Как некоторые молдавские политики пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья / VIDEO

На официальной странице партии PACE появилась информация, что из Украины поступает «всё больше тревожных сигналов, что они [украинцы] начнут военное наступление на Приднестровье», а в Дубоссарах уже устанавливают на домах таблички «Укрытие», чтобы люди знали, куда прятаться в случае войны. Мы проверили эту информацию и в этом видео расскажем, что из этого ложь, а что манипуляция общественным мнением. Мы поговорили с политологом о том, зачем в партии делают такие заявления.

Stopfals.md

Константин Хайретдинов