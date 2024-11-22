Фейковые заявления вместо консультаций о борьбе с политической коррупцией

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OdN
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18 ноября прошли консультации президента Республики Молдова с представителями 18 политических партий по вопросам укрепления институтов и борьбы с политической коррупцией. Перед встречей, представители некоторых партий, среди которых Партия социалистов, Партия развития и объединения Молдовы и блок Победа, прокомментировали предстоящие консультации, повторив многие из фейков, которые они распространяли раньше и которые поддерживаются Кремлем. Это ложные нарративы о «коррумпирование избирателей и нелегитимном президенте», «уничтожении свободы слова», «гонениях на неугодных» и «отсутствии демократии». Объясняем что не так с этими заявлениями.

«Коррумпирование избирателей и нелегитимный президент»

Партия социалистов (ПСРМ) опубликовала политическую декларацию, в которой утверждается, что: «Коррумпирование избирателей, использование административного ресурса и политизация государственных институтов одинаково опасны для демократических выборов и требуют осуждения», обвиняя в этом нынешние власти. Об этом написал и лидер Партии социалистов, Игорь Додон, в социальных сетях, а также сообщили и другие источники (здесьздесьздесьздесь и здесь). Лидер Партии развития и объединения Молдовы, Ион Кику, также написал в Facebook: «Майя, ты не президент, ты политический мошенник и узурпатор. ДПКМ не признает выборы и не имеет что обсуждать с мошенниками!». Также о «нелегитимности» президента написали представители блока Победа (здесьздесьздесь и здесь).

Что не так с этими заявлениями

Во втором туре президентских выборов, кандидат от Партии PAS Майя Санду набрала  930.139 голосов (55.35%), обойдя своего оппонента Александра Стояногло от Партии социалистов, который набрал голоса 750.430 избирателей (44.65%). Портал Stopfals.md ранее писал, что международные организации, которые следили за выборами в Молдове, высказались о состоявшемся голосовании. Хотя были некоторые нарушения, ни одна организация не признала выборы сфальсифицированными. В тоже время, в Антикоррупционной Прокуратуре и в Полиции неоднократно заявляли как раз о причастности Илана Шора к подкупу избирателей.

«Отсутствие демократии» и «диктатура»

В той же декларации ПСРМ написано: «Однако настоящей демократии в Республике Молдова больше не существует, потому что мы живем в условиях политического режима, который допускает злоупотребления и которому удалось удержаться у власти благодаря фальсификации выборов» и «диктатуры (…) которую правление PAS навязало в стране».

Что не так с этими заявлениями

Утверждения о диктатуре и отсутствии демократии в Молдове опираются на ложных заявлениях о фальсификации выборов со стороны власти. При этом, как мы уже писали, в отчётах международных организаций, среди которых международная миссия по наблюдению за выборами, в состав которой вошли представители Европарламента, ОБСЕ и Совета Европы, не указываются нарушения или действия государственных учреждений, которые могли бы привести к выводу о том, что президентские выборы и референдум прошли в недемократических условиях.

Напомним, согласно Индексу демократии за 2023 годопубликованному британской исследовательско-аналитической компанией Economist Intelligence Unit, Республика Молдова заняла 68-е место из 167 государств. Этот рейтинг содержит четыре категории государств: страны с полной демократией; несовершенные демократии; гибридные режимы; авторитарные режимы. Республика Молдова попала во вторую группу: несовершенные демократии.

«Уничтожение свободы слова и гонения на неугодных»

В заявлении блока Победа, который возглавляет беглый олигарх Илан Шор, написано, что: «Они [власти Молдовы] уничтожили свободу слова, сделали нормой гонения на неугодных и несогласных, систему юстиции превратили в средство подавления политических оппонентов». Эти утверждения были распространены в сети Facebook и на нескольких Telegram-каналахмногие из которых были «освещены» в статьях на нашем портале как ресурсы, которые дезинформируют.

Что не так с этими заявлениями

Авторы не приводят никаких доказательств этих утверждений. Скорее всего, речь идет о решениях о приостановлении деятельности некоторых телеканалов и сайтов, принятых властями в последнее время по различным причинам. Напомним, 30 октября 2023 года Комиссия по ЧС приостановила деятельность шести молдавских телеканалов. Премьер-министр Дорин Речан тогда написал в Facebook, что это было сделано по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ), Александра Мустяцэ. Он отметил, что эти телеканалы (Orizont TV, Prime, Publika TV, Canal 2, Canal 3 и ITV Moldova) продвигают иностранные интересы и подчиняются преступным группировкам Плахотнюка и Шора. Также были заблокирован 31 сайт на территории Молдовы. В СИБе тогда сообщили, что их заблокировали за содержание распространяемой в публичном пространстве информации, способной вызвать напряженность или социальные конфликты. В марте 2024 года власти временно приостановили работу подконтрольного Илану Шору телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM. Решение было принято из-за подозрений относительно причастности бенефициарных владельцев компании к деятельности, затрагивающей безопасность государства. 3 октября 2024 года на сайте мобильного оператора Orange сообщили, что СИБ распорядился заблокировать доступ ещё к 5 сайтам, moldova24.online, pwa.moldova24.online, rutube.ru, yandex.ru и dzen.ru.

Напомним, в 2024 году Молдова заняла 31-е место из 180 стран в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы, опустившись на 3 позиции по сравнению с 2023 годом, а в 2022 году Молдова занимала 40-место.

В заявлении блока Победа также нет реальных доказательств того, что уголовные дела, открытые на тех или иных политических деятелей, являются заказными. При этом, лидер блока Илан Шор находится в розыске в Молдове и окончательно приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания за причастность к «банковскому мошенничеству» и скрывается за границей. Некоторые члены этого блока были или являются фигурантами в различных уголовных делах. В частности, башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которую обвиняют в том, что она участвовала в многомиллионных схемах незаконного финансирования партии и распределения денежных средств. Также вице-председатель признанной неконституционной партии Шор Марина Таубер фигурирует в двух уголовных делах – дело о незаконном финансировании бывшей партии Шор и вмешательство в отправление правосудия. Также дела заводились на других активистов блока Победа, в офисах которых проходили обыски.

Константин Хайретдинов,

Stopfals.md

 


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OdN
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