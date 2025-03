Eudochia Ursachi din Soroca are un motiv în plus de a celebra viața și sănătatea – a reușit să supraviețuiască unui accident vascular cerebral

La ai săi 75 de ani, viața i se pare mai frumoasă ca niciodată. Nu doar pentru că are doi copii care i-au dăruit câte trei nepoți, dar și pentru că poate zâmbi, vorbi și merge cu aceeași ușurință și rapiditate ca altădată. Femeia a suferit în noiembrie 2024 un accident vascular cerebral, o urgență medicală în care tratamentul imediat este salvator. La apariția primelor semne, a reacționat rapid, alertându-și familia, care a solicitat ajutorul medicilor.

„M-am trezit dimineața și la un moment dat, în timp ce serveam micul dejun, am simțit o amețeală puternică, nu puteam mesteca și nici înghiți mâncarea. Am recunoscut imediat semnele accidentului vascular cerebral, despre care am auzit foarte des în ultima perioadă la radio și TV. Când am înțeles că ar putea fi un AVC, am telefonat-o pe fiica mea și am rugat-o să sune la 112. Ambulanța a venit foarte repede, nici n-am reușit să-mi pun pe umeri o haină mai groasă”, povestește Eudochia Ursachi.