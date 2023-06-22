Спекуляции вокруг создания Национального центра по информационной защите и противодействию пропаганде

После того как в конце мая президент Майя Санду сообщила, что в Молдове появится Национальный центр по информационной защите и противодействию пропаганде «Патриот», прокремлевские политики и медиа распространили спекулятивные сообщения о том, что в Молдове вводится цензура. Это не соответствует действительности.

Инициатива главы государства о создании Центра по борьбе с дезинформацией и пропагандой понравилась не всем. Некоторые из политиков и журналистов, связанных с прокремлевскими партиями, заявили, что это приведет к цензуре. В начале июня, на телеканале «Первый в Молдове» вышла авторская передача-памфлет «Вечерний Буймистру», у которой ведущий Дмитрий Буймистру в том числе комментировал эту инициативу президента Санду. «Получается, что какие-то патриоты будут решать, что правда в СМИ, а что нет. PAS хочет сделать министерство правды, как в романе Джорджа Оруэлла «1984». До выборов нам говорили, что мы будем жить в хорошие времена, а теперь получается, что в антиутопии. Теперь какие-то «oameni patrioți» будут нам диктовать во что нам верить, а во что нет», – сказал в эфире Буймистру.

Роман Джорджа Оруэлла «1984» рассказывает о тоталитарном государстве, в котором следят за гражданами и навязывают им удобную для власти позицию. Важную роль в этом играет «министерство правды», сотрудники которого переделывают учебники или газеты.

Сравнение с «министерством правды» сделал и экс-президент Молдовы Игорь Додон еще 29 мая, когда Санду анонсировала законопроект. Заявление Додона опубликовали и на странице Партии коммунистов в Facebook.

Почему сравнение будущего Центра «с министерством правды» это манипуляции?

Сравнение будущего Центра по информационной защите и противодействию пропаганде «с министерством правды» из романа Оруэлла это спекуляция с целью манипулирования общественным мнением.

Как указано в законопроекте, миссию Центра будет заключаться в укреплении межведомственных усилий в борьбе против дезинформации и скоординированных действий по распространению сообщений, нарративов, независимо от их происхождения, которые представляют опасность или может поставить под угрозу достижение национальных интересов. Также, по словам президента Майи Санду, Центр будет координировать политику государства в области информационной безопасности и в борьбе с дезинформацией на национальном уровне.

В Молдове неоднократно заявляли о гибридных атаках, когда используются фейки для дестабилизации обстановки в стране. Один из последних примеров – ложные заявления о том, что после саммита Европейского политического сообщества, который прошел в Молдове 1-го июня, М. Санду якобы заявила, что «Молдова готова предоставить свою территорию для вооруженных сил Украины для ведения боевых действий в Приднестровье». Это фейк быстро растиражировали прокремлевские медиа, анонимные телегам-каналы и некоторые пользователи сети TikTok.

Цензура уголовно наказуема в Молдове

Согласно законопроекта, Центр не будет иметь какие-либо полномочия, которые могли бы привести к цензуре содержания СМИ или высказываний жителей Молдовы. Напомним, что Конституция Республики Молдова гарантирует свободу мысли, мнений, а также свободу публичного выражения посредством слова, изображения или иными возможными способами (статья 32), и устанавливает, что средства массовой информации не подвергаются цензуре (статья 34).

Более того, цензура уголовно наказуема в Молдове, Так, статья 1802. Цензура Уголовного кодекса предусматривает штрафы в размере от 650 до 850 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет за «необоснованное искажение журналистского материала или необоснованное запрещение распространять какую-либо информацию руководством публичного средства массовой информации», в то время как «дача средству массовой информации или его работникам указаний относительно издательской деятельности со стороны государственного служащего или лица, исполняющего ответственную государственную должность, а также воспрепятствование любым иным способом тиражирования или распространения информации» наказываются штрафом до 1350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Что говорят эксперты?

По мнению исполнительного директора Ассоциации независимой прессы (API) Петру Маковея, сравнение будущего Центра по борьбе с дезинформацией с «министерством правды» из романа «1984» некорректное и спекулятивное. «Этот Центр нужно создать для того, чтобы сделать наши публичные учреждения и общество более устойчивыми к дезинформации. С моей точки зрения, он должен анализировать схемы распространения дезинформационных нарративов в Молдове и принимать меры для уменьшения воздействия пропаганды на безопасность страны. Также, нужно заниматься обучением наших госслужащих, чтобы учреждения более оперативно и эффективно отвечали на дезинформацию», – уточнил Маковей. Он считает, что с созданием подобного Центра в Молдове запоздали, а государству нужно активнее бороться с внешними попытками дестабилизации. «Однозначно, это не будет инструментом цензуры и в законе нет никаких рычагов для этого. Этот нарратив о якобы введения цензуры распространяют в первую очередь прокремлевские СМИ и политики, которые сами же являются главными источниками дезинформации и в какой-то мере заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. Я абсолютно убежден, что объективным, деонтологическим СМИ и обществу нечего опасаться деятельности этого Центра. Наоборот, он сможет помочь у повышении нашей устойчивости к внешним угрозам», – добавил Маковей.

Инициатива президента находится на стадии проекта и будет предложена для консультаций и публичных дебатов. По мнению юриста в области масс-медиа Татьяны Пую, создание такого Центра необходимо, учитывая проблемы с дезинформацией, которые есть в Молдове. Однако она считает, что сам законопроект нуждается в некоторой доработке. «Если до голосования в парламенте некоторые пункты законопроекта не будут изменены или уточнены, то могут появиться риски связанные со свободой выражения мнения».

Ведущий Дмитрий Буймистру работает на телеканале Exclusiv TV/THT, принадлежащий депутату-социалисту Корнелиу Фуркулицэ, вернее его жене Людмиле. В своей передаче, которая выходит и на телеканале «Первый в Молдове» (конечный бенефициар – гражданин России Алексей Полунин), он высмеивает представителей PAS и органы власти Молдовы, не затрагивая в негативном ключе Партию социалистов (ПСРМ). или Партию Шор.

На предыдущих местных выборах в Кишиневе, Буймистру входил в команду Иона Чебана, который баллотировался при поддержке ПСРМ.

Петр Гарчу,

Stopfals.md