Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi

Cel mai sănătoase critice care ajută la întărirea imunității

Fructele citrice cele mai sănătoase oferă un gust răcoritor și o gamă largă de nutrienți. În aceste fructe colorate veți găsi fibre, antioxidanți, vitamine și minerale, care sprijină sănătatea inimii, a pielii și a sistemului imunitar.

Portocalele sunt o sursă echilibrată de nutriție în familia citricelor. Iată ce oferă acest fruct. O portocală medie conține aproximativ 83 de miligrame de vitamina C. Doza zilnică recomandată de vitamina C pentru femei este de 75 miligrame, iar pentru bărbați, 90 miligrame. Vitamina C este un antioxidant de care corpul are nevoie pentru a produce colagen, a repara pielea și a construi vase de sânge și alte țesuturi. De asemenea, sprijină sistemul imunitar, astfel încât să poți combate infecțiile și protejează celulele de daune.

Alți antioxidanți protectori: Portocalele conțin alți antioxidanți puternici, cum ar fi carotenoidele, precum beta-cryptoxanthin, care dau fructului culoarea sa vibrantă. Vei beneficia și de hesperidină, un antioxidant legat de scăderea tensiunii arteriale și reducerea inflamației.

Potasiu benefic pentru inimă: O portocală conține aproximativ 237 miligrame de potasiu. Acest nutrient ajută la reglarea ritmului cardiac și sprijină funcționarea sănătoasă a mușchilor. Bărbații au nevoie de 3.400 miligrame de potasiu pe zi, iar femeile de 2.600 miligrame. Persoanele însărcinate necesită 2.900 miligrame zilnic.

Fibre benefice pentru intestin: O portocală medie conține aproximativ 2,8 grame de fibre. Aceasta reprezintă aproximativ 10% din necesarul zilnic de fibre, care este de 25 de grame pentru femei și 38 de grame pentru bărbați. Fibrele mențin digestia constantă și te ajută să te simți sătulă după masă. Dietele bogate în fibre sunt legate de un risc mai scăzut de boli de inimă, prin îmbunătățirea nivelurilor de colesterol și susținerea controlului glicemiei.

Este recomandat să alegi portocale întregi mai degrabă decât suc, ori de câte ori este posibil, deoarece procesul de stoarcere îndepărtează fibrele benefice. Ghidurile dietetice recomandă ca cel puțin jumătate din aportul zilnic de fructe să provină din fructe întregi din acest motiv.

Ce poți să consumi