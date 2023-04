Ce este bine să presari la intrarea în casă pe data de 1 a fiecărei luni. Așa vei atrage bogăția și norocul

Un ingredient pe care îl regăsim în multe rețete de prăjituri și torturi, pe care unii îl adaugă chiar și în cafea, pentru un plus de aromă, este vedeta unui ritual ce promite să aducă fericire, noroc și abundență. Se spune că scorțișoara are proprietăți magice, putând fi folosită ca talisman aducător de energii pozitive și prosperitate.

Pentru a te bucura de efectele sale, tot ce trebuie să faci este să presari scorțișoară la intrarea în casă, în prima zi a fiecărei luni. Condimentul se va transforma într-un magnet pentru bani.

Printre cei care respectă acest ritual este nimeni alta decât Bianca Drăgușanu. Pentru un plus de noroc, blonda poartă câte o foaie de dafin în portofel și în pantof.

„Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin. Am în portofel și în fiecare pantof.

Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1, de fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a mărturisit vedeta, pentru ciao.ro.