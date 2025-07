Puțini știu! Donald Trump a încercat să o cucerească pe prințesa Diana: „Femeia visurilor mele”. Reacția lui Lady Di

Donald Trump are un trecut complicat când vine vorba de femei. S-a căsătorit cu Ivana Trump în 1977 și a rămas alături de ea mai bine de un deceniu, până când a ieșit la iveală aventura acestuia cu modelul Marla Maples.

După finalizarea divorțului, în 1990, Trump și-a continuat relația cu Maples, iar în 1993 au devenit părinții unei fetițe, Tiffany, căsătorindu-se în același an. Mariajul a durat trei ani, iar în 1997 s-au despărțit, invocând viziuni diferite asupra vieții.

Donald Trump a încercat să o cucerească pe Prințesa Diana

În timp ce al doilea său divorț se desfășura în instanță, Trump a cunoscut-o pe Melania Knauss, un model sloven-american, la o petrecere în New York, în 1998. I-a cerut mâna la Met Gala în 2004, iar în 2005 s-au căsătorit într-o biserică de pe malul mării, în Palm Beach, Florida – ea devenind astfel a treia sa soție și, mai târziu, Prima Doamnă a Americii.

Să nu uităm de Stormy Daniels, actrița de filme pentru adulți care a susținut că a avut o aventură de o noapte cu Trump în 2006. Ulterior, acesta a fost găsit vinovat de 34 de capete de acuzare pentru o plată de 130.000 de dolari făcută către Daniels, pentru a-i cumpăra tăcerea, înaintea alegerilor prezidențiale din 2016.

Însuși Trump a recunoscut că are „un singur regret când vine vorba de femei”. În cartea sa din 1997, „The Art of the Comeback”, a scris: „Nu am avut niciodată ocazia să o curtez pe Lady Diana Spencer”.

„Am întâlnit-o de câteva ori”, a continuat el. „Nu puteam să nu observ felul în care îi impresiona pe oameni. Lumina camera cu farmecul ei, cu prezența ei. Era o prințesă adevărată – femeia visurilor mele”.

S-a scris că Trump a încercat să o cucerească pe Diana ca pe „soția-trofeu supremă”, după divorțul ei extrem de mediatizat de prințul Charles, în 1996.

Donald Trump îi trimitea constant „buchete uriașe de flori”

Într-o rubrică din The Sunday Times, fosta jurnalistă BBC și prietenă a prințesei Diana, Selina Scott, a povestit cum buchete uriașe de flori ajungeau constant la reședința Dianei din Palatul Kensington.

Era aceeași tactică pe care Trump o folosise și când a curtat-o pe prima sa soție, Ivana.

„Trump o vedea clar pe Diana drept soția-trofeu supremă”, a scris Scott. „Pe măsură ce trandafirii și orhideele se adunau în apartamentul ei, Diana devenea tot mai neliniștită. Începuse să simtă că Trump o hărțuiește”.

La o cină privată, prințesa s-a confesat prietenei ei. „Ce să fac?”, a întrebat ea. „Omul ăsta îmi dă fiori”. „Aruncă-le la gunoi”, i-am spus. Diana a râs.

Când prințesa a murit la Paris, în 1997, Trump le-ar fi spus prietenilor că cel mai mare regret al lui e că nu au avut o relație. Susținea că a crezut mereu că are o șansă și că „ar fi putut să fie cu ea”.

Deși Trump a întâlnit-o pe Diana doar de câteva ori, omul de afaceri a părut profund marcat de moartea ei.

Într-un interviu radiofonic din 1997, la câteva luni după înmormântarea Prințesei de Wales, Trump i-a spus lui Howard Stern că „ar fi putut să fie cu ea” – dar a adăugat că, înainte, i-ar fi cerut să se testeze pentru HIV.

„De ce cred oamenii că e egocentric din partea ta să spui că ai fi putut fi cu Lady Di?”, l-a întrebat Stern. „Ai fi putut, nu? Ai fi putut să o cucerești?”.

„Cred că da”, a răspuns Trump, potrivit dailymail.co.uk