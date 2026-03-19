La stația de tratare a apei de la Cosăuți va fi instalat un nou sistem de filtrare cu cărbune activ granulat

Ministrul mediului Georghe Hajder a anunțat că, în curând va fi instalat un nou sistem de filtrare cu cărbune activ granulat la stația de tratare a apei de la Cosăuți. Astfel, va exista posibilitatea de a securiza procesul de tratare a apei de unde se alimentează raioanele Florești, Sîngerei, Soroca și municipiul Bălți.

Cele 10 tone de material au fost deja livrate, iar în prezent se lucrează la integrarea acestora în fluxul de tratare. Prioritatea autorităților este asigurarea, cât mai rapid, accesului la apă sigură și de calitate. De altfel, această metodă este extrem de eficientă în eliminarea hidrocarburilor, inclusiv compuși petrolieri precum BTEX, deoarece structura poroasă a cărbunelui atrage și reține moleculele de poluanți, lăsând apa curată.