Dorin Recean: am crescut pensia minimă de aproape 3 ori – de la 1188 de lei la 3055 de lei.

Guvernul avansează tot mai rapid spre integrare deplină în spațiul european – chiar azi a fost lansată la Chișinău prima reuniune a Dialogului la nivel înalt între Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul social, al muncii și al educației.

Guvernul a reușit, în ultimii ani, să vină cu măsuri sociale importante pentru a fi alături de cetățeni. Chiar dacă ne-am confruntat cu crize la nivel global, cu inflație, guvernul a avut mereu grijă de oameni. Plățile alocate pentru pensii au crescut de aproape 2 ori (de la 16 miliarde la 30 de miliarde de lei). Am crescut pensia minimă de aproape 3 ori – de la 1188 de lei la 3055 de lei. Pentru comparație, în decursul a 10 ani din perioada 2011–2021, pensia minimă a crescut cu doar 547 de lei – de la 641 de lei la 1188 de lei – adică cu aproximativ 54 de lei pe an. Pensia medie a crescut dublu – de la 2255 de lei la 4407 lei. Iarnă de iarnă am oferit compensații și ajutoare celor mai vulnerabili.

În iarna aceasta, cei mai nevoiași au primit între 800 și 1400 de lei în fiecare lună din sezonul rece. Până la sfârșitul anului compensăm factura la energia electrică, iar pentru primii 110kWh se plătește același preț ca înainte. Datorită UE, am creat mai multe servicii sociale în localitățile rurale – spălătorii și cantine sociale, centre multifuncționale. Am mărit cu 40% numărul de medicamente oferite gratuit. În 2023, peste 800 de mii de oameni au beneficiat de medicamente compensate, cu 20,5% mai mult decât în 2022.