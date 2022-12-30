Правда ли, что украинские пограничники заставляют молдаван кричать нацистские приветствия

Операция Z: Военкоры | Новости Сербии» 12 декабря В телеграм-канале «» 12 декабря опубликовали видео с девушкой из Молдовы, которое сопроводили таким текстом: «Украинские пограничники требуют от граждан Молдавии отвечать на нацистские кричалки. Женщину остановили на одном из блокпостов по дороге в Одессу и потребовали ответить на приветствие „Слава Украине”, используемое оголтелыми нациками. Демонстрировать силу, издеваясь над женщинами из другой страны, — показатель слабости».

Скриншот публикации в телеграм-канале, пропагандирующий войну в Украине.

Также этот пост перепубликовали в соцсети «Твиттер» в группе «WakeUpEurope».

На этой странице в Твиттере авторы публикуют видео в поддержку Путина и критикой Украины и Запада.

В заголовке почему-то указано, что речь идёт о пограничниках, хотя ниже в тексте говорится, что это произошло на блокпосту. Фактически там находятся не пограничники, а силовики из подразделений Нацгвардии и Теробороны.

В посте украинское приветствие «Слава Украине — Героям Слава!» называют нацистским, что является ложью. Кроме того, сам заголовок является не только частично фейком, но и манипуляцией, так как единичный случай, подлинность которого автор не установил, выдаётся за массовое явление.

Мы нашли автора видео Герду Тикину. В ролике она рассказала о том, как ехала из Молдовы в Одессу с сестрой, которая сама из Украины, и что один из силовиков на блокпосту сказал ей «Слава Украине» и попросил ответить на это приветствие. После того, как девушка ему ответила, её машину пропустили. Девушка также сказала, что случай считает неприятным, хотя неоднократно уже проезжала мимо блокпостов и такое с ней произошло впервые. Однако ни о каких нацистах она не говорила.

Мы связались с ней и попросили обсудить её видео и произошедший с ней случай, однако девушка от комментариев отказалась.

«Человеческий фактор может быть, но это не массово»

Журналист Stopfals.md связался с несколькими людьми, которые за минувший год неоднократно посещали Украину и проезжали через блокпосты. Среди них и девушка Юлия, которая в данный момент проживает в Одессе.

— Когда началась война, я более 20 раз проезжала мимо блокпостов, точное число не помню. Я ездила из Одессы в Раздельную [город в Украине] и назад, и из Одесы на Паланку и Старокозачье. Место, о котором говорила девушка на видео, скорее всего, я проезжала, так как тоже ездила в сторону 7-го километра. Конфликтов на этих блокпостах у меня не было. Была проверка документов и всё. Что-либо выкрикивать меня не просили. Обычно они [военные] представляются, просят показать документы, иногда делают осмотр машины. Границу с Украиной я за это время пересекала 5 раз, и там тоже ничего подобного не было. Я не исключаю, что такая ситуация [описанное на видео] могла быть. Однако, во-первых, я с таким никогда не сталкивалась во время прохождения через блокпосты, во-вторых, мне сложно понять тот факт, что это приветствие считают нацистским, поскольку оно было создано людьми, которые боролись за независимость Украины (нацизм предполагает, что одна нация превозносится над всеми другими), — рассказала Юлия.

Ещё один интервьюируемый, Михаил (имя было изменено), посещал Украину много раз за последнее время. Туда он ездил по работе. Однако и он ни разу не сталкивался с подобной проблемой на блокпостах.

— С начала войны я много раз приезжал в Украину по работе. За это время я сотни раз пересекал блокпосты. Никто меня не просил выкрикивать «Слава Украине», не ругался, не угрожал мне и т. д. Со мной ничего подобного не происходило. Но если объективно, то, что девушка говорила на видео, могло произойти. В этой стране сейчас война и мало ли, какой человек может попасться на блокпосту. Это человеческий фактор. Только вот это не значит, что это происходит повсеместно. Кроме того, я не считаю, что приветствие «Слава Украине» — это нацистское приветствие. Иностранец, который приезжает в Украину, он-то должен понимать, что едет в страну, где идёт война и могут быть риски. Просто сейчас, на мой взгляд, игнорировать приветствие «Слава Украине» от местного жителя или военного — даже как-то некультурно. И разумеется, у каждого есть право на высказывание, но вот такие видео дают идеальный повод пропагандистам манипулировать общественным мнением. Сейчас в контексте войны и войны информационной — это очень актуально, — отметил Михаил.

Также мы поговорили ещё с одним гражданином Молдовы, который ездит в Украину. По словам Николая, если не провоцировать силовиков — проблем не будет.

— Я был неоднократно за это время в Украине. Последние 6 раз проезжал мимо блокпоста. В основном там находятся молодые люди, возраста примерно 20 плюс. Никто не заставляет там ничего выкрикивать или петь. Они проверяют паспорта, регистрацию машины. Мы ехали в сторону Черновцов, там есть блокпост и никаких проблем не было. Вот единственное, кроме паспортов, нас просили выключать видеорегистратор на машине, то есть чтобы не вести видеосъёмку. Это просили и на таможне украинской. Разговариваю я по-русски, и тут тоже проблем не возникало. Я думаю, что если их [военных] не провоцировать, то конфликта не будет. Наши граждане должны понимать, куда они едут и следить за тем, что они говорят. Может, пассажир сам спровоцировал, даже не подумав, что у того военного, полицейского могла погибнуть семья, кто-то потерял дом и лишний раз их злить явно не следует, — говорит Николай.

Все, с кем мы поговорили о посещении блокпостов, с проблемами не сталкивались, однако, как они сами подчёркивают, это не значит, что ситуации, о которой рассказала девушка на видео, не могло быть. Тем не менее тут есть несколько важных моментов:

1. В Украине идёт война, и те, кто туда приезжает из других стран, должны понимать, что могут возникнуть не только бытовые конфликты на блокпостах или с полицией или военными, но и прямая угроза жизни, в случае, например, обстрела. На этот счёт власти многих стран, включая и Молдову, просили своих граждан не ехать в соседнее государство без острой необходимости.

2. Отдельный случай не означает, что это происходит массово и «украинцы заставляют молдован» что-либо выкрикивать.

3. Прокремлёвская пропаганда по дискредитации всего, что связано с Украиной (беженцев, армии, президента и т. д.) ведётся не первый месяц. Однако массовый характер отдельные случаи не подтвердили.

Константин Хайретдинов

Stopfals.md