Compensațiile majorate pentru energie, disponibile pe carduri și la poștă: Ce spun beneficiarii despre sumele primite / VIDEO

Cetățenii care beneficiază de compensații la energie au început să primească banii pentru luna decembrie pe cardurile sociale sau îi pot ridica de la oficiile poștale. Autoritățile au anunțat anterior că sumele alocate au fost majorate pe motiv că tarifele pentru utilități au crescut, transmite stiri.md cu referire la moldova1.md

Astfel, sunt oferiți cel puțin 500 de lei și maximum o mie de lei. Dacă unii cetățeni s-au arătat mulțumiți de ajutorul oferit, alți spun, însă, că nu acoperă cheltuielile.

„Eu am primit prima lună, pentru că nu am dat deodată documentele. Am primit 500 de lei. Vom vedea la urmă când vor veni facturile, dar așa cam greu mă descurc, pensia mică, salariul doar eu primesc, soțul a murit, feciorul nu lucrează”;

„Luna trecută am primit 300 de lei. Foarte puțin, după prețurile care au fost. Anul trecut era bine, era mai bine decât acum”;

Pe de altă parte, unii cetățeni spun că sunt mulțumiți de compensațiile primite.

„La mine e bine. A venit și compensația mărită”;

„E bine, suntem mulțumiți. Ieri am primit compensația majorată”, au spus oamenii.

Potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în luna decembrie, în jur de 680 de mii de gospodării au fost eligibile pentru a beneficia de compensații la energie. Bugetul necesar este estimat la 500 de milioane de lei.