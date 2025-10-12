De câte ori pe zi trebuie să mănânce o pisică

Dacă ai un animal de companie, atunci este foarte important să ții cont de anumite aspecte importante legate de sănătatea lor. Patrupezii au un anumit regim alimentar, în special după ce au fost sterilizați. Cât de des trebuie să mănânce o pisică, de fapt.

Câtă mâncare trebuie să consume pisicile pe zi

Pisicuța ta face parte din familie, motiv pentru care este lesne de înțeles că o vei trata ca atare. Animalul de companie are nevoie de iubire, protecție, înțelegere și de un cămin fericit.

Deși pare a fi mai ușor să ai grijă de o felină decât de un câine, pe care trebuie să-l plimbi afară, de câteva ori pe zi, există câteva aspecte la care trebuie să fii extrem de atent, atunci când ai o pisică în casă.

În primul rând, trebuie să mergi regulat la un control la veterinar. Dacă pisoiul este mic, asigură-te de faptul că îi faci schema completă de vaccinuri, necesară în primele luni ale vieții.

Nu uita că pisicile au un comportament schimbător și pot fi extrem de pretențioase. Cumpără-i jucării speciale, ca să nu te trezești că îți va zgâria canapeaua sau perechea preferată de blugi.

Un alt aspect important este să ai grijă ce cantitate de mâncare îi dai pe zi. Odată ajunsă la maturitate, pisica trebuie să consume o cantitate anume de mâncare în funcție de greutatea sa corporală.

Ce alimente nu au voie să consume pisicile

Indicațiile generale pentru cantitatea de mâncare zilnică sunt următoarele:

Dacă pisica ta adultă cântărește 4 kg, trebuie să mănânce între 200 și 250 g de mâncare;

Dacă cântărește 5 kg, între 250 și 300 g;

Dacă cântărește 6 kg, între 290 și 330 g;

Dacă cântărește 7 kg, între 310 și 375 g;

Dacă cântărește 8 kg, între 340 și 410 g;

Dacă cântărește 9 kg, între 390 și 460 g;

Dacă cântărește mai mult de 10 kg, între 410 și 570 g.

Cea mai bună mâncare pentru pisici este cea Premium sau Super Premium, având în vedere faptul că hrana conține nutrienții necesari pentru o dezvoltare corespunzătoare.

În ceea ce privește mâncarea nepotrivită pentru feline, experții te sfătuiesc să nu îi dai pisicii tale resturi de alimente, concentrate de calitate scăzută sau produse precum cârnați, nuci sau ciocolată, deoarece acestea sunt toxice pentru animalele de companie.