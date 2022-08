Cine și de ce șterge postările din grupul „SOROCA SUNT EU”

În unul dintre cele mai populare grupuri ale comunității sorocenilor de pe Facebook, „SOROCA SUNT EU„, creat acum șapte ani, unii dintre internauți sunt deranjați de faptul că sunt șterse postările sau comentariile lor. Aceștia acuză administratorii grupului că ar fi persoane cu interese și care cenzurează tot ce nu le place. Am încercat să aflăm de la cei din spatele cortinei dacă este într-adevăr așa și cine trage sforile virtuale în această comunitate online.

De obicei printre cei mai nemulțumiți sunt trolii, persoane cu cont fals, cu fotografii „împrumutate” de pe internet, pe profilul căreia nu postează nimic, în schimb sunt foarte activ în grupuri și comentarii. Un exemplu recent ar fi și cea care se prezintă ca Irina Florea, o persoană cu cont suspect, cu 4 fotografii încărcate acum un an, înregistrată inițial pe Facebook ca Lorenzo Deniro – www.facebook.com/lorenzo.deniro.10. I-am scris un mesaj în care o rugăm să vină cu argumente că este persoană reală cu această identitate, dar nu am primit deocamdată răspuns.

De fapt fondatoarea acestui grup, ajuns la 20 mii de membri, este soroceanca Alina Mâțu, care a plecat de câțiva ani din Soroca.

Aceasta fiind implicată în activitățile din România, a invitat câțiva soroceni să se alăture în moderarea și păstrarea unui limbaj civilizat pe platforma grupului, este vorba de Iuliana Babcenco, Ludmila Talmazan, Constantin Petrovici și Vadim Șterbate (în urmă cu vreo doi ani subsemnatul a anunțat colegii că se retrage, din lipsa timpului liber, fiind de fapt un administrator pasiv).

Totodată grupul are un regulament, în care administratorii roagă participanții să țină cont de el.

Iuliana Babcenco este întristată pe motiv că internauții nu înțeleg că administratorii fac voluntariat, dedică timpul lor, dar în schimb primesc doar jigniri și cuvinte urâte.

„Am devenit benevol administratorii acestui grup, chiar dacă am fost aleși conform unor principii. Avem și noi un post de muncă, viața personală, hobby, dar ne dedicăm timpul spre binele oamenilor din Soroca. Ar fi bine oamenii să aprecieze acest fapt, să respecte regulile grupului și să facem ca acest grup să aducă doar beneficii orașului” consideră Iuliana.

Ludmila Talmazan, altă administratoare a grupului, crede că fără munca administratorilor „SOROCA SUNT EU” ar deveni „De toate pentru toți”, astfel și-ar pierde obiectivele stabilite de echipa de voluntari.

„Inițial îmi plăcea să distribui în grup fotografiile pe care le făceam în Soroca, căci e un subiect plăcut majorității și astfel îmi împărtășeam cu sorocenii acestă dragoste comună pentru orașul în care locuim. Apoi am trecut și la subiecte sociale și de alt gen care, de asemenea, au nevoie de implicarea sau părerea comunității. Astfel am fost invitată să fac parte din grupul administratorilor, dar de vreo doi ani prea puțin contribui la gestionarea grupului, nu am timp. Facebook-ul e plin de grupuri pe diferite teme. Aici cuvântul cheie este „Soroca”. Dacă nu ar fi reguli de respectat, grupul s-ar transforma în „De toate pentru toți”. Înainte de a întra în această comunitate, acceptăm niște reguli, care sunt puse pentru ca toată lumea să se simtă bine și să comunice în jurul subiectelor legate de Soroca. Dacă cineva nu este de acord, poate să treacă pe alături, în altă parte. Și administratorii respectă aceste reguli. Au fost cazuri când am vrut să postez reclamă sau politică și m-am abținut. Pentru asta am pagina mea personală și alte grupuri. Far cel mai important este respectul reciproc. Poate că unii nici nu-și dau seama când jignesc, dar o dată ce persoana vizată raportează comentariul în care este menționată, este corect să fie șters. Și cei nemulțumiți au dreptul la opinie, nu mă supără când le scriu. Îi rog sa mai citească o dată regulile. În situația de azi când internetul e plin de falsuri și trolli, munca administratorilor este necesară” zice Ludmila.

Cu toate că fiecare dintre administratori are viața sa personală, aceștia dedică timpul liber pentru a păstra grupul „SOROCA SUNT EU” așa cum a fost conceput, cu toate că e o muncă enormă să coordonezi activitatea (postări și comentarii) a peste 20 mii de oameni. Partea haioasă a acestei povești este că administratorii, oameni reali (cu conturi și fotografii reale pe Facebook), sunt acuzați de unii care se ascund sub anonimat (troli cu imagini și nume false) de interese ascunse. Dar concluziile privitor la acest subiect le puteți face și singuri, chiar suntem curioși să le aflăm din comentarii.