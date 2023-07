Cine este cel mai zgârcit om, unde trăiește și ce mănâncă?

Un bărbat care locuiește în New York fără să plătească chirie sau mâncare, se intitulează „cel mai zgârcit om”. Cu toate că are propria casă și și-ar permite să cumpere mâncare, omul spune că trăiește într-un oraș plin de opotunități, așa că nu vede de ce nu ar profita de ele.

RJ (FOTO: Captură YouTube TLC) a povestit într-un show tv cum a reușit să se înscrie în diverse programe pentru a primi mâncare gratis și cum locuiește în New York fără să plătească chirie, doar având grijă de case. Merge pe premisa că „gunoiul altuia poate fi comoara lui”, așa că nu refuză când oamenii vin la el cu diverse obiecte. „Chiria medie pentru a locui în Manhattan este de aproximativ 3.900 de dolari (3.066 de lire sterline), dar eu am reușit să trăiesc fără chirie în New York în ultimii doi ani. Nu sunt un om al străzii, am o mulțime de case. Chiar acum stau într-o casă frumoasă din Upper West Side. Am reușit să stau fără chirie din loc în loc, am grijă de copii, de câini, de plante”, a povestit RJ, potrivit The Sun.

RJ lucrează ca portar și spune că primește adesea îmbrăcăminte și încălțăminte de la locuitorii din zonă. Bărbtul spune că el niciodată nu cere aceste obiecte, ci le primește pur și simplu de la oamenii din jurul său. „Gunoiul unuia este comoara altuia. Aș spune că stilul meu de viață ieftin a început cu părinții mei. Fiecare bănuț pe care îl am înseamnă mult pentru mine”, mai declară el.

În ceea ce privește mâncarea, RJ spune că știe fiecre happy hour din oraș, merge la deschideri de restaurante acolo unde se oferă mâncare gratis și așa reușește să se hrănească fără a cheltui foarte mulți bani.

El a recunoscut că s-a alăturat unui grup de sprijin pentru fumători pentru a profita de mesele gratuite.

SURSA: a1.ro