Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…
DOAMNEI…
Am văzut-o ieri la mare –
Trupul ăși bronza la soare,
Dar nu-alături de bărbat,
Ci de-un…rămolit bogat.
UNUI SOȚ HĂRȚUIT PERMANENT DE CONSOARTĂ
Îl batjocorește iar,
Că e prost, negospodar…
El o-ntreabă:
Avea rost, să-ți legi viața ta de-un prost?!
UNUI TATĂ CARE VREA, CU ORICE PREȚ, SĂ-ȘI MĂRITE POCITANIA
Zestre mia- promis săi dea aleasă,
Dacă îi iau fiica de mireasă.
N-o pețesc chiar de mi-ar da și-o moară:
Cine cu-o sluțenie se-nsoară?!
FALĂ
Se laudă că soți își iubește
Și după dânsa el se prăpădește.
Nici mort nu-l cred, căci l-am văzut aseară,
Îmbrățișând cu drag o…domișoară.
Caricatura: Complice.ro