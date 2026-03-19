Cea mai mare lecție de engleză – o experiență memorabilă

Recent, am avut ocazia de să particip, pe YouTube, la evenimentul „Cea mai mare lecție de engleză din istoria Moldovei și României”, alături de Rita Engleza și peste 20.000 de participanți din Republica Moldova și România.

Evenimentul a fost unul cu adevărat impresionant și captivant, oferind o atmosferă plină de energie și entuziasm pentru învățare. Participanții s-au conectat din diferite colțuri ale lumii, demonstrând că limba engleză are puterea de a aduce oamenii împreună.

Rita Engleza a reușit să creeze o lecție prietenoasă și interactivă, transformând procesul de învățare într-o experiență accesibilă și plăcută. Pe parcursul lecției, au fost abordate teme esențiale pentru comunicare, de la expresii uzuale până la sfaturi practice pentru îmbunătățirea vocabularului și a pronunției.

La fel ca și ceilalți participanți, am fost entuziasmată de această experiență și de cunoștințele dobândite.

În încheiere, această lecție mi-a demonstrat că, atunci când există dorință și implicare, învățarea poate deveni nu doar utilă, ci și cu adevărat memorabilă.

Alexandra PASAT, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)