Основные фейки о безопасности, которые продвигались в 2024 году в Р. Молдова

Молдова вооружается и принуждается НАТО к участию в военных учениях; Румыния берет под свой контроль армию Молдовы; молдавские власти нарушают и даже отказываются от статуса нейтралитета, закрепленного в Конституции. Это некоторые из основных фейков и ложных нарративов в сфере безопасности и обороны, которые продвигались в нашей стране в прошлом году. Stopfals.md напоминает, почему эти утверждения ложные и какова реальность.

ФЕЙК: Молдова «вооружается и милитаризируется»

С начала полномасштабной войны России против Украины, прокремлевская пропаганда активно продвигает нарратив о так-называемой «милитаризации и вооружении» Республики Молдова.

В прошлом году, скрывающийся в России олигарх Илан Шор, который приговорен молдавским судом к 15 года тюрьмы за участие в «краже миллиарда», заявил, что правительство Молдовы «забирает хлеб народа на вооружение». А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что расходы на оборону Республики Молдова увеличены, в то время как ассигнования на социальную сферу сокращены. На самом деле, увеличение расходов на национальную оборону было обусловлено необходимостью покрыть недостаток ресурсов для оплаты сотрудников. Хотя в последние годы расходы на оборону постоянно увеличивались, большая часть денег ассигнуется на содержание вооруженных сил и выплату заработной платы военному персоналу, а закупка летального оружия не планируется. Подробнее на Stopfals.md.

Депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя также спекулировал на теме укрепления обороноспособности Р. Молдова, представляя эти действия как вооружение для предстоящего участия в войне.

А председатель ПСРМ Игорь Додон озвучил фейк о том, что в нашей стране «на оружие направляют больше средств, чем на учителей». Также в прошлом году Stopfals.md опроверг один из частых нарративов пропагандиста Дмитрия Буймистру о том, что Молдова якобы «вооружается и приближается к войне».

После второго тура президентских выборов 2024, Илан Шор продолжил пугать страшилками о «милитаризации».

А депутат Василе Боля, один из лидеров созданного Шором блока Победа, распространил фейк о том, что правительство якобы урежет существенную часть средств бюджета на образование, а эти деньги перенаправят на оборонный сектор. Аналогичное утверждение продвигалось посредством дипфейка, созданного с помощью искусственного интеллекта, в котором поддельное изображение Майи Санду якобы заявляет, что деньги из бюджета образования за 2024 год перенаправлены на вооружение. В действительности, бюджет Министерства образования и исследований в 2024 году не сократился, а увеличился примерно на 10%. Кроме того, бюджет страны был дополнен одним миллиардом леев с целью увеличения на 15% зарплаты примерно для 50.000 учителей.

Фейки о «милитаризации» и «вооружении» Молдовы активно распространял и телеканал Canal 5, деятельность которого была приостановлена в сентябре 2024 года, но который продолжает свою работу в интернете.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также распространяла фейк о том, что партнерство в сфере безопасности и обороны с ЕС якобы означает милитаризацию Республики Молдова.

Через несколько своих каналов в TikTok распространяла различные прокремлевские нарративы, в том числе о «милитаризации» Р. Молдова, и пропагандистка Татьяна Костаки, известная под псевдонимом Costa Moldovanca.

ФЕЙК: Молдову «втягивают в войну»

«Молдову втягивают в войну» — еще один ложный нарратив, который российские чиновники и поддерживаемые ими молдавские политики активно продвигают с начала полномасштабной российской военной агрессии в Украине. Это утверждение не подкрепляется доказательствами и появляется каждый раз, когда Р. Молдова принимает меры по укреплению обороноспособности страны.

В 2024 году было много фейков на эту тему, особенно от Илана Шора. Комментируя победу Майи Санду на президентских выборах, он заявил, что намерен опротестовать результаты выборов и повторил ранее высказанный им же нарратив о том, что: «Западу Молдова сегодня нужна для того, чтобы иметь еще одну площадку для попытки развязывания войны на территории страны». Этот фейк опроверг Stopfals.md.

Шор также исказил заявление кандидата в президенты Румынии Елены Ласкони, заявив, что она «собирается модернизировать армию Молдовы» и, таким образом, «западные лидеры превращают ЕС в военный союз и тянут в него мирную Молдову». На самом деле, Ласкони заявила лишь, что Европе необходимо мобилизоваться для обеспечения безопасности.

«Запад втянет Республику Молдова в боевые миссии за пределами своих границ» — еще один фейк, запущенный Шором в 2024 году, который опроверг Stopfals.md.

Депутат Парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя в нескольких роликах утверждал, что Евросоюз якобы вооружает Молдову, а евроинтеграция приведет нас в НАТО и к войне, как это было в Грузии и Украине. Stopfals.md опроверг этот фейк.

Когда правительство Молдовы приняло решение о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что «отказ от ДОВСЕ» якобы противоречит принципу нейтралитета. А депутат Богдан Цырдя заявил, что это «приближает нас к блоку НАТО». На самом деле, приостановление участия Молдовы в ДОВСЕ не означает приближения нашей страны к НАТО.

Пропагандист Тудор Шоилица также продвигает нарратив, согласно которому нынешнее правительство «втягивает страну в войну», заявляя о том, что Молдова «повторяет судьбы Украины». Такой же нарратив распространяет и другой пропагандист Дмитрий Буймистру. А лидер партии NOI Владимир Даки утверждал, что учения наводняют Молдову военной техникой и, тем самым, «втягивают нашу страну в войну». Stopfals.md опроверг и этот фейк.

В прошлом году, в соцсетях и среди некоторых российских СМИ распространялась ложная и искаженная информация о некоторых соглашениях Молдовы с партнерами. Например, что Эстония закупит для нашей страны «бронетехнику и военное оборудование» на 120 миллионов евро. При этом, почти все публикации сопровождались вопросом: «Санду не терпится ввязаться в войну?» со ссылкой на заявление Илана Шора. На самом деле, закупка была направлена на повышение обороноспособности Национальной армии.

Сайт Noi.md опубликовал новость «Молдаване против открытия постоянной оборонной миссии Франции в Кишиневе», в которой анкета для читателей с вопросами, основанными на фейках, представлена как репрезентативный опрос по стране. В статье утверждалось, что «молдаване считают, что это может привести к вовлечению Молдовы в военный конфликт». На самом деле, в Кишиневе не открывается французская военная миссия, а репрезентативный опрос на эту тему не проводился.

А в апреле прошлого года, на зданиях и столбах появились плакаты с призывами оформиться на военную службу по контракту в Национальную армию. Некоторые Telegram-каналы написали, что так власть «затащит Молдову в войну». Однако власти не были причастны к данной «акции», а Министерство обороны опровергло информацию о наборе контрактников.

Множество раз в минувшем году повторялись и фейки о том, что власти Молдовы якобы разрешили использование аэродрома в Мэркулешть для размещения боевых самолетов F-16. Сначала этот фейк распространял ряд Telegram-каналов и сайтов. Позже один из известных пропагандистов Вячеслав Валько утверждал, что самолеты F-16, предоставленные другими странами Украине, будут использовать территорию Р. Молдова для боевых операций против России. Тогда Минобороны заявило, что не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины. Подробнее в статье Stopfals.md.

Представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила, что в Мэркулешть появятся мобильные станции для техобслуживания истребителей F-16. В ответ, пресс-служба Минобороны снова подчеркнула, что Республика Молдова является нейтральным государством и на ее территории не собираются размещать никакие мобильные станции.

ФЕЙК: Власти Молдовы «нарушают или отказываются от статуса нейтралитета»

В 2024 году, прокремлевские политики и представители Кремля часто пытались внушить, что власти Молдовы хотят отказаться от статуса нейтралитета, закрепленного в Конституции.

Так, Мария Захарова заявила, что Молдова якобы решила отказаться от нейтралитета ввиду «углубленного сотрудничества» с НАТО и, тем самым, превращается в «платформу» против России.

После того как правительство Молдовы приняло решение о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что «отказ от ДОВСЕ» якобы противоречит принципу нейтралитета. На самом деле, приостановление участия Молдовы в этом договоре никак не нарушает нейтральный статус нашей страны.

Неоднократно высказывался на эту тему и Илан Шор. Он заявил, что из Молдовы «хотят сделать очередной форпост НАТО», а министр обороны Анатолий Носатый якобы отправит молдавских военных в международные боевые миссии в нарушение нейтралитета Молдовы. В реальности, молдавские военные не участвуют в других операциях, кроме миротворческих, что никак не связано с конституционным нейтралитетом Молдовы.

Представитель созданного Шором политического блока Победа Юрий Витнянский также продвигает нарратив об угрозах статусу нейтралитета. В декабре 2024 г. он писал, что президент Молдовы Майя Санду посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, и тут же задается манипулятивным вопросом: «Не исключили ли из Конституции статью о нейтралитете?».

Осенью прошлого года социалисты, коммунисты и шоровцы объединились против референдума. Они распространяли фейки, что, через референдум о вступлении Молдовы в ЕС, наша страна потеряет нейтралитет. Избиратели также находили в своих почтовых ящиках предвыборные листовки Партии коммунистов, в которых говорилось, что Молдова выражает намерение вступить в НАТО и что референдум «приведет к потере нейтралитета и суверенитета». Stopfals.md объяснил, почему эти заявления являются фейком.

Напомним, нет никакой инициативы об отказе от статуса нейтралитета, закрепленного в Конституции, – ни со стороны государственных учреждений, ни со стороны правящей партии ПДС. Сотрудничество с определенными международными организациями, включая НАТО, не затрагивают нейтралитет Республики Молдова, а способствует развитию области обороны. Единственной страной, нарушающей нейтралитет Республики Молдова, является Россия, которая незаконно держит свои вооруженные силы в приднестровском регионе.

ФЕЙК: Румыния «будет контролировать» молдавскую армию

Наряду с фейками о потере нейтралитета, Илан Шор и аффилированные ему каналы продвигали идею, что армия Молдовы станет частью румынской армии.

Только в Facebook информацию о «передаче части молдавской армии Румынии» распространили более 30-ти разных аккаунтов. На самом деле, Парламент Молдовы одобрил участие молдавских военных в миссии EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине для выполнения, в течение шести месяцев, задачи по обеспечению безопасности и охране объектов, а также патрулировать территорию в зоне ответственности, под руководством военных румынской армии.

В сети также писали что, после подписания министрами обороны Молдовы и Румынии второго Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством РМ и Правительством Румынии о сотрудничестве в военной области, молдавская армия «перешла под контроль НАТО» и что «готовится захват Молдовы Румынией». Это ложное утверждение, а соглашение между правительствами двух государств в военной области было заключено еще 20 апреля 2012. В обновленном документе указано, что это будут только миссии по поддержанию мира. Подробнее на Stopfals.md.

В другом фейке, который распространялся в прошлом году в соцсетях и некоторыми каналами, также утверждалось, что «молдавская армия переходит под контроль Румынии и НАТО». В качестве «доказательства» приводилось подписание молдо-румынских договоров, которые на самом деле не имели никакого отношения к этим спекуляциям.

Разные прокремлевские сайты пугали жителей Молдовы и военным вторжением из Румынии. Поводом стали предлагаемые на тот момент положения об эвакуации румынских граждан из других государств в случае стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, катастроф и других крупных инцидентов. Подробнее в статье Stopfals.md.

В начале прошлого года, лидер партии регионов Р. Молдова Александр Калинин, который активно поддерживает войну России против Украины, распространил фейк о потенциальной опасности со стороны Румынии. Он опубликовал видео, на котором колонна танков движется по улице, утверждая, что танки НАТО, передвигающиеся по улицам Бухареста, якобы направляются к границе Республики Молдова. На самом деле, кадры были сняты 1 декабря 2023 года, когда в Бухаресте состоялся военный парад по случаю Национального дня Румынии.

ФЕЙКИ: НАТО «вводит войска» в Молдову, «открывает военные базы» и «обязывает участвовать в учениях НАТО»

В 2024 году активно продвигались самые разные страшилки о НАТО: о приближении войск НАТО к границе Молдовы, о биохимических лабораториях и военных базах, о масштабных учениях НАТО в Молдове и другие.

В январе в TikTokе стало вирусным видео, в котором утверждалось о намерении НАТО установить биохимическую лабораторию на территории военной базы в Бэчой. Stopfals.md выяснил, что «лаборатория НАТО», которая упоминается в видео, на самом деле представляет собой мобильную лабораторию для анализов, подведомственная Национальному агентству общественного здоровья, и которая используется исключительно в гражданских целях.

В июле множество Telegram-каналов распространили дезинформацию, что НАТО строит военный хаб в Унгень. Илан Шор и вовсе заявил, что правительство уже договорилось с НАТО и ЕС вовлечь Р. Молдова в войну в Украине. В действительности, речь идет о гражданском, сугубо экономическом проекте, который улучшит соединение с транспортной сетью ЕС.

Несколько онлайн-источников и некоторые политики активно распространяли дезинформацию о том, что в мае в Республике Молдова пройдут военные учения НАТО «с участием 90.000 тысяч военнослужащих, десятков самолетов и вертолетов и более 1000 боевых машин». Министерство обороны опровергло эти утверждения и квалифицировало их как «провокационные сообщения», целью которых является «дезинформация и провоцирование напряженности и страха в обществе». Партнерство между Р. Молдова и НАТО не предусматривает обязанность участия в военных учениях, а дезинформация о так называемом проведении на территории РМ учений НАТО с участием 90.000 военных является частью более широкого нарратива кремлевской пропаганды, согласно которому Молдову втягивают в войну.

С конца июня разворачивалась кампания Stop EU Moldova, на интернет-страницах которой ежедневно публиковались призывы не поддерживать вступление Р. Молдова в Евросоюз и проголосовать «НЕТ» на референдуме от 20 октября. Подавляющее большинство постов содержали и фейки и/или манипуляции об отношениях Республики Молдова с НАТО. Например о том, что НАТО «активно вводит свои войска в нашу страну».

А лидер Партии трудящихся (Partidul оamenilor мuncii – POM) Сергей Тома запустил фейк о том, что для вступления в Евросоюз, Республика Молдова должна войти в НАТО.

В прошлом году распространялся и фейк о приближении войск НАТО к границе Молдовы. Этот нарратив использовала пропагандистка Татьяна Костаки (Costa Moldovanca). Она заявила, что «войска НАТО вступают на территорию Р. Молдова, а молдаване могут участвовать в военных учениях». Stopfals.md опроверг этот фейк.

Издание Md.kp.media (новое название сайта Kp.md заблокированного по требованию Службы информации и безопасности (СИБ) за распространение в общественном пространстве информации, способной приводить к социальной напряженности или социальным конфликтам) запустил фейк, что граждане с правобережья массово скупают недвижимость в приднестровском регионе якобы из-за учений НАТО в Республике Молдова. Stopfals.md опроверг и этот фейк.

Елена Челак, Stopfals.md