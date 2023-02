Micii „Exploratori” au descoperit Soroca de Ziua Internațională a Ghidului de Turism / VIDEO

Membrii cercului de turism „Exploratorii” ai Centrului de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor „Speranţa”, au avut parte de o excursie pietonală prin centrul istoric al municipiului Soroca. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Ghidului de Turism, doamna Marina Omelcenco, conducătoarea cercului „Exploratorii”, le-a vorbit și prezentat informații despre clădirile, monumentele, evenimentele care au avut loc pe parcursul anilor.

În timpul excursiei, copiii au primit multe emoții pozitive și au aflat lucruri interesante despre municipiul în care locuiesc. Începând cu anul 1990, Ziua Internaţională a Ghidului de Turism este sărbătorită an de an pe data de 21 februarie, la inițiativa WFTGA (Federației Mondiale a Asociațiilor de Ghizi de Turism). Această zi are drept scop sensibilizarea publicului la faptul că ghizii din turism sunt ambasadorii culturali ai regiunilor pe care ei le reprezintă.

Doamna Marina, conducătoarea cercului „Exploratorii” a menționat: „La mulți ani celor care pot transforma o simplă vizită într-o experiență de neuitat, însoţite de urări de sănătate, multe grupuri de turiști mulțumiți și amintiri minunate!”