Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză

Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște că doar una dintre ele – Natalia Cristeva – a primit transferuri de bani din Rusia pe contul de la Promsviazibank.

La 14 mai 2025 ministrul Educației Dan Perciun anunța că, potrivit datelor primite de la Serviciul de Informații și Securitate, au fost identificați 28 de profesori care au participat în 2024, în Rusia, la instruiri organizate de Asociația „Evrazia”, care ar avea drept scop promovarea narațiunilor rusești, inclusiv justificarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Asociația „Evrazia” a fost creată în Rusia în aprilie 2023 cu contribuția oligarhului moldovean condamnat penal Ilan Șor, care se ascunde acum la Moscova, și a deputatei în Duma de Stat a Rusiei, Aliona Arșinova, originară din regiunea transnistreană.

„Asociația «Eurasia» trebuie să ofere locuitorilor țărilor post-sovietice o imagine obiectivă a ceea ce se întâmplă și să contracareze eficient valul de contrapropagandă. Din păcate, avem mai puțin timp pentru contrapropagandă decât ei. Și trebuie să le combatem foarte rapid, eficient, coordonat și efectiv”, declara Ilan Șor în aprilie 2024 pentru presa rusă.

Ca administrator al asociației a fost înregistrată fosta contabilă a partidului Șor, Nelly Parutenco. Toți trei, dar și asociația ca entitate juridică, au fost incluși în lista de sancțiuni a Uniunii Europene la 14 octombrie 2024, iar în aprilie 2025 și Marea Britanie a aplicat sancțiuni pentru asociație și administratoarea ei.

Consiliul de Etică: încălcare a Codului Educației și a Codului de etică al cadrului didactic

La 19 mai 2025, Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a adoptat o hotărâre, prin care a constatat că cei 28 de profesori, care au participat la așa-numitul Forum internațional pedagogic, au încălcat Codul Educației și Codul de etică al cadrului didactic, ne-a informat Ministerul Educației în septembrie 2025.

„În consecință, s-a decis atenționarea cadrelor didactice vizate asupra faptului că participarea cadrelor didactice la acțiuni organizate de entitățile care susțin, promovează sau încurajează agresiunea militară, acțiuni destabilizatoare sau formulează mesaje ostile față de regimul democratic și statul de drept, care subminează securitatea statului și ordinea constituțională a Republicii Moldova este interzisă”, se spune în răspunsul MEC.

Ministerul susține, de asemenea, că profesorii au fost atenționați că riscă pierderea gradelor didactice și a celor manageriele: „De asemenea, s-a comunicat că participarea repetată la acțiuni organizate de astfel de entități va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul de etică al cadrului didactic nr. 861/2015, inclusiv retragerea gradelor didactice și a celor manageriale, în conformitate cu pct. 53 din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică, nr. 1091/2020”.

Asociația „Evrazia” finanțează și organizează periodic diferite „forumuri” în Rusia, la care sunt invitați inclusiv profesori din autonomia găgăuză. Astfel, într-un comunicat al Direcției Educație a Găgăuziei se spune că în perioada 25-28 iulie 2024 la Moscova a avut loc Forumul pedagogic internațional „Recreația eurasiatică”, la care au participat și profesori din autonomie, alături de alte cadre didactice din state membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). La final, se menționează că forumul a fost organizat de Asociația „Evrazia”.

„Cu noi s-a întâlnit chiar ministrul Educației din Rusia. La urma urmei!”

Am identificat-o pe una dintre participante, Tatiana Cîvîrjic, directoarea Liceului „Valentina Moșcov” din Ceadîr-Lunga, și am întrebat-o dacă a primit „atenționarea” de la Ministerul Educației. „Da, am primit scrisoare de la Minister, ne-au prevenit să nu mai mergem încolo. Dar eu cred că omul este liber, el trebuie să se ducă la proiecte educative, nimeni nu trebuie să ne interzică să mergem să cunoaștem ceva nou. Nu am încălcat nimic”. „V-ați interesat cine a plătit plecarea și cazarea Dvs.?”. „Era organizația «Evrazia», ea nu era încă înregistrată atunci”.

Tatiana Cîvîrjic spune că evenimentul ar fi fost unul strict pedagogic și că a participat în perioada concediului: „Am aflat foarte multe, cum să lucrăm cu copiii, cu colectivul. Au fost și traininguri cum să ne scoatem stresul. Ne-au primit foarte bine. Am rămas toți foarte mulțumiți. Un asemenea forum în Moldova niciodată nu a fost făcut. Cu noi s-a întâlnit chiar ministrul Educației din Rusia. La urma urmei!”.

Un alt profesor care a participat la un forum organizat de „Evrazia”, dar spune că nu este sigur dacă e cel din 2024, este Dmitri Guci, director adjunct al Liceului „Dmitrie Mavrodi” din Comrat. Guci spune că a participat la forum când încă „Evrazia” nu era pe lista de sancțiuni și pentru că era un eveniment profesional pedagogic și nu politic.

„Dar după ce a fost inclusă în listele de sancțiuni, eu nu m-am mai dus încolo. Pot să vă ofer datele din MCabinet și să vă demonstrez că nu am fost. Am fost la acțiuni strict pedagogice. Dar la activități politice organizate de Evrazia eu nu particip”. „Chiar și când nu era sub sancțiuni, nu știați că Evrazia este asociată cu Ilan Șor?”. „Nu se știa că e asociată cu Șor. A venit o invitație prin poștă la un forum, m-am înregistrat și atât”, a spus Dmitri Guci.

Dmitri Guci insistă că este pro-european, iar în liceul unde lucrează implementează diferite proiecte cu finanțări din UE. Numele lui l-am găsit pe lista donatorilor din actuala campanie electorală a unei formațiuni care se declară și ea pro-europeană, blocul electoral „Alternativa”. Dmitri Guci ne-a confirmat că a donat 16000 de lei. Pe lista acestui bloc candidează colegul său, directorul Liceului „Dmitrie Mavrodi”, Maxim Bolgar.

Un alt Forum: deplasare cu „binecuvântarea” șefei Direcției Educație

Un alt Forum la care au participat profesori din autonomia găgăuză, dar deja într-un format mult mai restrâns, a avut loc în martie 2025 la Sankt-Petersburg. Acolo s-au dus trei managere de instituții: Svetlana Hiora, directoare a Liceului Teoretic „Savely Economov” din Etulia, Svetlana Diuvenji, directoare a Gimnaziului „Nicolai Cebanov din Congaz”, Maria Arnaut, directoare a Gimnaziului „Varvara Topal” din Congaz și Natalia Cristeva, șefa Direcției Educație a Comitetului executiv al Găgăuziei. Și în acest caz Consiliul de Etică a constatat încălcarea Codului de etică, dar cea care ar fi trebuit să le atenționeze pe cele trei directoare este însăși Natalia Cristeva, care a condus delegația. „În prezent, în privința ei, Consiliul de Etică examinează alte două sesizări”, ne-a mai informat Ministerul Educației.

Delegația Găgăuziei la al XV-lea Forum Educațional Internațional de la Sankt-Petersburg, martie 2025; Sursa: Digest al educației din Sankt-Petersburg

Carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice

Între timp, s-a aflat că toate cele patru profesoare dețin carduri ale băncii Promsviazibank, prin care, potrivit poliției din Republica Moldova, ar fi finanțate ingerințele electorale din octombrie 2024.

Le-am întrebat pe toate profesoarele în ce împrejurări le-a fost perfectat acest card și la ce le servește:

Svetlana Diuvenji, directoarea Gimnaziului „Nicolai Ciobanov”, nu ne-a răspuns. Ea a avut întocmit pe numele său, la 9 aprilie 2025, un proces contravențional pentru corupere electorală pasivă. Procesul însă a fost încetat. Inclusiv despre asta am întrebat-o în scrisoarea expediată la 18 septembrie, însă nu am primit răspuns. La 22 septembrie adjuncta sa ne-a spus la telefon că Svetlana Diuvenji și-a luat un scurt concediu. Portalul Moldova Curată va publica explicațiile, în cazul în care Svetlana Diuvenji va dori să le ofere. Svetlana Hiora, directoarea Liceului „Savely Economov” din Etulia, a ascultat mai întâi întrebarea la telefon, apoi a spus că se simte rău, așa că „vă voi răspunde când voi putea”. De atunci nu a mai răspuns la telefon și nici la sms. Nici la întrebările trimise pe mail nu ne-a răspuns. Maria Arnaut, directoarea Gimnaziului „Varvara Topal” din Congaz, nu ne-a răspuns la întrebările trimise prin poștă.

MoldovaCurata.md a intrat în posesia unor probe care arată că schema inițiată în 2024 cu utilizarea conturilor în Promsvizibank a continuat să fie utilizată și în 2025. Surse oficiale ne-au confirmat acest lucru și au adăugat că peste 100 000 de oameni din Republica Moldova au primit lunar ruble rusești pe conturi deținute la Promsviazibank (PSB).

Natalia Cristeva, cu venituri din dobânzi de zeci de mii de lei, nedeclarate la Autoritatea Națională de Integritate

În privința Nataliei Cristeva, șefa Direcției Educație a Comitetului executiv al Găgăuziei, am constatat încă un fapt relevant. Datele de la Serviciul Fiscal de Stat arată că ea a avut venituri sub formă de dobândă de zeci de mii de lei de la mai multe bănci, însă nu le-a indicat în declarațiile de avere – nici dobânzile, nici sumele depozitate din care aceste dobânzi au fost obținute.

Probele noastre arată, de asemenea, că pe contul bancar al Nataliei Cristeva din banca Promsviazibank s-au făcut în ultimii ani mai multe transferuri de bani din Federația Rusă. Atât despre dobânzile descoperite, cât și despre cardul PSB și încălcările Codului de etică am așteptat răspunsuri de la Natalia Cristeva. Ea ne-a răspuns o dată la telefon, dar după ce ne-am prezentat a spus că nu poate vorbi pentru moment. Ulterior nu a mai răspuns nici la telefon, nici la sms și nici la mesajul trimis pe mail.

Natalia Cristeva la Summitul pedagogic al instituțiilor de învățământ din autonomia găgăuză, organizat la 5 septembrie 2025. Sursa: Direcția Educație a Găgăuziei

Natalia Cristeva ocupă funcția de șefă a Direcției Educație a Găgăuziei din 2019, când lucra sub conducerea Irinei Vlah. La 5 septembrie 2025, în timp ce se desfășura Summitul instituțiilor de învățământ din Găgăuzia, la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Educației de la Chișinău, Direcția condusă de Cristeva a plasat și o postare prin care o felicită cu ocaza zilei de naștere pe bașkana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului. „Astăzi, când sunteți lipsită de posibilitatea de a fi alături de familie și cei dragi, vrem să vă exprimăm sprijinul și solidaritatea noastră deosebită. În ciuda încercărilor cu care v-ați confruntat, vă cunoaștem ca pe un lider puternic, responsabil și grijuliu, pentru care educația și viitorul copiilor Găgăuziei au fost întotdeauna în centrul atenției”, se spune în mesajul publicat pe pagina Direcției.

MoldovaCurata.md va urmări evoluțiile în ce privește participarea profesorilor din Republica Moldova la acțiunile Asociației «Evrazia» și eventualele legături cu banca Promsviazibank.

Viorica ZAHARIA

Această investigație a fost realizată în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)