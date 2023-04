Ce au discutat mai multe fete din Soroca cu președinta Maia Sandu? / GALERIE FOTO

Un grup de 20 de fete din Academia de liderism “LEAD-FEM” au vizitat Președinția Republicii Moldova pentru a discuta cu Președinta Maia Sandu despre promovarea femeilor și egalitatea de șanse. Aceasta a fost o oportunitate unică pentru fetele din Soroca de a-și exprima îngrijorările și de a primi încurajări din partea președintei, care este un simbol important al succesului și luptei pentru drepturile femeilor în Republica Moldova.

După întâlnire, fetele au făcut un tur al Președinției și au aflat despre istoria și arhitectura clădirii, precum și despre importanța și responsabilitatea de a fi președinte al Republicii Moldova. Au mers apoi la Organizația “Femei pentru Femei”, unde au discutat despre rolul femeilor în societate, feminism și importanța solidarității și sprijinului între femei în lupta pentru drepturile lor.

Ziua s-a încheiat cu o vizită la Tiroliana, unde ele s-au bucurat de o după-amiază relaxantă și distractivă. Prin activitatea lor, tinerele voluntare au demonstrat că pot fi lideri puternici și influenți, capabili să abordeze problemele sociale și să contribuie la schimbarea pozitivă a societății. În plus, această zi specială a subliniat importanța cunoașterii istoriei și culturii naționale, precum și a sprijinului între femei în lupta pentru drepturile lor și pentru crearea unei societăți mai echitabile și mai sigure.

Olesea Ciobanu, asistentă de proiect:

Sper că această întâlnire i-a inspirat și le-a dat motivația să continue să-și dezvolte abilitățile de leadership și să devină voci puternice pentru schimbările sociale pozitive. Astfel de întâlniri cu liderii pot fi o sursă importantă de inspirație și motivație pentru tineri, în special pentru fetele care își doresc să devină lideri și să facă schimbări pozitive în societate. Înțelegerea faptului că pot face o diferență și că vocea lor contează poate fi un factor puternic de mobilizare pentru acești tineri. Este important ca acești lideri să fie încurajați să continue să-și dezvolte abilitățile de leadership și să li se ofere oportunități de a-și pune în practică ideile și viziunile pentru a-și atinge obiectivele.

Anastasia Costîrschi: Din punctul meu de vedere, vizita din cadrul proiectului LEAD FEM la președinta țării, Maia Sandu, ne-a demonstrat faptul că leadership-ul nu are gen, că chiar și o femeie are capacitatea de a ocupa o funcție înaltă într-o societate fără a se gândi la vreun stereotip care vine din popor. Această vizită ne-a stimulat o mai mare motivație de a ne dezvolta multilateral și de a ocupa în viitor o funcție înaltă.



Ionela Olari: A fost un lucru extraordinar ceea ce am făcut cu echipa de fete „LEAD-FEM”. Am avut de data aceasta oportunitatea să mergem în vizită la Președinția Republicii Moldova. Din punctul meu de vedere, a fost o nouă experiență, un progres spre o nouă treaptă. Am avut o discuție cu doamna Președintă, în urma căreia ne-a împărtășit sfaturile și îndemnurile ei. Acesta este un pas semnificativ în direcția egalității de gen și a democrației.

Alexandrina Pricăuțan: Dorim să-i mulțumim doamnei Maia Sandu pentru primirea călduroasă. Vizita la Președinție și-a atins obiectivul principal și anume acela de a consolida atitudinea civică. Am conștientizat importanța participării femeilor în politică, egalității de gen în politică și reprezentării adecvate a femeilor în procesele decizionale. Doamna Maia Sandu este un exemplu care motivează femeile să participe la viața politică și ne demonstrează că fiecare femeie din țara noastră poate să devină oricine-și dorește – cercetătoare, antreprenoare de succes, ministru sau președinte de țară – dacă muncește cu determinare, are curaj și nu uită de puterea ei.

Vanesa Lozan: Această vizită este o oportunitate enormă pentru o tânără ca mine; consider că astfel de vizite promovează în primul rând vocea tinerilor. În contextul promovării egalității de gen, nu altcineva decât doamna președintă poate să ne motiveze să promovăm această mișcare în rândurile tinerilor din localitatea noastră și nu doar în localitate. Așadar, vizita la Președinție m-a impresionat nu doar prin excursia în sala mare a președinției sau biblioteca președințială, ci și prin atmosfera caldă cu care ne-a primit Doamna Maia Sandu și faptul că am fost încurajate să continuăm activismul în ceea ce privește egalitatea de gen.

Varvara Pereteatcu: A fost o experiență fascinantă pentru mine, unde am întâlnit oameni care au fost co-interesați să ne prezinte Președinția RM și istoria acesteia. La fel, am avut ocazia să comunicăm cu doamna președintă, Maia Sandu, o doamnă receptivă la a răspunde la întrebările tinerilor. M-a captivat această întâlnire deoarece am trăit emoții pozitive și am fost primiți cu ospitalitate.

Mihaela Mîțu: Întâlnirile din cadrul proiectului nostru sunt oportunități care ne ajută să dezvoltăm noi relații, să schimbăm opinii și bune practici pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă țara noastră. O astfel de întâlnire a fost și cea cu Președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, pe care am avut plăcerea și onoarea să o întâlnim în Președinție și să-i exprim sentimentele de stimă pentru profilul de lider implicat în problemele legate de drepturile femeilor în Republica Moldova. Aprecierile dânsei pentru dezvoltarea proiectelor și interesul acesteia reconfirmă direcția performantă a activităților noastre legate de egalitatea de gen. A fost o întâmpinare foarte călduroasă și plină de emoții pozitive.

Această activitate face parte din proiectul Academia de liderism pentru fete “LEAD-FEM”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul financiar al Fundației OAK și în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare din România.