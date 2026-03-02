Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

De către

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

DOAMNEI…

Am văzut-o ieri la mare –

Trupul ăși bronza la soare,

Dar nu-alături de bărbat,

Ci de-un…rămolit bogat.

UNUI SOȚ HĂRȚUIT PERMANENT DE CONSOARTĂ

Îl batjocorește iar,

Că e prost, negospodar…

El o-ntreabă:

Avea rost, să-ți legi viața ta de-un prost?!

UNUI TATĂ CARE VREA, CU ORICE PREȚ, SĂ-ȘI MĂRITE POCITANIA

Zestre mia- promis săi dea aleasă,

Dacă îi iau fiica de mireasă.

N-o pețesc chiar de mi-ar da și-o moară:

Cine cu-o sluțenie se-nsoară?!

FALĂ

Se laudă că soți își iubește

Și după dânsa el se prăpădește.

Nici mort nu-l cred, căci l-am văzut aseară,

Îmbrățișând cu drag o…domișoară.

Caricatura: Complice.ro