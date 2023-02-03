Как некоторые молдавские политики пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья / VIDEO

De către
OdN
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На официальной странице партии PACE появилась информация, что из Украины поступает «всё больше тревожных сигналов, что они [украинцы] начнут военное наступление на Приднестровье», а в Дубоссарах уже устанавливают на домах таблички «Укрытие», чтобы люди знали, куда прятаться в случае войны. Мы проверили эту информацию и в этом видео расскажем, что из этого ложь, а что манипуляция общественным мнением. Мы поговорили с политологом о том, зачем в партии делают такие заявления.

 

Stopfals.md

Константин Хайретдинов

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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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