ФЕЙК: В Молдове запретили мультсериал «Смешарики»

В сети десятки пророссийских ресурсов распространяют информацию о том, что в Молдове власти якобы запретили мультсериал «Смешарики». На фото представили телеканал «Viju TV1000 русское», где вместо мультфильма был дисклеймер о приостановке трансляции. В этом обвинили действующую власть, Майю Санду и СИБ.

В Совете по телевидению и радио (СТР) ответили, что не запрещали ни этот, ни другой мультсериал и заявления об этом ложные. По фото нельзя понять, какой именно провайдер транслировал этот канал и почему вместо мультика показали дисклеймер. Кроме того, на других телеканалах, к примеру, детских, мультик «Смешарики» есть и не запрещён к показу.