат-социалист Богдан Цырдя заявил о том, что Майя Санду закрывает школы и вузы. «Мы предупреждали, что придет Майя Санду, которая закрыла 200 школ, ну 119 в принципе, если о ней идет речь лично. Мы говорили, что она закроет школы, так и произошло. Но я подумать не мог, что она закроет и 4 вуза и 17 научно-исследовательских центра. Сегодня у власти у нас находятся одни воры и бандиты», – сказал он.

Старые фейки о главном

О «получении Майей Санду 40 млн долларов для ликвидации школ» Цырдя писал еще в мае 2021 года, во время предвыборной кампании для внеочередных выборов Парламента РМ. С его подачи, эта информация попала в некоторые СМИ, в основном подконтрольные Партии социалистов. «Почти 120 школ ликвидированы, а шесть тысяч педагогов уволены в результате реформы Майи Санду», написал тогда сайт телеканала «Первый в Молдове», со ссылкой на заявления Цырди: «Согласно данным министерства образования, в 2012-2015 гг. были ликвидированы 119 школ. Согласно бюро статистики, общее количество учреждений в 2009 г. составляло 1667, в 2015 г., после ухода Санду с должности, уже 1446. То есть за три года минус 221 школ, лицеев, колледжей и университетов». Такие данные якобы содержатся в ответе Министерства образования, культуры и исследований на запрос депутата ПСРМ. В той же статье приводятся цитаты Цырди о якобы полученных Майей Санду 40 млн долларов от Всемирного банка: «Будучи министром и параллельно сотрудником Всемирного банка Санду получила от учреждения кредит в размере 40 млн. долларов для ликвидации и реорганизации школ, гимназий, лицеев, и интернатов». Напомним, телеканал «Первый в Молдове» ранее контролировался лицами, приближенными к ПСРМ и Игорю Додону, сейчас он находится под контролем Илана Шора.

Кстати, нарратив о том, что «Майя Санду закрывает школы» используется социалистами уже не первую избирательную кампанию. В 2020 году, в период президентских выборов, кандидат Игорь Додон заявлял о закрытии 200 школ (Stopfals.md опроверг эту дезинформацию) и предостерегал избирателей, что если Санду станет президентом, то она «продолжит ликвидировать школы».

Сейчас нарратив о закрытии школ и вузов активно использует и беглый олигарх Илан Шор.

Школы закрывают из-за нехватки учеников, по решению местных властей

Мы обратились в Министерство образования чтобы выяснить, сколько школ было закрыто в 2012-2015 годах, и запрашивал ли эту информацию депутат Богдан Цырдя. В Минобразования сообщили, что в указанный период действительно было закрыто 119 школ. Однако в мае 2021 года, на запрос этого депутата, Министерство ответило, что учебные учреждения закрываются по решению местных властей: «органы местного публичного управления второго уровня принимают решения по оптимизации и развитию сети образовательных учреждений на подведомственной территории, исходя из показателей эффективности и результативности». Тогда министерство выслало Цырде отчет, в котором указывается орган, который принял решение о закрытии той или иной школы. В основном, это решения районных советов, а не какие-либо распоряжения или приказы Майи Санду, которая занимала должность министра образования с июля 2012 г. по июль 2015 г. Однако, имея все эти данные, Цырдя все же настаивает, что школы закрыла лично Майя Санду.

Всего, в период с 2012-го по 2021 год, в Республике Молдова было закрыто 178 учебных заведений, а в прошлом году было закрыто еще 13 школ, сообщил для «Радио-Молдова» начальник Главного управления образования Валентин Круду. По его словам, решения о закрытии этих учебных заведений были приняты местными властями в районах Резина, Дрокия, Хынчешть, Бессарабка, Флорешть, а также в населенных пунктах других районов.

Тенденция закрытия школ наблюдается уже последние 20 лет, а данные Национального бюро статистики показывают взаимосвязь между этим процессом и уменьшением количества учащихся (см. графики).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепцию об оптимизации школ подписал Игорь Додон 

В 2007 году, Министерство экономики (министром тогда был Игорь Додон) представило «Концепцию оптимизации численности работников бюджетной сферы», которая предусматривала, в том числе, оптимизацию (то есть сокращение) школ. А в 2008 году, на тот момент все еще министр экономики Игорь Додон, и вице-премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная подписали план мероприятий для исполнения Концепции, в котором предусматривалась оптимизация школ. Таким образом, два главных представителя Партии социалистов были в первых рядах тех, кто положил начало оптимизации школ.

40 млн долларов от Всемирного банка получено для реформы образования, а не для ликвидации школ

В 2014 году Республика Молдова получила кредит от Всемирного банка на реализацию и модернизацию школ Молдовы в рамках проекта «Реформа образования в Молдове», в период с апреля 2013 г. по апрель 2022 г. Деньги не были предназначены для Майи Санду. Цель предоставления кредита: повышение качества образования, развитие и модернизация системы общего образования, модернизация учебных программ в соответствии с требованиями времени, адаптация учебных пространств к необходимым условиям, непрерывная профессиональная подготовка учителей в соответствии с международными стандартами. Из денег этого же проекта в 2021 году было приобретено 10 тысяч ноутбуков для учебных заведений страны в период онлайн-обучения. В этом документе представлены данные о распределенных ноутбуках по каждому району/муниципалитету.

Вузы были реорганизованы

В 2022 году в Молдове были реорганизованы 7 вузов на основании  Постановления Кабинета Министров. Реорганизация предусматривает объединение университетов путем поглощения более мелких учреждений, слияния исследовательских институтов с университетами — с сохранением отдельного финансирования исследований, а также направление государственных расходов на повышение заработной платы преподавателей и исследователей.

Цель реорганизации — создание крупных, консолидированных и конкурентоспособных университетов с развитой современной инфраструктурой, соответствующие мировым тенденциям. Кстати, необходимость реформы высших учебных заведений страны обсуждалась еще с 2015 года.

Elena CELAK,

Stopfals.md

Этот журналистский материал издается Ассоциацией независимой прессы (API) в рамках проекта «О дезинформации от двери к двери», реализуемого Ассоциацией независимой прессы (API) при поддержке IMS (International Media Support). Мнения, выраженные в рамках проекта, принадлежат авторам проекта и не обязательно совпадают с мнением финансирующей организации.

Articolul precedentTu știi cum îi chema pe cei 40 de mucenici?
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.