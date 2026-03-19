Maia Sandu: „Incluziunea romilor nu trebuie privită ca o problemă de rezolvat, ci ca o obligație ce ține de respectarea demnității umane”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri, alături de Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, la conferința „Romii și viitorul muncii: o perspectivă a drepturilor sociale”, unde a vorbit despre provocările și progresele înregistrate în domeniul incluziunii comunității rome, informează moldpres.md

Șefa statului a menționat că discriminarea romilor rămâne o problemă răspândită în multe state europene, inclusiv în Republica Moldova, fapt confirmat și de raportul din 2025 al Secretarului General al Consiliului Europei. În acest context, Președinta a evidențiat necesitatea unor acțiuni concrete și mai bine țintite pentru integrarea romilor pe piața muncii, precum și măsuri dedicate tinerilor și susținerii antreprenoriatului. De asemenea, șefa statului a subliniat că tranziția verde și digitală trebuie să fie incluzivă, iar de beneficiile integrării europene trebuie să se poată bucura toți cetățenii, indiferent de origine.

„Incluziunea romilor nu trebuie privită ca o problemă de rezolvat, ci ca o obligație ce ține de respectarea demnității umane. În același timp, este o ocazie de a valorifica potențialul fiecărui rom, spre binele comun al întregii societăți”, a declarat Președinta.

Șefa statului a accentuat și importanța promovării culturii rome pentru combaterea prejudecăților, evocând organizarea, pentru al doilea an consecutiv, a Săptămânii Romilor în instituțiile de învățământ din țară.

În încheiere, șefa statului și-a exprimat încrederea că discuțiile din cadrul conferinței vor contribui la identificarea unor soluții eficiente pentru construirea unei societăți mai echitabile, în care romii să fie și să se simtă respectați.