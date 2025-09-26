Atenție, călători! Activitatea postului vamal Sculeni se desfășoară cu dificultate

Activitatea postului vamal Sculeni se desfășoară cu dificultate din cauza deteriorării unui cablu de comunicații, survenită în urma unor lucrări tehnice efectuate în zonă, comunică moldpres.md

Potrivit Serviciului Vamal, în lipsa conexiunii la internet, procedurile de control sunt aplicate manual, fapt ce determină creșterea timpilor de traversare. Echipele specializate intervin pentru a remedia situația.

Până la restabilirea conexiunii, pentru a evita situațiile de întârziere sau timpii sporiți de traversare, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte posturi vamale din proximitate: Leușeni–Albița sau Leova–Bumbăta.

Pentru întrebări sau alte informații privind activitatea vamală, persoanele pot suna la Linia de informare a Serviciului Vamal: 0 22 78 88 88.