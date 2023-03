Ce a pățit un bărbat care a mâncat câte 33 de ouă în fiecare zi, timp de o săptămână

A descris întreaga experiență pe o platformă de social media:

„În noiembrie 2022 am făcut analize, apoi am mâncat 33 de ouă de găină zilnic timp de o săptămână și apoi am făcut analize din nou.

Primul motiv ar fi să închidem discuțiile despre cum oul este nociv, cade greu la ficat, etc. Oul este o bijuterie nutritivă și în vremurile în care trăim este o sursă incredibil de ieftină de proteină (dar și minerale și vitamine).

Este evident că nu vă recomand să mâncați zeci de ouă pe zi. Dar cred că 2-3 ouă pentru doamne și 4-5 pentru bărbați este un început bun”, a scris bărbatul pe pagina de Facebook Body Engineering.