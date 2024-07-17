Шор и экспорт молдавских вин: фейки и манипуляции

«Молдавских виноделов ждут проблемы в случае вступления в Евросоюз, а единственный рынок, где ждут нашу продукцию – это страны ЕАЭС». Такие манипулятивные нарративы активно распространяет находящийся в бегах олигарх Илан Шор. О том куда экспортируется молдавское вино и какие рынки являются ключевыми для нашей продукции, рассказываем в этом материале.

Илан Шор пугает молдавских виноделов

«Вхождение в ЕС почти наверняка поставит крест на поставках нашего вина в страны ЕАЭС». Такой нарратив продвигают пророссийские Телеграм-каналы и осужденный на 15 лет заключения по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы Илан Шор.

Так, 6 июля в его Телеграм-канале появился пост, в котором Шор ссылается на публикацию одного из местных сайтов о недовольстве одного из румынских производителей вина относительно молдавских предприятий. «А теперь давайте представим страшную картину, если Молдову когда-нибудь возьмут в ЕС. Что ждет наших виноделов? Как видно, ничего хорошего. Тогда и нам придется играть по общим правилам европейского рынка, а значит, церемониться с нами не будут и за наше вино, которое все равно самое лучшее, такие вот деятели возьмутся уже всерьез. Стоит ли говорить, что вхождение в ЕС почти наверняка поставит крест на поставках нашего вина и на рынки стран ЕАЭС, так как сразу появятся заградительные пошлины, которые сделают его там неконкурентоспособным. А ведь именно в России, Беларуси, других странах бывшего СССР наше вино знают, любят и ценят…», – отмечает Шор.

Точно такой же текст опубликовали на сайте прокремлевского издания «Комсомольская правда» и ряд Телеграм-каналов (здесь, здесь, здесь и здесь).

Кроме этого, публикация Шора о молдавском вине появилась и на одной из анонимных страниц, продвигаемых через рекламу в Facebook.

Эта страница продвигает материалы, связанные с Шором и критикой властей страны и все, что связано с Евросоюзом. Подробнее о том, что известно о самой странице и сколько ее владельцы тратят на рекламу постов, можно прочитать в материале Stopfals.md по этой ссылке.

Изначально Шор ссылается на материал, опубликованный на сайте wine-and-spirits.md с заголовком: «Атака на молдавское виноделие в Румынии». В материале комментировали обвинения в адрес молдавских виноделов со стороны руководителя румынского винного холдинга Мариуса Илиева. Так авторы материала молдавского сайта взяли комментарии у представителей Национальное бюро винограда и вина, касаемо обвинений со стороны Илиева в нарушении законов и возможных махинаций.

Помимо распространения статьи за деньги на анонимных страницах, ее также продвигают фейковые профили, близкие к команде Шора.

Например, некая Рафаэла Казак делилась им в комментарии к одному из постов мэра Хынчешт Александра Ботнаря.

На той же странице публикуются и другие посты с нарративом о том, что Евросоюз якобы губит молдавскую аграрную продукцию.

О том, что эта страница фейковая указывает сразу несколько элементов. В месте жительства указана США, а место работы авиакомпания Delta Air Lines. Каких-либо фотографий с родственниками или друзьями нет. Информация о местах учебы или предыдущем опыте работы тоже отсутствует. Комментарии к фото или записям нет. Сам профиль был создан 4 мая 2024 года.

Подробнее о фейковых страницах, которые продвигают пропаганду от Шора, вы можете узнать в этой статье нашего портала.

Куда идет молдавское вино? Данные статистики

По данным Национальное бюро винограда и вина в 2023 году объем экспорта молдавского вина вырос на 18% в сравнении с 2022 годом. Общая стоимость экспорта вин составила 141,1 млн долларов.

Основным рынком сбыта молдавской винодельческой продукции являются страны Европы – 56,8 %. На страны СНГ приходится – 28,5%.

В топ-10 стран, в которые экспортируют молдавское вино в бутылках есть лишь одна страна ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Это Россия, которая заняла 9 место.

Среди лидеров стран по экспорту – Румыния, Польша и Чехия. При этом, доля продаж в Румынию значительно больше других стран – 30 млн долларов. У Польши, например, 8,2 млн долларов.

Таким образом статистика опровергает спекуляции Шора о том, что наше вино знают и ценят в основном в России, Беларуси и других постсоветских странах. Наоборот, именно в страны ЕС наблюдается тенденция роста экспорта молдавского вина. По данным аналитического центра Expert-Grup, начиная с 2020 года, Европейский союз является основным рынком сбыта алкогольной продукции из Республики Молдова. Анализ был опубликован в мае 2024 года.

Шор пугает введением пошлин на молдавскую винную продукцию в странах ЕАЭС в случае вступления в Евросоюз

«Стоит ли говорить, что вхождение в ЕС почти наверняка поставит крест на поставках нашего вина и на рынки стран ЕАЭС, так как сразу появятся заградительные пошлины, которые сделают его там неконкурентоспособным», – отмечал Шор в публикации.

Сейчас молдавское вино освобождено от таможенных пошлин в страны Европейского союза. По словам исполнительного директора Expert-Grup Адриана Лупушора, после вступления Молдовы в ЕС, условия для экспорта только улучшатся. «Вступление в Евросоюз означает вхождение страны в единый Таможенный союз Евросоюза. Это означает единая тарифная политика для всех стран ЕС и беспошлинный режим. Будет намного легче продавать наши вина в рамках стран Евросоюза», – отметил для Stopfals.md Лупушор.

Кстати, таможенные пошлины при ввозе молдавского вина в Россию и так существуют. Они составляют 12,5%. При этом, в 2023 году Россия ввела новый порог таможенных пошлин – 20% для стран, которые Москва считает «недружественными». Республика Молдова пока в их число не попала.

Российский рынок для молдавского вина сопряжен и с риском внезапных эмбарго. Так было в 2006 году и в 2013. Оба решения совпали с кризисом политических отношений между Москвой и Кишиневом. В первый раз из-за отказа на тот момент президента Молдовы Владимира Воронина подписать «меморандум Козака» о федерализации Молдовы, а в 2013 из-за Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По словам Лупушора, даже если страны ЕАЭС увеличат таможенные пошлины для Молдовы, после вступления в Евросоюз, эффект для нашей продукции будет небольшим, с учетом переориентирования рынка на запад. «Доля экспорта молдавских вин в страны ЕАЭС значительно ниже, чем в страны ЕС. И плюс мы экспортируем в страны ЕАЭС менее качественное вино и обычно оно идет оптом в цистернах. Это вино – сырье для производителей тех стран. Поэтому даже если и там повысят пошлины, это решение ударит и по их предпринимателям, которые зависят от молдавского сырья. Я не уверен, что они пойдут на этот шаг», – прокомментировал эксперт.

Отметим, что Илан Шор неоднократно манипулировал и рассказывал фейки связанные с Евросоюзом и Молдовой (здесь, здесь, здесь, здесь и здесь). За 2023 год он вошел в список «чемпионов» по фейкам по версии Stopfals.md.

Piotr Garciu,

Stopfals.md