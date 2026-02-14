Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi

Fructele citrice sunt cunoscute pentru conținutul lor ridicat de vitamina C, care sprijină sistemul imunitar, dar conțin și alte substanțe nutritive care susțin sănătatea generală. Vezi care sunt cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității.
Portocalele, grepfruturile, lămâile, mandarinele, pomelo-urile și kumquats sunt printre cele mai dense în nutrienți dintre fructele citrice.Alege fructe citrice care sunt ferme și netede, fără zone moi sau vânătăi.
Cel mai sănătoase critice care ajută la întărirea imunității
Fructele citrice cele mai sănătoase oferă un gust răcoritor și o gamă largă de nutrienți. În aceste fructe colorate veți găsi fibre, antioxidanți, vitamine și minerale, care sprijină sănătatea inimii, a pielii și a sistemului imunitar.
Portocalele sunt o sursă echilibrată de nutriție în familia citricelor. Iată ce oferă acest fruct. O portocală medie conține aproximativ 83 de miligrame de vitamina C. Doza zilnică recomandată de vitamina C pentru femei este de 75 miligrame, iar pentru bărbați, 90 miligrame. Vitamina C este un antioxidant de care corpul are nevoie pentru a produce colagen, a repara pielea și a construi vase de sânge și alte țesuturi. De asemenea, sprijină sistemul imunitar, astfel încât să poți combate infecțiile și protejează celulele de daune.
Alți antioxidanți protectori: Portocalele conțin alți antioxidanți puternici, cum ar fi carotenoidele, precum beta-cryptoxanthin, care dau fructului culoarea sa vibrantă. Vei beneficia și de hesperidină, un antioxidant legat de scăderea tensiunii arteriale și reducerea inflamației.
Potasiu benefic pentru inimă: O portocală conține aproximativ 237 miligrame de potasiu. Acest nutrient ajută la reglarea ritmului cardiac și sprijină funcționarea sănătoasă a mușchilor. Bărbații au nevoie de 3.400 miligrame de potasiu pe zi, iar femeile de 2.600 miligrame. Persoanele însărcinate necesită 2.900 miligrame zilnic.
Este recomandat să alegi portocale întregi mai degrabă decât suc, ori de câte ori este posibil, deoarece procesul de stoarcere îndepărtează fibrele benefice. Ghidurile dietetice recomandă ca cel puțin jumătate din aportul zilnic de fructe să provină din fructe întregi din acest motiv.
Ce poți să consumi
Grapefruit este unul dintre cele mai puțin calorice fructe citrice, dar totuși oferă o valoare nutrițională impresionantă. Iată câteva dintre beneficiile sale:
Vitamina C pentru întărirea sistemului imunitar: La fel ca portocalele, grapefruitul este bogat în vitamina C. O porție de jumătate de grapefruit conține 39 de miligrame de vitamina C, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din necesarul zilnic.
Lycopen pentru sănătatea inimii: Grapefruitul roz și roșu se deosebește de celelalte fructe citrice prin nivelurile ridicate de licopen, un antioxidant puternic care îi conferă fructului culoarea roz sau roșie. Lycopenul a fost studiat pentru potențialul său de a susține sănătatea inimii și de a reduce inflamația. O cană de secțiuni de grapefruit roșu sau roz conține la fel de mult licopen ca o roșie medie.
Fibre solubile sub formă de pectină: Vei găsi și pectină în grapefruit. Această fibră solubilă se găsește în membranele fructului. Cercetările sugerează că pectina poate ajuta la scăderea nivelurilor de colesterol LDL (colesterolul „rău”). Consumând grapefruitul pe secțiuni, mai degrabă decât doar scoțând pulpa, vei obține mai mult din aceste membrane benefice.
Grapefruitul poate interacționa cu anumite medicamente. Acestea includ unele statine pentru scăderea colesterolului, medicamente pentru tensiunea arterială și antihistaminice. Dacă iei medicamente pe bază de prescripție medicală, consultă-ți furnizorul de servicii de sănătate sau farmacistul înainte de a adăuga grapefruit în dietă. Aceștia ar putea ajusta programul de administrare a medicamentelor sau îți pot sugera alternative care nu interacționează cu grapefruitul.
SURSA: catine.ro