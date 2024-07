Cât costă cele mai scumpe case din Soroca scoase la vânzare? Majoritatea se află la Bujorăuca

Pentru cei care doresc să-și procure o casă în raionul Soroca, oferta este variată. De la căsuțe mici și cochete în satele de pe malul Nistrului, sau în unele locuri pitorești, la case mai mici, sau mai mari, în municipiul Soroca. Totul depinde de bugetul de care dispun potențialii cumpărători. Prețul acestora variază de la 2000 euro la 160 000 euro, în funcție de locație, suprafață, amenajare, etc. Din top cinci case, primele patru se găsesc în sectorul Bujorăuca.

Am “pescuit” cele mai scumpe oferte de pe un site popular de anunțuri, astfel am aflat că cea mai scumpă casă scoasă de vânzare se află mai sus de Liceul Teoretic “Petru Rareș” din municipiului Soroca. Suprafața locativă este de 200 metri2, are trei etaje și șapte odăi. Cu 20 000 euro mai ieftin se vinde altă casă cu două etaje, în același sector. Locuința are două piscine, una în interior și alta în curte, foișor, saună, etc. Suprafață locativă este de 300 m², în care se împart cele nouă odăi.

Tot la Bujorăuca se vinde o casă, aflată în top trei după preț, de această dată stăpânii cer pentru ea 88 000 euro. Casa cu două etaje are șase odăi, pivniță, balcon, etc. Suprafața locativă este de 202 m².

Altă casă cu două nivele și opt odăi costă 70 mii euro. Suprafața locativă este de 120 m².

În dealul Sorocii o casă de locuit cu 115 m² se vinde cu 68 850 euro. Casa este cu un nivel și are cinci odăi.

