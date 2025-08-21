Atenție, șoferi! La Soroca și în alte patru localități poliția folosește drone pentru monitorizarea circulației

De miercuri, 20 august, nu doar patrulele terestre vă pot surprinde încălcările. Poliția a lansat 16 drone în mai multe localități ale țării, pentru a depista și documenta abaterile din trafic, transmite moldova1.md

Sursa: TRM

Operațiunea polițiștilor de patrulare a început în jurul orei 10:00 dimineața, la intersecția șoselei Balcani cu strada Mircești din Chișinău. La doar câteva minute după lansare, dronele au surprins primele încălcări în trafic.

Unul dintre șoferi nu a respectat marcajele rutiere, încălcare pedepsită cu 500 de lei amendă și două puncte de penalizare.

„Nu am luat banda corespunzătoare, fiindcă mă uitam după dronă și asta tot e rău, pentru că te induce în eroare. Drona, noi ne uităm după dânsa și am încurcat direcția”.

Sursa: TRM

Dronele au fost lansate simultan în cinci locații din Chișinău, dar și în orașe precum Bălți, Edineț, Orhei, Soroca, Criuleni și Hâncești. Timp de aproape două ore cât a durat operațiunea, au fost înregistrate peste o sută încălcări.

„Eu nu folosesc aplicații care arată unde stă Poliția și nu mă interesează unde stă Poliția și unde stau dronele. Tu poți merge corect și conform regulamentului de o sută de ori, dar o dată încalci și atunci ești prins”.

„E o idee foarte bună. Lasă să fie cât mai multe drone, iar ăștia care încalcă să fie pedepsiți”.

„Eu mă simt bandit la volan, dacă sunt urmărit cu dronele și peste tot mă oprește”.

Sursa: TRM

Utilizarea dronelor are drept scop descurajarea încălcărilor rutiere și prevenirea accidentelor, spun oamenii legii, mai ales că statisticile arată o creștere a numărului de coliziuni, în special acum, în luna august.

„Cauza principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza, vorbim și despre cauzele de depășire a limitei de viteză, neadaptarea vitezei la condițiile meteo. Pe locul doi avem accidentele rutiere cu implicarea pietonilor și aici, cu părere de rău, cauza principală este neacordarea priorității legale pietonilor. Pe locul trei – accidente rutiere din cauza stării de ebrietate la volan. Ca număr, nu sunt foarte multe, dar de fiecare dată vorbim de persoane traumatizate și deces”, a menționat Pavel Apostol, șef interimar al Direcției Securitate Rutieră de la Inspectoratul Național pentru Securitate Publică.

Sursa: TRM

În primele șapte luni ale anului curnt, au fost înregistrate 1.200 de accidente rutiere, în urma cărora 102 persoane au decedat, iar alte 1.400 au suferit diferite traumatisme.