La Cremenciug, pe data de 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat ieri mai multe chestiuni ce vizează modul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Astfel, votanții care se prezintă la secție cu buletinul de identitate, cartea de identitate sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază, sunt admiși să-și exercite dreptul de vot pe lista suplimentară, dacă Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri” atestă că sunt arondați la secția de votare respectivă.

În cazul alegătorilor care votează în baza pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, membrul biroului electoral va înscrie în lista electorală la rubrica „Notă” seria și numărul acestuia. La fel, CEC a aprobat modelul invitației la alegerile locale noi, care urmează a fi transmisă alegătorilor.

Vă reamintim că, pe 16 noiembrie 2025, în șase localități din Republica Moldova vor avea loc alegeri locale noi. Este vorba de: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.


