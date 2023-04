Știai că furnicile pot să ”detecteze” cancerul?

Furnicile sunt capabile să ridice obiecte de cincizeci de ori mai mari decât greutatea lor, iar acum oamenii de știință au descoperit că pot face ceva și mai remarcabil. Ele pot detecta mirosul cancerului în urină. Cercetătorii de la Sorbona s-au concentrat în ultima perioadă asupra furnicilor în privința abilităților lor de a mirosi cancerul. Studiile au fost mai intense în perioadele de blocaj generate de pandemia Covid-19.

Rezultatele sunt uimitoare. Furnicile s-au dovedit a avea cel mai dezvoltat simt olfactiv în comparație cu alte specii cum ar fi șoarecii, viermii, musculițele sau chiar și câinii anume studiați pentru detectarea bolillor incurabile. Concret, potrivit cercetărilor furnicile pot să indice prezența cancerului după mirosul urinei, informează DIGI24.

Studiul la care facem referire a fost publicat pe 25 ianuarie 2023 în jurnalul Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, iar rezultatele indică fără dubiu că furnicile își folosesc antenele pentru a adulmeca una din cele mai crunte boli, cancerul. „Furnicile pot fi folosite ca bio-detectori pentru a distinge persoanele sănătoase de cele purtătoare de tumori”, a declarat autoarea studiului, prof. Patrizia d’Ettorre, de la universitatea Sorbonne Paris Nord, din Franța. În studiul publicat săptămâna trecută în jurnalul Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences autorii subliniază că, într-o zi, animale cu ”nasul ascuțit” – în cazul furnicilor, cu antene ”ascuțite” – ar putea fi folosite pentru a detecta rapid tumorile. Și ieftin. Acest lucru este important pentru că, cu cât cancerul este descoperit mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele de recuperare.

Cum și-au dat seama cercetătorii că furnica este un bun ”oncolog” Furnicile trăiesc într-o lume a mirosurilor. Unele specii sunt complet oarbe. Altele se bazează atât de mult pe miros, încât cele care pierd urma de feromoni se învârt în cerc, până mor de epuizare. Întinzându-și perechea de antene subțiri, senzoriale deasupra capului, insectele detectează indicii chimice pentru a face aproape orice – să găsească hrană, să atace prada, să identifice o pereche, să protejeze puii. Studiile au stabilit că furnicile au un simț al mirosului deosebit de dezvoltat. De aceea, cercetătorii le ”antrenează” acum pentru a detecta mirosul celulelor canceroase umane. Pentru studiul său, echipa lui Baptiste Piqueret, co-autor al studiului, a antrenat 35 de furnici să distingă între urina de la șoareci cu și fără tumori. Așezate într-o cutie Petri, furnicile mătăsoase (Formica fusca) au petrecut mult mai mult timp lângă tuburile cu urină de la șoarecii „bolnavi”, comparativ cu urina de la cei sănătoși. „Studiul a fost bine conceput și realizat”, a spus Federica Pirrone, profesor asociat la Universitatea din Milano, care a efectuat investigații similare asupra capacității de miros a câinilor. „Rezultatele sunt foarte promițătoare”, a spus Baptiste Piqueret, dar a adăugat „Este important să știm că suntem departe de a le folosi ca modalitate zilnică de a detecta cancerul”.

”Am fost surprinși de cât de eficiente și de fiabile sunt furnicile” Modul în care diagnosticăm cancerul astăzi – prin extragerea de sânge, luarea de biopsii și efectuarea de colonoscopii – este adesea costisitor și invaziv. Specialiștii care studiază comportamentul animalelor îşi imaginează o lume în care medicii pot folosi într-o zi specii cu simţuri ascuţite pentru a ajuta la depistarea tumorilor rapid şi ieftin. Câinii pot adulmeca prezența cancerului în mirosul corporal, au arătat cercetările anterioare. Șoarecii pot fi dresați să facă diferența între confrații sănătoși și cei care poartă tumori. Viermii sunt atrași de anumiți compuși organici asociați cu cancerul. Chiar și neuronii muștelor de fructe se aprind în prezența anumitor celule canceroase. Dar furnicile, a sugerat Piqueret, pot avea avantaj în fața câinilor și a altor animale care necesită mult timp pentru dresaj. Baptiste Piqueret a spus că a ales specia pentru că are o memorie bună, este ușor de antrenat și nu mușcă, ”cel puțin nu rău”, a spus Piqueret.

„Am fost surprinși de cât de eficiente și de fiabile sunt furnicile. Sunt ușor de antrenat, învață rapid, sunt foarte eficiente și nu sunt greu de întreținut”, a spus autoarea studiului, prof. Patrizia d’Ettorre, de la universitatea Sorbonne Paris Nord, din Franța. Cercetătorii trebuie să lucreze mult mai mult înainte ca furnicile sau alte animale să ajute la stabilirea unui diagnostic real. Echipa lui Piqueret intenționează să testeze capacitatea furnicilor de a adulmeca markerii cancerului din urină de la pacienții reali. „Pentru a avea confirmări reale, trebuie să așteptăm următorii pași”, a spus Pirrone. În cazul în care furnicile ar fi vreodată folosite în depistarea cancerului, Piqueret a ținut să clarifice un lucru: Nu, nu va fi nevoie să se târască pe tine. „Nu va exista niciun contact direct între furnici și pacienți”, a spus el.

SURSA: DIGI24