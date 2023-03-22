ФЕЙК: Майя Санду получила 40 млн долларов от Всемирного банка на ликвидацию школ

Майя Санду закрыла 119 школ, 4 вуза и 17 научно-исследовательских центра и получила за это 40 млн долларов от Всемирного банка. Эта информация была озвучена депутатом-социалистом Богданом Цырдя, но это не соотвествует действительности. 40 млн долларов было передано Молдове на реформу образования, а школы закрываются уже последние 20 лет из-за снижения числа учащихся.

Заявление Цырди в Гагаузии: «Майя Санду закрыла школы, вузы и научно-исследовательские центры»

12 марта на запуске предвыборной кампании кандидата в башкана Гагаузии Григория Узуна, которого поддерживает Исполком Партии социалистов, депутат-социалист Богдан Цырдя заявил о том, что Майя Санду закрывает школы и вузы. «Мы предупреждали, что придет Майя Санду, которая закрыла 200 школ, ну 119 в принципе, если о ней идет речь лично. Мы говорили, что она закроет школы, так и произошло. Но я подумать не мог, что она закроет и 4 вуза и 17 научно-исследовательских центра. Сегодня у власти у нас находятся одни воры и бандиты», – сказал он.

Старые фейки о главном

О «получении Майей Санду 40 млн долларов для ликвидации школ» Цырдя писал еще в мае 2021 года, во время предвыборной кампании для внеочередных выборов Парламента РМ. С его подачи, эта информация попала в некоторые СМИ, в основном подконтрольные Партии социалистов. «Почти 120 школ ликвидированы, а шесть тысяч педагогов уволены в результате реформы Майи Санду», написал тогда сайт телеканала «Первый в Молдове», со ссылкой на заявления Цырди: «Согласно данным министерства образования, в 2012-2015 гг. были ликвидированы 119 школ. Согласно бюро статистики, общее количество учреждений в 2009 г. составляло 1667, в 2015 г., после ухода Санду с должности, уже 1446. То есть за три года минус 221 школ, лицеев, колледжей и университетов». Такие данные якобы содержатся в ответе Министерства образования, культуры и исследований на запрос депутата ПСРМ. В той же статье приводятся цитаты Цырди о якобы полученных Майей Санду 40 млн долларов от Всемирного банка: «Будучи министром и параллельно сотрудником Всемирного банка Санду получила от учреждения кредит в размере 40 млн. долларов для ликвидации и реорганизации школ, гимназий, лицеев, и интернатов». Напомним, телеканал «Первый в Молдове» ранее контролировался лицами, приближенными к ПСРМ и Игорю Додону, сейчас он находится под контролем Илана Шора.

Кстати, нарратив о том, что «Майя Санду закрывает школы» используется социалистами уже не первую избирательную кампанию. В 2020 году, в период президентских выборов, кандидат Игорь Додон заявлял о закрытии 200 школ (Stopfals.md опроверг эту дезинформацию) и предостерегал избирателей, что если Санду станет президентом, то она «продолжит ликвидировать школы».

Сейчас нарратив о закрытии школ и вузов активно использует и беглый олигарх Илан Шор.

Школы закрывают из-за нехватки учеников, по решению местных властей

Мы обратились в Министерство образования чтобы выяснить, сколько школ было закрыто в 2012-2015 годах, и запрашивал ли эту информацию депутат Богдан Цырдя. В Минобразования сообщили, что в указанный период действительно было закрыто 119 школ. Однако в мае 2021 года, на запрос этого депутата, Министерство ответило, что учебные учреждения закрываются по решению местных властей: «органы местного публичного управления второго уровня принимают решения по оптимизации и развитию сети образовательных учреждений на подведомственной территории, исходя из показателей эффективности и результативности». Тогда министерство выслало Цырде отчет, в котором указывается орган, который принял решение о закрытии той или иной школы. В основном, это решения районных советов, а не какие-либо распоряжения или приказы Майи Санду, которая занимала должность министра образования с июля 2012 г. по июль 2015 г. Однако, имея все эти данные, Цырдя все же настаивает, что школы закрыла лично Майя Санду.

Всего, в период с 2012-го по 2021 год, в Республике Молдова было закрыто 178 учебных заведений, а в прошлом году было закрыто еще 13 школ, сообщил для «Радио-Молдова» начальник Главного управления образования Валентин Круду. По его словам, решения о закрытии этих учебных заведений были приняты местными властями в районах Резина, Дрокия, Хынчешть, Бессарабка, Флорешть, а также в населенных пунктах других районов.

Тенденция закрытия школ наблюдается уже последние 20 лет, а данные Национального бюро статистики показывают взаимосвязь между этим процессом и уменьшением количества учащихся (см. графики).

Концепцию об оптимизации школ подписал Игорь Додон

В 2007 году, Министерство экономики (министром тогда был Игорь Додон) представило «Концепцию оптимизации численности работников бюджетной сферы», которая предусматривала, в том числе, оптимизацию (то есть сокращение) школ. А в 2008 году, на тот момент все еще министр экономики Игорь Додон, и вице-премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная подписали план мероприятий для исполнения Концепции, в котором предусматривалась оптимизация школ. Таким образом, два главных представителя Партии социалистов были в первых рядах тех, кто положил начало оптимизации школ.

40 млн долларов от Всемирного банка получено для реформы образования, а не для ликвидации школ

В 2014 году Республика Молдова получила кредит от Всемирного банка на реализацию и модернизацию школ Молдовы в рамках проекта «Реформа образования в Молдове», в период с апреля 2013 г. по апрель 2022 г. Деньги не были предназначены для Майи Санду. Цель предоставления кредита: повышение качества образования, развитие и модернизация системы общего образования, модернизация учебных программ в соответствии с требованиями времени, адаптация учебных пространств к необходимым условиям, непрерывная профессиональная подготовка учителей в соответствии с международными стандартами. Из денег этого же проекта в 2021 году было приобретено 10 тысяч ноутбуков для учебных заведений страны в период онлайн-обучения. В этом документе представлены данные о распределенных ноутбуках по каждому району/муниципалитету.

Вузы были реорганизованы

В 2022 году в Молдове были реорганизованы 7 вузов на основании Постановления Кабинета Министров. Реорганизация предусматривает объединение университетов путем поглощения более мелких учреждений, слияния исследовательских институтов с университетами — с сохранением отдельного финансирования исследований, а также направление государственных расходов на повышение заработной платы преподавателей и исследователей.

Цель реорганизации — создание крупных, консолидированных и конкурентоспособных университетов с развитой современной инфраструктурой, соответствующие мировым тенденциям. Кстати, необходимость реформы высших учебных заведений страны обсуждалась еще с 2015 года.

Elena CELAK,

Stopfals.md

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