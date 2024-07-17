Шор и экспорт молдавских вин: фейки и манипуляции

De către
OdN
-
0
36

«Молдавских виноделов ждут проблемы в случае вступления в Евросоюз, а единственный рынок, где ждут нашу продукцию – это страны ЕАЭС». Такие манипулятивные нарративы активно распространяет находящийся в бегах олигарх Илан Шор. О том куда экспортируется молдавское вино и какие рынки являются ключевыми для нашей продукции, рассказываем в этом материале.

Илан Шор пугает молдавских виноделов

«Вхождение в ЕС почти наверняка поставит крест на поставках нашего вина в страны ЕАЭС». Такой нарратив продвигают пророссийские Телеграм-каналы и осужденный на 15 лет заключения по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы Илан Шор.

Так, 6 июля в его Телеграм-канале появился пост, в котором Шор ссылается на публикацию одного из местных сайтов о недовольстве одного из румынских производителей вина относительно молдавских предприятий. «А теперь давайте представим страшную картину, если Молдову когда-нибудь возьмут в ЕС. Что ждет наших виноделов? Как видно, ничего хорошего. Тогда и нам придется играть по общим правилам европейского рынка, а значит, церемониться с нами не будут и за наше вино, которое все равно самое лучшее, такие вот деятели возьмутся уже всерьез. Стоит ли говорить, что вхождение в ЕС почти наверняка поставит крест на поставках нашего вина и на рынки стран ЕАЭС, так как сразу появятся заградительные пошлины, которые сделают его там неконкурентоспособным. А ведь именно в России, Беларуси, других странах бывшего СССР наше вино знают, любят и ценят…», – отмечает Шор.

Точно такой же текст опубликовали на сайте прокремлевского издания «Комсомольская правда» и ряд Телеграм-каналов (здесьздесьздесь и здесь).

Кроме этого, публикация Шора о молдавском вине появилась и на одной из анонимных страниц, продвигаемых через рекламу в Facebook.

 

 

 

 

Эта страница продвигает материалы, связанные с Шором и критикой властей страны и все, что связано с Евросоюзом. Подробнее о том, что известно о самой странице и сколько ее владельцы тратят на рекламу постов, можно прочитать в материале Stopfals.md по этой ссылке.

Изначально Шор ссылается на материал, опубликованный на сайте wine-and-spirits.md с заголовком: «Атака на молдавское виноделие в Румынии». В материале комментировали обвинения в адрес молдавских виноделов со стороны руководителя румынского винного холдинга Мариуса Илиева. Так авторы материала молдавского сайта взяли комментарии у представителей Национальное бюро винограда и вина, касаемо обвинений со стороны Илиева в нарушении законов и возможных махинаций.

Помимо  распространения статьи за деньги на анонимных страницах, ее также  продвигают фейковые профили,  близкие к  команде Шора.

Например, некая Рафаэла Казак делилась им в комментарии к одному из постов мэра Хынчешт Александра Ботнаря.

На той же странице публикуются и другие посты с нарративом о том, что Евросоюз якобы губит молдавскую аграрную продукцию.

О том, что эта страница фейковая указывает сразу несколько элементов. В месте жительства указана США, а место работы авиакомпания Delta Air Lines. Каких-либо фотографий с родственниками или друзьями нет. Информация о местах учебы или предыдущем опыте работы тоже отсутствует. Комментарии к фото или записям нет. Сам профиль был создан 4 мая 2024 года.

Подробнее о фейковых страницах, которые продвигают пропаганду от Шора, вы можете узнать в этой статье нашего портала.

Куда идет молдавское вино? Данные статистики

По данным Национальное бюро винограда и вина в 2023 году объем экспорта молдавского вина вырос на 18% в сравнении с 2022 годом. Общая стоимость экспорта вин составила 141,1 млн долларов.

Основным рынком сбыта молдавской винодельческой продукции являются страны Европы – 56,8 %. На страны СНГ приходится – 28,5%.

В топ-10 стран, в которые экспортируют молдавское вино в бутылках есть лишь одна страна ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Это Россия, которая заняла 9 место.

Среди лидеров стран по экспорту – Румыния, Польша и Чехия. При этом, доля продаж в Румынию значительно больше других стран – 30 млн долларов. У Польши, например, 8,2 млн долларов.

Таким образом статистика опровергает спекуляции Шора о том, что наше вино знают и ценят в основном в России, Беларуси и других постсоветских странах. Наоборот, именно в страны ЕС наблюдается тенденция роста экспорта молдавского вина. По данным аналитического центра Expert-Grup, начиная с 2020 года, Европейский союз является основным рынком сбыта алкогольной продукции из Республики Молдова. Анализ был опубликован в мае 2024 года.

Шор пугает введением пошлин на молдавскую винную продукцию в странах ЕАЭС  в случае вступления в Евросоюз

«Стоит ли говорить, что вхождение в ЕС почти наверняка поставит крест на поставках нашего вина и на рынки стран ЕАЭС, так как сразу появятся заградительные пошлины, которые сделают его там неконкурентоспособным», – отмечал Шор в публикации.

Сейчас молдавское вино освобождено от таможенных пошлин в страны Европейского союза. По словам исполнительного директора Expert-Grup Адриана Лупушора, после вступления Молдовы в ЕС, условия для экспорта только улучшатся. «Вступление в Евросоюз означает вхождение страны в единый Таможенный союз Евросоюза. Это означает единая тарифная политика для всех стран ЕС и беспошлинный режим. Будет намного легче продавать наши вина в рамках стран Евросоюза», – отметил для Stopfals.md Лупушор.

Кстати, таможенные пошлины при ввозе молдавского вина в Россию и так существуют. Они составляют 12,5%. При этом, в 2023 году Россия ввела новый порог таможенных пошлин – 20% для стран, которые Москва считает «недружественными». Республика Молдова пока в их число не попала.

Российский рынок для молдавского вина сопряжен и с риском внезапных эмбарго. Так было в 2006 году и в 2013. Оба решения совпали с кризисом политических отношений между Москвой и Кишиневом. В первый раз из-за отказа на тот момент президента Молдовы Владимира Воронина подписать «меморандум Козака» о федерализации Молдовы, а в 2013 из-за Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По словам Лупушора, даже если страны ЕАЭС увеличат таможенные пошлины для Молдовы, после вступления в Евросоюз, эффект для нашей продукции будет небольшим, с учетом переориентирования рынка на запад. «Доля экспорта молдавских вин в страны ЕАЭС значительно ниже, чем в страны ЕС. И плюс мы экспортируем в страны ЕАЭС менее качественное вино и обычно оно идет оптом в цистернах. Это вино – сырье для производителей тех стран. Поэтому даже если и там повысят пошлины, это решение ударит и по их предпринимателям, которые зависят от молдавского сырья. Я не уверен, что они пойдут на этот шаг», – прокомментировал эксперт.

Отметим, что Илан Шор неоднократно манипулировал и рассказывал фейки связанные с Евросоюзом и Молдовой (здесьздесьздесьздесь и здесь). За 2023 год он вошел в список «чемпионов» по фейкам по версии Stopfals.md.

Piotr Garciu,

Stopfals.md


Articolul precedentAșa se spală costumele de baie ca să nu se strice. Ce trebuie să faci înainte de a le băga în mașina de spălat
Articolul următorCine sunt judecătorii responsabili de dosarele căpeteniei criminale omorâte în Chișinău, Izzet Eren
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.