Ion Coșman despre calitatea apei izvoarelor din Soroca și alimentația în școli și grădinițe la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

Alături de noi la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este de această dată medicul igienist Ion Coșman de la Centrul de Sănătate Publică din Soroca.

Am discutat cu invitatul nostru despre satul natal Hlina de lângă Lipcani, familie, anii de școală, institutul de medicină, de ce a ales să fie medic igienist în loc de jurnalist, cum a ajuns la Soroca, unde a făcut cunoștință cu soția Svetlana, cum au jucat nunta în cort, muzica vie adusă din regiunea Cernăuți, fiicele Ina și Irina, găgăuzii alături de care a lucrat câțiva ani, cum a fost nevoit să meargă cu comerțul peste hotare, distrugerea serviciului de medicină preventivă, războiul de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, Centrul de Sănătate vs Centrul de Sănătate Publică și diferența față de responsabilitățile ANSA, condițiile la cantinele din școli și grădinițe, care izvor din municipiul Soroca are apa mai bună, filtrele la robinet, controale, cum proceda când i se propunea mită și multe altele. Vizionare plăcută!

