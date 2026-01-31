Cum să aperi ficatul, dacă l-ai „atacat” cu multă mâncare și alcool

 Nicio sărbătoare nu se trece fără multă mâncare și alcool. Îți venim în ajutor cu un scurt ghid de detoxifiere a ficatului. După cum deja știi, excesele în alimentație și alcoolul nu fac bine organismului, deci e bine să încercăm o detoxifiere, scrie ea.md.

Când avem nevoie de detoxifiere?

Pentru început, uită de toată treaba cu „cui pe cui se scoate”. Dacă te trezești mahmură, evită să bei iar alcool – poate pe moment va părea o idee bună, dar te vei deshidrata mult mai rău, iar ficatul tău va fi și mai afectat.

Apoi, bea cât mai multă apă. De fapt, este recomandat să bei apă și în timp ce bei alcool (se spune că ar trebui să bei un pahar de apă pentru fiecare pahar de alcool consumat). Ficatul tău are acum nevoie de lichide pentru a elimina toxinele.

Cum funcționează, de fapt, detoxifierea?

Nici sucurile de fructe nu sunt tocmai recomandate dacă sunt consumate în cantități mari. Trebuie de fapt să eviți zahărul și fructoza, iar sucurile de fructe fix asta conțin. Alege mai bine un ceai.

Bineînțeles, trebuie să ai grijă și cu alimentele semiprocesate sau orice aliment care conține mult zahăr. Evită și alimentele prea grase.

Îți recomandăm și să înlocuiești cafeaua cu ceaiul negru, verde sau alb, mai ales dacă bei mai multe cești de cafea pe zi. Ceaiul nu numai că îți oferă aceeași energie, dar hidratează organismul, poate reduce stresul și are proprietăți antioxidante.


