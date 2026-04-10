Seceta ar putea grăbi apariția bacteriilor rezistente la antibiotice: un nou studiu trage un semnal de alarmă

Cum transformă seceta solul într-un „incubator” pentru bacterii rezistente

În mod natural, bacteriile din sol produc antibiotice pentru a-și elimina competiția. Este un mecanism vechi de milioane de ani, mult anterior utilizării antibioticelor în medicină. În același timp, alte bacterii dezvoltă rezistență pentru a supraviețui acestor substanțe.

Problema apare atunci când intervine seceta. Pe măsură ce solul se usucă, concentrația acestor antibiotice naturale crește, iar bacteriile sunt forțate să se adapteze. Practic, doar cele care pot rezista supraviețuiesc și se multiplică.

Acest proces duce la o creștere a numărului de bacterii rezistente și a genelor asociate acestei rezistențe. Studiul a analizat mostre de sol din mai multe regiuni, inclusiv din SUA, China și Europa, iar rezultatele au fost consistente: seceta favorizează aceste adaptări.

Legătura îngrijorătoare dintre mediu și spitale

Una dintre cele mai importante descoperiri este conexiunea dintre mediul natural și sistemele de sănătate. Cercetătorii au analizat date din spitale din 116 țări și au observat o corelație puternică între nivelul de ariditate al regiunii și frecvența bacteriilor rezistente în mediul clinic.

Cu alte cuvinte, zonele mai afectate de secetă tind să aibă și un nivel mai ridicat de rezistență la antibiotice în spitale.

Legătura rămâne valabilă chiar și după ce au fost luați în calcul factori precum nivelul economic sau accesul la servicii medicale, ceea ce sugerează existența unui mecanism global influențat de mediu.

Ce înseamnă asta pentru sănătatea globală

Chiar dacă studiul nu demonstrează direct că seceta cauzează rezistența la antibiotice în spitale, el indică un risc real și în creștere. Practic, schimbările climatice pot amplifica o problemă deja majoră la nivel global.

Antibiotic resistance este considerată una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică, iar această cercetare arată că lupta împotriva ei nu se duce doar în spitale, ci și în natură.