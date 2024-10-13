ФЕЙК: В Молдове запретили мультсериал «Смешарики»

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OdN
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В сети десятки пророссийских ресурсов распространяют информацию о том, что в Молдове власти якобы запретили мультсериал «Смешарики». На фото представили телеканал «Viju TV1000 русское», где вместо мультфильма был дисклеймер о приостановке трансляции. В этом обвинили действующую власть, Майю Санду и СИБ.

В Совете по телевидению и радио (СТР) ответили, что не запрещали ни этот, ни другой мультсериал и заявления об этом ложные. По фото нельзя понять, какой именно провайдер транслировал этот канал и почему вместо мультика показали дисклеймер. Кроме того, на других телеканалах, к примеру, детских, мультик «Смешарики» есть и не запрещён к показу.


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OdN
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