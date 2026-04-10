Ruga de Vinerea Mare: Dă-le, Doamne, minte (și) ungurilor!

Tableta de vineri

Întotdeauna zilele premergătoare Paștelui au fost încărcate, din toate punctele de vedere, dar acea „povară” era una frumoasă și plăcută, ca înainte de marea Minune. Acest lucru nu-l pot spune și de ceea ce se întâmplă astăzi, când toată lumea trăiește cu sufletul la gură, neștiind de unde ne mai paște pericolul și unde urmează să crape din ceea ce am făurit secole și milenii. Se pare că lumea a înnebunit de-a binelea dacă nici Învierea nu poate să ne facă mai cuminți și mai toleranți. Or, două războaie nedrepte ne macină și ne pun pe jar, iar câțiva șefi de state au putut să facă imposibilul – să ne trimită pe baricade și să sfideze puținele lucruri sfinte care ne-au mai rămas.

Paștele 2026 este unic în felul său, fiindcă este prima dată, probabil, în istoria lumii când, chemările din biserici și mănăstiri, începând cu un locaș sfânt din cel mai îndepărtat sat și terminând cu Papa de la Roma nu i-au sensibilizat pe niște nebuni numai buni de legat. Astăzi, în Vinerea Mare tunurile trag fără milă, iar rachetele și dronele seamănă moarte, în pofida perceptelor creștine. Nu este exclus ca ororile și dezmățul să continue chiar și în ziua Învierii, fiindcă cei implicați în războaie nu țin cont de regulile creștine scrise cu sângele martirilor, reguli care prevăd stabilirea de armistiții măcar pentru câteva zile. Și dacă în Orientul Mijlociu am putea avea o pace șubredă, rușii au respins orice încetare a focului, demonstrând încă o dată că valorile creștine le sunt străine sau sunt interpretate după răul lor plac și că ei au „Iisus – ul lor”, căruia i se supun orbește și în numele căruia sunt în stare să comite cele mai oribile crime.

De altfel, divinitatea (sau, poate, ceasul cel rău) a vrut ca în ziua Învierii să se mai producă un eveniment, de rezultatele căruia depinde pacea și liniștea pe bătrânul continent. Am în vedere, bineînțeles, alegerile parlamentare din Ungaria, care țin cap de afiș de luni bune și care ar putea fi un test de importanță majoră nu doar pentru Budapesta, dar și pentru configurația viitoare a Europei. Cum și era de așteptat, și aici n-a fost posibil fără mâna Moscovei, care vrea perpetuarea la putere a partidului „Fidesz”, unul naționalist până în măduva oaselor (chiar dacă oficial este considerat de centru-dreapta) și pe Victor Orban la al șaselea mandat. Kremlinul a făcut tot ce i-a stat în puteri, ba și mai mult, pentru a păstra o bombă cu ceas în chiar inima Uniunii Europene. Moscova îl consideră pe Orbán un aliat de valoare și, evident, nu poate rămâne pasiv când poziția politică a acestuia este amenințată. Scripca întâi, ca și în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale în Republica Moldova a fost rețeaua de dezinformare „Matrioșka”, care a pus și pune presiune pe alegătorul nostalgic după vremurile sovietice și pe cei cu memorie scurtă, care au uitat cum tancurile rusești au mărșăluit pe străzile Budapestei. Și precum, în astfel de cazuri, când torul este la limită și înfrângerea se conturează, se pune accentul pe sânge – vezi și cazul lui Trump, căruia i-a trecut glonțul pe lângă ureche, la propriu. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) ar fi propus înscenarea unei tentative de asasinat asupra prim-ministrului Ungariei, pentru a-i crește șansele electorale în ajunul alegerilor parlamentare din 12 aprilie. Informația apare într-un raport intern al SVR, ajuns în posesia serviciilor secrete europene, a relatat sâmbătă The Washington Post. Conform documentului citat de publicație, reprezentanții serviciului ar fi sugerat „schimbarea fundamentală a întregii paradigme a campaniei electorale”, prin mutarea accentului „din sfera rațională a problemelor socio-economice în cea emoțională”, unde temele centrale ar urma să fie securitatea statului, stabilitatea și protejarea sistemului politic.

În acest context, Orban a pedalat cât a putut el de tare pe „mâna Kievului”, ajungând până la aceea că, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni acesta a promis că Ungaria nu va fi „o colonie ucraineană” și că guvernul său „va păstra Ungaria ca o insulă de siguranță și calm într-o lume atât de haotică”. Pe de altă parte, rivalul actualului premier, Péter Magyar a promis ungurilor că partidul „Tisza” , pe care îl conduce nu v-a aduce în țară migranți și nici războiul și că va obține „o victorie atât de mare, încât va fi vizibilă chiar și de la Kremlin”. Or, ”victoria mare” ar însemna nu un câștig la limită, dar un scor convingător, care să însemne stabilitate și liniște nu doar pentru unguri, dar pentru Uniunea Europeană, în ansamblu. Or, cel mai recent sondaj, realizat de agenția Median și citat de Digi24, pare să confirme optimismul oponentului lui Orban – partidul de opoziție „Tisza” al lui Péter Mádyar poate conta pe 138-143 de mandate, ceea ce înseamnă o majoritate confortabilă de două treimi din voturi, în timp ce partidul „Fidesz” al lui Viktor Orbán, ar putea obține 49–55 de locuri în parlament…

În fine, nu mai este mult până departe și s-ar putea ca în Duminica Sfântă, după atâtea săptămâni, luni și ani de groază și incertitudini, să avem și vești frumoase, și nu doar de la Budapesta. După atâtea probleme și frământări, începând cu pandemia și terminând cu crizele de tot felul care au sufocat societatea dintre Prut și Nistru avem și noi nevoie de niscaiva liniște, personală și colectivă. Cu atât mai mult că, din câte îmi dau eu seama și cum ar fi corect și meritat, suntem în ajunul unor evenimente care ar putea pune capăt frământărilor și ar aduce dreptatea și unitatea neamului nostru, răzlețit și dezmembrat fără de voie. Cel puțin la Soroca se simte un vânt de primăvară deosebit de altele, un entuziasm și o dorință de a remonta ceea ce tot noi am stricat, mai mult de nevoie, decât de voie…

Și dacă Paștele este momentul perfect pentru a transmite gânduri pline de iubire, bucurie și speranță, primiți o felicitare din partea Observatorului de Nord, în special și îndeosebi, pentru cititorii de la Buzău – „Paște fericit! Să vă bucurați de fiecare moment alături de cei dragi și să păstrați mereu în inimi lumina și căldura acestei minunate sărbători a Învierii!. O primăvară cu Soare și Lumină, Pace și Liniște”!

Cum a spus Martin Luther King Jr: „Domnul nostru a scris despre promisiunea Învierii nu doar in cârti, ci in fiecare frunza de primăvară”.

HRISTOS A ÎNVIAT!