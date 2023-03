Stelistul Mihai Stoica îl laudă pe soroceanul Vitalie Damașcan: „Face un campionat foarte bun, chiar foarte bun”

Soroceanul Vitalie Damașcan, de 24 de ani, este unul don cei mai apreciați atacanți din Superliga României la fotbal. În această ediție de campionat a marcat deja 8 goluri în 20 de meciuri pentru actuala sa echipă, FC Voluntari, scrie gsp.ro

Reușitele lui nu au rămas în afara atenției oamenilor de fotbal. iar unul din acei care la apreciat este managerul general al celor de la FCSB, Meme Stoica: „Face un campionat foarte bun, chiar foarte bun. A reușit și câteva goluri de autor”.

La rândul său, Vitalie Damașcan, cotat la 700.000 de euro, conform Transfermarkt, a răspuns laudelor: Muncesc în fiecare zi. Mă bucur că am continuitate, de asta am venit la Voluntari. Mă bucur că staff-ul are încredere în mine, vreau să ajut echipa să facem puncte. Echipa și locul în clasament sunt în prim-plan”.