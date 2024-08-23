«Санду не терпится ввязаться в войну?» — новая волна кремлевского нарратива «о втягивании Молдовы в войну»

В последний период в социальных сетях и среди некоторых российских СМИ активно распространяется информация, что Эстония закупит для Республики Молдова «бронетехнику и военное оборудование» на 120 миллионов евро. При этом, почти все публикации сопровождаются вопросом «Санду не терпится ввязаться в войну?» со ссылкой на заявление Илана Шора. На самом деле, закупка направлена на повышение обороноспособности национальной армии В то же время, экс-министр обороны Виталие Маринуца отметил, что обеспечение безопасности — задача любого государства, в том числе, нейтрального. «Втягивание Молдовы в войну» — один из основных пропагандистских нарративов Кремля.

Новая «страшилка» Шора, подхваченная прокремлевскими СМИ

11 августа в своем Telegram-канале беглый олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове на 15 лет тюрьмы, опубликовал пост о том, что Эстония собирается закупить «бронетехнику и военное оборудование» на €120 млн для Молдовы, задав при этом вопрос: «Санду не терпится ввязаться в войну?». Telegram-канал KP.MD опубликовал пост с точно таким же текстом, сославшись на заявление Шора, канал Первый в Молдове Новости также репостнул заявление беглого олигарха, а каналы Молдавский Vагон, Молдова сегодня, Sputnik Молдова и Salut Молдова процитировали его.

В сети Facebook, заявление Шора тоже широко распространилось. Мы обнаружили более 15-ти постов, которые повторяют слово в слово это заявление. Об этом на своей странице написал и советник башкана Гагаузии Михаил Влах. При этом, Влах представил слова Шора как свои собственные. А уже постом Влаха поделились в группе Gagauz Yeri.

По принципу copy-paste, заявление Шора распространили также с аккаунта Telenesti Șor (принадлежит бывшей сотруднице офиса партии Шор в Теленештах; эта партия признана неконституционной) и с нескольких анонимных аккаунтов (без личного фото и с вымышленными именами). Два других пользователя соцсети поделились постом с тем же содержанием в своих личных профилях.

Заявление Шора опубликовано и в российской сети ВКонтакте на канале Sputnik на русском. Российское кремлевское агентство ТАСС и еще один Z-сайт Евраzия Эксперт (Z – один из символов, под которым Россия ведет войну в Украине) опубликовали новость под заголовком: «Шор раскритиковал курс Санду на милитаризацию Молдавии», основываясь на заявлении того же Шора.

Что указано в тендере?

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии действительно объявил тендер на закупку бронетранспортеров для Молдовы.

Эстонский центр оборонных инвестиций закупает бронетранспортеры 4х4 и сопутствующие товары и услуги для Республики Молдова в рамках Европейского фонда мира (EPF) на общую сумму 120 млн евро.

В информации о тендере сказано, что цель закупки — оборона и безопасность.

Закупка направлена на повышение обороноспособности национальной армии

Европейский фонд мира (EPF) — это внебюджетный инструмент, который повышает способность ЕС выступать в качестве глобального поставщика безопасности. Он был создан в марте 2021 года для сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности.

Поддержка EPF для Молдовы на сегодняшний день достигла €137 млн. «Эта помощь включает в себя содействие в оснащении медицинской и оборонной обороны и укрепление логистических, транспортных (мобильность) и материально-технических возможностей, воздушного наблюдения, связи и информационных технологий Национальной армии», – прокомментировало для Stopfals.md пресс-служба Министерства обороны Молдовы. Минобороны также сообщает, что в рамках EPF будут получены бронетранспортёры, заказанные эстонским агентством. Эта закупка направлена на повышение обороноспособности национальной армии, в частности, в плане повышения мобильности.

Ранее, по информации Миниобороны, из фонда EPF было поставлено две партии медицинского и инженерного оборудования: 31 мая 2023 года и 12 декабря 2023 года.

Экс-министр обороны: обеспечение безопасности — обязанность любого государства

Бывший министр обороны Виталие Маринуца в комментарии для Stopfals.md обратил внимание на то, что обеспечение безопасности граждан является обязанностью любого государства. «Одной из главных обязанностей любого государства, нейтрального или иного, является обеспечение безопасности своих граждан, территорий и ценностей, на которых оно построено. Национальная оборона является составной частью сферы безопасности. По этим причинам можно утверждать, что все действия, предпринятые Республикой Молдова для повышения своей обороноспособности после того, как Российская Федерация начала войну против Украины, являются законными и жизненно необходимыми для обеспечения безопасности государства», – прокомментировал Виталие Маринуца.

Нейтральный статус тоже требует поддержания военного потенциала самообороны. «Статус нейтралитета Республики Молдова этими действиями не нарушается. Именно этот статус, подразумевающий обязательство не участвовать в военных коалициях и не иметь иностранные войска на национальной территории, требует от нас развития и поддержания достаточного военного потенциала для самообороны», – отметил экс-министр.

По словам Виталия Маринуца, риторика, используемая Россией в связи с действиями Республики Молдова по развитию своей обороноспособности, «преследует только одну цель — сохранить Молдову слабой, не способной обеспечить свою военную безопасность. Это позволит России препятствовать процессам евроинтеграции и легко удерживать нашу страну в зоне своего влияния».

«Запад втягивает Молдову в войну» — любимый нарратив кремлевской пропаганды

С начала полномасштабного военного нападения России на Украину, в публичном пространстве Молдовы часто распространяются нарративы о «втягивании нашей страны в войну» и о «милитаризации Молдовы». Ранее, портал Stopfals.md неоднократно разобрачал фейки на эту тему, в том числе о строительстве в Молдове военной базы НАТО. Подобные нарративы продвигает представитель МИД России Мария Захарова, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Молдове «уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России». Похожие высказывания распространяет и экс-президент Молдовы Игорь Додон. Ранее эксперты уже объясняли, зачем прокремлевские политики продвигают такие нарративы. Например, эксперт аналитического центра Watchdog Валериу Паша отметил для Stopfals.md, что это один из инструментов гибридной войны, с целью посеять панику в обществе. А по мнению политического аналитика Анатола Цэрану, прокремлевские активисты и политики привязаны к электорату, симпатизирующему Москве, и выполняют заказы, которые приходят прямо или косвенно из Кремля.

Напомним, что Илан Шор, в подачи которого началась новая волна дезинормации «о втягивании Молдовы в войну», был включен в топ самых активных распространителей фейков в 2023 году по версии Stopfals.md. Беглый олигарх распространил множество фейков и в 2024, часть которых была опровергнута нашим порталом. Самые свежие примеры можно посмотреть здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

Elena Celak,

Stopfals.md