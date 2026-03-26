„Hărțuirea online a ajuns la cote alarmante”: Jurnalista TV8, Viorica Tătaru, a depus plângere la poliție

Jurnalista TV8, Viorica Tătaru, a depus plângere la poliție după ce a devenit ținta unei campanii de denigrare în mediul online, în urma reflectării flashmobului în memoria Ludmilei Vartic. Aceasta solicită autorităților să investigheze răspândirea unor informații false despre ea și să identifice persoanele implicate.

Jurnalista susține că despre ea sunt distribuite „cu bună știință” informații false pe Facebook și Telegram, inclusiv declarații pe care nu le-a făcut. Potrivit acesteia, acțiunile sunt coordonate și creează un climat de intimidare.

Viorica Tătaru declară că nu este un caz izolat și că mai multe persoane i-au relatat experiențe similare. Ea atrage atenția că „hărțuirea online a ajuns la cote alarmante” și îi îndeamnă pe cei vizați să denunțe astfel de abuzuri: „Vă recomand insistent să denunțați astfel de abuzuri și să nu intrați în jocul acestor „șmecheri”. Ei mizează doar pe emoții, iar pe online racolează oameni și le indică ce să facă și ce să scrie, cum să răspândească minciuni, iar când lucrurile scapă de sub control, răspunde doar cel care a publicat falsul, nu și cei din spate, care coordonează și se ascund în spatele unor conturi false”.

Potrivit ei, cei care coordonează aceste campanii se ascund în spatele unor conturi false, iar responsabilitatea rămâne, de regulă, pe cei care doar publică mesajele. Plângerea are și scopul de a preveni și descuraja astfel de acțiuni ilegale, mai spune jurnalista.