„Profesori buni, țară prosperă. Alege să devii profesor!” – continuă Campania MEC, sprijinită de Misiunea  Înalților Consilieri ai Uniunii Europene

În scopul promovării imaginii cadrului didactic și creșterii numărului de tineri interesați și motivați să aleagă această profesie, la data de 17 decembrie 2022, a organizat o întâlnire în zona de nord a Republicii, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la care au participat și reprezentanți ai Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca.

La eveniment, cei prezenți au avut onoarea să asculte gânduri bune și motivante din partea mai multor oficiali de stat, precum Anatolie Topală, Ministrul Educației, Valentina Chicu, Consilier al Președintelui RM în domeniul educației și cercetării, Nadejda Velișco, Secretar General al Ministerului. Aceștia au vorbit despre acțiunile întreprinse de Minister, pentru a susține și a menține profesorii competenți în sistemul educațional, evidențiind faptul că doar cei bine pregătiți asigură progresul în domeniul educațional. S-a menționat faptul că modul în care se investește în consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic pentru a îmbunătăți pregătirea profesională a cadrelor didactice are un rol decisiv pentu viitorul țării. Recent, în acest scop, au fost alocate, pentru 10 instituții cu profil pedagogic, 4 universități și 6 colegii, granturi în sumă de peste 150 de milioane de lei. Suntem bucuroși să reamintim faptul că instituția noastră se regăsește printre cele beneficiare de acest grant.

Administrația Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca a fost receptivă la inițiativa MEC și a delegat o echipă de cadre didactice și elevi de la specialitățile „Învățământ primar” și „Educație timpurie”, pentru a reprezenta instituția. Dubciuc Ludmila, director adjunct pentru instruire practică, Arbuz Irina, șefa catedrei Științe ale Educației, Ostapovici Olga, profesoară la catedra Științe ale Educației, Gorpin Nadejda, cadru didactic, specialitatea ,,Educație timpurie” au participat activ la eveniment, implicându-se în diverse acțiuni de promovare a domeniului, organizând o expoziție cu materiale didactice și promoționale.

Eleva anului IV, Ohoțchi Alina, a venit cu un discurs motivațional în favoarea alegerii domeniului pedagogic: „Vreau să-mi încep discursul cu câteva crâmpeie din reflecțiile și emoțiile pe care le-am trăit cu 4 ani în urmă. După absolvirea gimnaziului, la răspântia ce-mi deschidea în față diverse oportunități, am preferat să fiu învățătoare. La fireasca întrebare ,,De ce?”, voi încerca să vin cu argumentele de rigoare.

În primul rând, am fost ghidată de unul dintre sfaturile primite de la părinți: omul trebuie să lase urme pe unde trece, adică un nume, un ,,eu” cu personalitate, cu trăiri intense și fapte bune. Este oare ceva mai frumos decât puterea și curajul de a fi creator de destine? De a construi și a zidi cu responsabilitate generațiile care urmează? De a-ți trăi viața printre copii frumoși și minunați? Aceste frământări și căutări ale mele s-au soldat cu o concluzie: să ții în palme sufletul unui copil nu numai că e frumos, dar e și un privilegiu. Astfel, am fost determinată să mă fac învățătoare la clasele primare.

În al doilea rând, un alt motiv pentru alegerea acestei profesii a fost marea mea dorință de a scrie, în această viață, o istorie de succes, devenind cea mai bună versiune a mea, și de a-mi depăși limitele pentru a atinge noi orizonturi, or este deja o axiomă afirmația că succesul înseamnă putere de a învinge. M-am gândit că lumea unică și minunată din sufletele copiilor îmi va oferi din plin armonia unei vieți trăite cu sens, mândria că mă aflu în rândurile celor mai fideli luptători pentru un viitor mai bun. Aceste raționamente ale mele au devenit o provocare pentru a-mi continua studiile în una din cele mai prestigioase instutuții de învățământ din nordul țării, Colegiul ,,Mihai Eminescu” din orașul Soroca. În acest Sanctuar al Cărții, am găsit profesori de mare calitate umană și de înaltă competență profesională, care scriu istorie, inspiră ambiție de a lupta și a învinge, promovând demersuri educaționale interesante și captivante. În Colegiu, am înțeles că a fi învățător e un mod de a trăi, un mod de a fi. Cel ce-și leagă soarta de această meserie respectă cu fidelitate triada: ascult, înțeleg, am încredere. Studiind 4 ani la specialitatea ,,Învățământ primar”, m-am convins că profesia de învățător este o simbioză fericită între știință și artă. Aici nu este acceptat falsul. Tu ai puterea de a aprinde zâmbetul pe fața unui copil, de a-l face fericit pentru succesul său, de a-l determina să se trezească dimineața cu dor de școală. Asistând la orele din Colegiu, mergând la stagiile de practică, am trăit revelația unui mare adevăr: cu fiecare generație, o iai de la capăt și trăiești superlativul bucuriei că ai devenit important în viața fiecărui copil. ,,Scopul vieții noastre este acela de a spori valoarea oamenilor din această generație și a celor care vor urma”, susținea un mare pedagog. Anume spre materializarea acestui concept este canalizată activitatea Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca. Aici, prestația profesională, trecută prin educație, pasiune, inovație, a devenit carte de vizită și m-a învățat să am curaj pentru a-mi îndeplini visul, pentru a încerca noi opțiuni, pentru a fi flexibilă și receptivă.

Aș vrea să adresez un îndemn absolvenților de gimnaziu, celor care cred în frumusețea și noblețea profesiei de pedagog: veniți și luați Lumină din Lumina Cărții în instituția ,,Mihai Eminescu” din Soroca, ce-și scrie cu demnitate istoria timp de 110 ani, unde reverberează neîntrerupt spiritul dragostei de carte, unde generații de elevi au găsit un mediu favorabil pentru a descoperi, a discuta, a exprima propriul punct de vedere.

Revin la ideea că e frumos să educi copii și, pentru a o face corect, ai nevoie de adevărați mentori, care să te motiveze și să te inspire. Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca oferă această șansă: devenind elev al acestei instituții din câmpia Sorocii, te vor călăuzi profesori pasionați de ceea ce fac, cu abilități organizatorice, care susțin elevii să aspire spre afirmare. Vă așteptăm cu drag la Soroca, în cea mai veche cetate de carte, Colegiul ,,Mihai Eminescu”.

Despre avantajele profesiei de pedagog a vorbit absolventa promoției 2022, specialitatea „Învățământ primar”, Tetelea Daniela, angajată ca tânăr specialist la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din orașul Bălți: „Sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare să mă aflu la acest eveniment deosebit. Sunt absolventa Colegiului ,,Mihai Eminescu’’ din orașul Soroca, specialitatea ,,Învățământ primar”, calificarea Învățător, promoția 2022.

În prezent, sunt angajată la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Bălți, având funcția de învățătoare la clasele primare. Profesia de dascăl este una notorie și onorabilă, dar care abundă în provocări zi de zi. Vreau să remarc faptul că modesta experiență pedagogică, care a început în luna septembrie, m- a făcut să înțeleg adevărul că a fi profesor depășeste un titlu, o funcție, a fi profesor este produsul alegerii unui mod de viață care este asumat din activitatea zilnică de predare și învățare prin predare. Să empatizăm cu oamenii care ne fac posibilă munca, să simțim și să transmitem speranța și bucuria de a face ceea ce alegem să fim. Nu ești profesor pentru că muncești pentru a trăi, suntem pentru că credem în ființa umană, în societate și, mai ales, în educație ca singurul instrument de transformare a lumii, or ,,Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.” (John Dewey)

Un rol definitoriu în formarea mea profesională le-au avut studiile în Colegiul ,,Mihai Eminescu’’ din orașul meu natal, Soroca, instituție care, decenii la rând, a creat pedagogi înzestrați cu capacități, cunoștințe și valori morale de nivel înalt, cu vocație autentică, care, la rândul lor, au construit generații de oameni culți, inteligenți, creativi, flexibili la valorile prezentului.

În concluzie, țin să evidențiez ideea că educația se sprijină pe patru piloni importanți: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții și a învăța să fii, iar profesorul este astăzi un veritabil agent al schimbării, pregătindu-și elevii în această perspectivă, care se constituie tot mai mult într-o dimensiune a omului contemporan.”

Cu un suflu aparte au venit membrii Cercului de dansuri populare, conducător artistic Nadejda Gorpin, care au încins atmosfera cu „Hora și bătuta ca la sud”.

Mesajele delegaților de la Soroca au accentuat ideea că munca cu dăruire și activitatea fructuoasă a Colegiului ,,Mihai Eminescu” este direcționată spre afirmarea valorilor perene, or menirea unui pedagog este de a ține aprinsă torța care luminează calea spre viitor, spre succesul și fericirea discipolilor. „Profesori buni, țară prosperă. Alege să devii profesor!” a devenit un crez al colectivului Colegiului, instituție cu o istorie tumultoasă de 110 ani, unde se trăiește intens sentimentul mândriei de a fi învățător. Tendința de a promova imaginea profesorului și a convinge pe cei mai buni elevi să îmbrățișeze această profesie nobilă este afirmată prin muncă asiduă și performantă a colectivului instituției, care rămâne a fi, de-a lungul anilor, un exemplu elocvent pentru elevi și pentru societate.

Tatiana VIȘNIOVAIA, directoarea Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca