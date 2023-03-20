ФЕЙК: БТР-ы, переданные Германией, приближают Молдову к войне

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Активист из Гагаузии Иван Бессараб заявил, что «запад накачивает Молдову оружием» и что мы все ближе к войне. Он связал это с поставками бронетраспортеров из Германии. Это утверждение ложное, а Бессараб продублировал манипулятивные заявления российских властей и пропагандистских СМИ. На самом деле, ни о каком «накачивании оружием» не идет речь. Германия предоставила нашей стране несколько БТР-ов для обновления устаревшей техники национальной армии.

«Нам не надо вооружаться» — выступление на митинге в Комрате 

На митинге в Комрате 12 марта Иван Бессараб выступил за то, чтобы попросить руководство страны «не вооружаться».

«У нас есть очень большая проблема — война, которая вокруг нас ходит, но никак еще не начинается. Нам надо попросить наших депутатов, чтобы они обратились во все инстанции и посольства, чтобы нас защитили, потому что мы нейтральное государство. Нам надо обратиться к руководству страны, что нам не надо вооружаться, нам не нужны танки, нам не нужны БТР-ы (…)», – сказал Бессараб.

«Молдову накачивают оружием» — заявление в фейсбуке

14 марта во время прямого эфира на своей странице в Facebook, Иван Бессараб призвал «не помогать» Молдове оружием. «Мы, несколько активистов, вчера были у посольства Германии и попросили немецкого посла, что если они хотят нам помочь, то нам не нужно помогать оружием, не нужно помогать элементами, которые уничтожают население (…)», – заявил он.

По словам Бессараба, Европа и Америка «пичкают Молдову оружием» и это может привести к войне как в Украине. «Сегодня Европейский союз во главе с американцами пичкают Молдову оружием. Я беспокоюсь, что если здесь будет накапливаться оружие, то обязательно к нам будут такие же санкции со стороны России, как получилось с Украиной», – добавил он.

«Если есть оружие, когда-то оно выстрелит» — выступление на GRT

15 марта в эфире гагаузской общественной телекомпании GRT Ивана повторил риторику о возможной войне из-за БТР-ов. «Мы вышли с обращением, чтобы посольство Германии вышло к нашему народу и спросило в чем мы нуждаемся: в такнках, БТР-ах, комбайнах, скорой помощи или сеялках?», – сказал активист.

Вероятность военной опасности Бессараб обосновал… сценарием из кино. «Даже в фильмах, смотрите, если фильм начинается и там ружье есть, в конце оно обязательно стреляет. Если вооружение попадает сюда, оно стреляет когда-то», – убеждал он.

«Есть подозрение, что Украина нападет»

И в эфире в Facebook, и в эфире GRT, Иван Бессараб призвал жителей Молдовы принять участие в митинге в Конгазе под названием «Скажи нет войне». Плакат с таким лозунгом он принес на передачу и показал на камеру. «У нас есть такое обращение: «Скажи войне нет. Молдова нейтральное государство». Это будет тема нашего митинга, потому что сегодня наше государство вооружается, покупает вооружение, не знают, с кем они будут воевать», – заявил активист. На митинге организаторы намерены собирать подписи о том, чтобы попросить защиты для Молдовы у других государств.

«Попросим все государства, т.к мы являемся независимым государством, а есть государства, которые должны защищать наш нейтралитет, мы обратимся к ним, чтобы они нас защищали, потому что мы сами по себе себя не защитим. Если, как сегодня есть подозрение, что Украина нападет на нас, или там кто-то. Если Украина нападет, пусть нас защищает Турция, мы не хотим конфликтов», – сказал он.

Украину в качестве примера нападения он также использовал и во время прямого эфира. «Если нападает на нас Украина, мы проигрываем, если нападает Румыния, мы тоже проигрываем, кто бы на нас ни напал, мы проигрываем», – сказал он. О возможности нападения со стороня России, активист не высказался.

Пример Украины и Румынии как потенциального агрессора — манипуляция 

Украина и Румыния — именно эти две страны Иван Бессараб привел в качестве примера того, что на Молдову кто-то может напасть.

Напомним, о «намерении Украины напасть на Приднестровье» говорят власти России и прокремлевские пропагандистские СМИ. Некоторые политики и активисты в Гагаузии настаивают на том, что идет «румынизация» Молдовы и Гагаузии, а гагаузские депутаты твердят, что власти Кишинева хотят объединить нашу страну с Румынией, эта идея уже много лет является мощным триггером в автономии.

Додон и прокремлевские СМИ о том, как «Запад накачивает Молдову оружием»

Утверждение что «Запад накачивает Молдову оружием» также используется российской властью, а пропагандистские СМИ ее усиленно продвигают.

Тот же нарратив продвигает и бывший президент Молдовы Игорь Додон, который настаивает на том, что украинский конфликт начался именно «с накачивания страны западным оружием» и что правительство Майи Санду идет по украинскому сценарию. Этот же «довод» озвучил и Иван Бессараб.

БТР-ы для модернизации оборонной техники

В Молдову на самом деле 12 января 2023 года прибыло три бронетранспортера «Piranha-3 H» из Германии. Однако эта техника была поставлена не с целью ведения войны, а для модернизации и укрепления обороноспособности Национальной армии, поскольку оборонная техника нашей страны устарела и ее нужно заменять. «Эта партия техники предназначена для замены старых транспортных средств, которыми оснащена национальная армия. Полученные бронетранспортеры должны быть отнесены к 22-му миротворческому батальону «синие шлемы» с целью обучения, а также повышения слаженности», — заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый на официальной церемонии передачи БТР-ов. Бронетранспортеры были произведены 20 лет назад, но перед тем, как попасть в Республику Молдова, они прошли капитальный ремонт. Всего 19 таких бронемашин должны прибыть в нашу страну в ближайшие месяцы.

Молдавско-германское сотрудничество в военной области началось в марте 2003 года с подписания межведомственного соглашения о сотрудничестве в области обороны. Начиная с 2014 года, Германия финансирует проект «Консолидация вооруженных сил для безопасной перевозки, обслуживания и хранения боеприпасов и опасных грузов», бенефициаром которого является Национальная армия Молдовы. Так, в 2019 году, Германия передала Национальной армии пять единиц специальной техники и оборудования для разгрузки боеприпасов, а в 2021 году – технику и оборудование для безопасной перевозки жидкого топлива.

Министр обороны: вовлечение Молдовы в войну маловероятно

Вовлечение Республики Молдова в войну Росии против Украмны маловероятно, заявил 9 марта министр обороны Молдовы Анатол Носатый, однако внутренние и внешние силы, которые служат интересам России, пытаются создать напряженную ситуацию путем дезинформации и пропаганды. «Возможность военной агрессии становится все менее вероятной. Именно поэтому кто-то пытается дестабилизировать ситуацию другими методами, такими как дезинформация, фейковые новости, дискредитировать руководство страны и внести напряжение в общество. Речь идет о силах отсюда и извне. Непосредственной опасности военного противостояния, военной агрессии нет. Если кто-то преднамеренно нацелится на что-то на нашей территории, то это обязательно будет актом войны. Но пока мы видим только побочные эффекты войны в Украине», — сказал министр в эфире программы „Cabinetul din umbră” на телеканале JurnalTV.

Также, А. Носатый заявил, что Молдова не собирается ни с кем воевать и желает лишь мира: «Мы хотим мира, безопасности и ни в коем случае не хотим прямого участия в войне».

Чем известен Иван Бессараб

Иван Бессараб участник митингов в Гагаузии и Кишиневе с 2017 года, на которых он выступает как активист и патриот. Его особенность — меняет политический вектор. Так, Иван Бессараб определенное время был сторонником партии PAS и поддерживал Майю Санду. В апреле 2020 года Бессараб митинговал вместе с PAS перед Конституционным судом против принятия парламентом декларации социалистов об узурпации власти Конституционным судом и о вотуме недоверия трем судьям этой инстанции. В декабре 2020 год, Бессараб выступил против «коррумпированных социалистов», поддерживая Майию Санду.

В июле 2022 года, на митинге в Комрате Иван Бессараб сказал, что ошибся, поддерживая Майю Санду и осудил ее за то, что «не хочет встречаться с Путиным, чтобы договориться о дешевом газе». В августе 2022 года в Комрате Иван Бессараб говорил «о танках, которые могут начать стрелять в нас»: «Они хотят помочь Молдове, 15 танков. С кем они собираются воевать, с украинцами, с Россией, или с кем? Эти 15 танков, если мы допустим в Молдову, они, возможно, будут стрелять в нашу сторону, в Гагаузию».

Иван Бессараб участвовал и в политической деятельности. В мае 2019 года он поддерживал кандидата на пост башкана Гагаузии Михаила Влах — организатора митингов в Комрате, который использует антиправительственную и антизападную риторику. О Михаиле Влах и о компании его супруги упоминается и в журналистском расследовании RISE Moldova о планах Кремля по контролю над Молдовой.

В 2021 году Иван Бессараб баллотировался на выборах в Народное собрание Гагаузии как независимый кандидат от округа №27 Конгаз, но проиграл.

Elena CELAK, Stopfals.md

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