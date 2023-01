Urătură din câmpia Sorocii: În seara lui Sfântul Vasile, Să vă fie la toți cu bine…

Dacă prin oraș obiceiurile se cam uită și este o minune când vezi vreo ceată ce bate la ușa apartamentelor, ba sunt și orășeni care-i alungă pe cei veniți cu ”tradiții învechite”, în sat este o onoare când îți calcă pragul hăitorii. Ba chiar se consideră un semn rău dacă ți-a fost ocolită casa, așa că unii gospodari răsplătesc cu diverse bunătăți musafirii, că poate vor trece și la anul.

Ce-i drept, atunci când răsplata este semnificativă, cetele dau de știre și altora pe la ce porți să treacă, ba sunt și din cei care preferă să se alipească la alte grupuri sau să revină mai târziu cu alt repertoriu, pentru a se bucura repetat de bunăvoința gazdelor. Cei din urmă fie că observă șmecheria, fie că nu, sunt bucuroși de fiecare oaspete ce le-a pășit în curte. Satele sunt și păstrătoare ale urăturilor de odinioară, alterate mai puțin de schimbarea vremilor. Astfel este și urătura culeasă de la Ion Spoială din satul Șolcani, de bibliotecara Larisa Prisacari.

Seara lui Sfântul Vasile

Să vă fie la toți cu bine.

Iată că a înserat

Dar încă nu v-am urat,

Apropiați-vă de perdele

Și ascultați cuvintele mele.

Că de când a înserat

Pe mulți boieri i-am urat,

Toți în casă ne-au luat,

Două vedre de vin ne-au dat

Și pe toți ne-au îmbătat.

La stânga cu cercei,

La dreapta cu zurgălăi,

De pereți vă alăturați,

Streșina-n cap să n-o luați

Eu vă zic, da voi urați:

Hăi- Hăi!

Mâine anul se înnoiește,

Plugușorul se pornește.

S-a sculat bădica Vasile

Într-o sfântă joi,

Cu un plugușor de 12 boi,

Boi – bourei, în coadă cu dălghei,

Pe spinare vărgăuni

Ce făceau zeci de mii de lei.

Și a plecat la arat, la câmp curat

Ara dealurile, văile, văgăunile,

Cu boroana – boronea, grâu semăna,

El din urmă răsărea.

Lui badea Vasile foarte bine-i părea.

Roata noastră de flăcăi

Mai sunați din zurgălăi

Să se audă peste văi: Hăi- Hăi!

A mai lăsat o lună – două

S-a adus aminte că are

Un lănișor de grâu semănat,

S-a dus să vadă

Dacă a dat Dumnezeu roadă.

A încălecat pe un cal

Cu frâu de argint

De care n-am mai văzut de când sunt.

Unde călca – scăpăra,

Unde atingea – foc ieșea.

De trei ori a înconjurat,

Trei spice a apucat,

În mână le-a dezghiocat,

Cucoanei pe masă le-a aruncat.

A strigat:

Măi femeie, măi nevastă

Grâul nostru-i copt – răscopt

Numai bun de treierat.

În pai e ca trestia,

În spic ca vrabia, În grăunte ca aluna

Să-l deie Dumnezeu întotdeauna.

Sus cu biciul! Cu zurgălăi

Strigați odată:

Hăi-Hăi!

A luat o clacă mare

De fete frumușele, tinere

De unde vântul bătea

Lucrul sporea.

Nu le ajungea seceri.

S-a suit pe-un băț

Și s-a dus la Bălți,

Acolo a găsit furci și lopeți.

A venit la Soroca

S-a pornit pe-un drum la vale

La găsit pe Iancu

Spânzurat de cheotoare.

A mers mai la vale,

A găsit un bostan mare

Când l-o luat și l-o pălit

Pe Iancu-n bot

Iancu o învis și la dânsu‘ o zis:

-Ce vrei măi?

-Seceri!

Fier o cumpărat

O venit la cel mai bun meșter din sat,

Mănăluță Țiganul,

Care bate bine cu ciocanul,

Cu ciocanul ciocăne,

Mucii curge,

Cu limba-i șterge,

Lucrul pe loc merge.

Zângăniți din zurgălăi

Și strigați odată

Hăi-hăi!

Seceri a luat, în câmp i-a adunat,

Prin lan înaintau,

Grâul strângeau.

A făcut din snop claie,

Din claie – hodobaie

Și-a făcut un treier mare.

A adus 9 iepe sirepe,

De 99 de ani sterpe,

Cu copitele crăpate,

Cu ață de buci legate,

Cu ciocălăi astupate.

Grâul treiera, vântul bătea,

Pâinea se vântura

Roata, măi, și mai ziceți:

Hăi – Hăi!

O încărcat el 12 care

Și s-a dus la moară lui Hade – Bade

Unde șoarecii n-au ce roade.

Morarul l-a văzut,

De bucurie a uns moara cu ou,

A așezat-o din nou,

A uns-o cu slănină,

A așezat-o pe făină,

Curgea făina în saci curată.

Adus-o la cucoană acasă.

Cucoana de bucurie,

A făcut un colac mare

Cât roata morii.

Rupe-n două – dă și nouă,

Rupe-n trei – dă și lui Andrei.

Roata, măi: Hăi – Hăi!

De urat v-am mai ura,

Dar ni-i că v-om înnopta,

Dar nu suntem de ici colea,

Suntem de la Ciuca – Buca,

Unde se face mămăliga cât nuca,

Când am dat să i-au o fărâmitură,

Mi-o tras o despicătură,

Mi-o sărit toți dinții din gură.

Mai avem noi bogății:

O poarcă cu purcei,

O vacă cu viței,

O momiță-mbrobodită

Și o mâță potcovită.

Am urat din casă-n casă

Și am dat peste năpastă:

Într-o casă mititică,

Cu șindilă acoperită,

Era o babă mărunțică,

Cu două oale de lăutoare,

Cu pieptenele când da,

Păduchii cât nuca săreau.

Săriți oameni buni

Cu furci, cu țăpoaie

Că-i scăpăm prin păpușoaie.

Pentru dânșii faceți roata

Și strigați în gura toată:

Hăi – Hăi!

Seara lui Sfântul Vasile

Să vă fie, boieri, de folos

Și anul norocos.

Dați-ne câte un leuț

Să ne cumpărăm măntăluțe.

Avem una:

Dinspre soare borta-i mare,

Dinspre stele borți mai mărunțele.

Astăzi vă dorim și vouă

Un an nou, o viață nouă.

Trageți brazda cu tărie

Tot ce-i rău să nu mai fie,

Rămâi gazdă sănătoasă

Cu bucate bune pe masă.

La anul și la mulți ani!

Aho! Aho!