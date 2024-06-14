ФЕЙК: 1500 бездомных и мигрантов из Франции будут размещены в Молдове на время Олимпийских игр

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В последние дни, в социальных сетях и на некоторых сайтах распространяется информация о том, что бездомные и мигранты из Франции якобы могут переселиться в Молдову на время Олимпийских игр, которые состоятся с 26 июля по 11 августа, в Париже. Не обошел эту тему стороной и российский пропагандист Владимир Соловьев. На самом деле, эта информация не соответствует действительности. Ее опровергло Министерство иностранных дел Молдовы. Фейки о мигрантах из Европы — кремлевский нарратив, который распространяется уже много лет в пропагандистских целях.

«Бездомные из Франции могут оказаться в Молдове на время Олимпиады»

Ряд сайтов и Telegram-каналов написали о том, что бездомные и мигранты из Франции могут переселиться в Молдову на время Олимпийских игр. Их якобы разместят в нескольких гостиницах Кишинева, Вадул-луй-Водэ и Бельц.

«Французские власти и мэрия Парижа ведут переговоры с дипломатами из разных стран Европы на тему, где могут оказаться бездомные и маргиналы на время проведения летних Олимпийских Игр 2024, которые состоятся с 26 июля по 11 августа. Власти Молдовы предложили разместить французских бездомных в нескольких кишиневских гостиницах, а также в гостевых домах Вадул-луй-Водэ и Бельцах», – утверждает сайт PRAVDA Молдавия.

«Молдова, в частности, выразила готовность принять около 1500 нуждающихся французов, разместив их в гостиницах Кишинёва, а также в гостевых домах в Вадул-луй-Водэ и Бельцах», – пишет Telegram-канал Царьград.

О том, что «бездомные из Франции могут оказаться в Молдове на время Олимпиады» говорится также в Telegram-каналах Гагаузская РеспубликаМолдавия сегодняПравда ГагаузииGagauznews — Новости Гагаузии50 оттенков правды/лжи и на канале кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

О мигрантах и бездомных из Парижа пишут также пользователи Facebook. Мы нашли несколько публикаций на эту тему (здесьздесьздесьздесь и здесь).

В Tiktok пользователь investor_na_fure опубликовал видео, в котором рассказывает, что «Бомжей Парижа отправляют в Молдавию». Далее автор нецензурно выражается о том, что «бомжам из Парижа» якобы предоставят в нашей стране места в гостиницах, президентские номера, или, возможно, даже поселят в Кодрах. Этим роликом поделились более 3,5 тысяч пользователей, а более 500 его сохранили. Подобную информацию распространили и другие пользователи Tiktok.

Молдова не будет принимать мигрантов из Франции

Мы представили в Министерство иностранных дел Молдовы (МИД) публикации, в которых говорится, что Молдова будет принимать мигрантов из Франции. В комментарии для Stopfals.md, МИД заявил, что данная информации не соответствует действительности. «Министерство иностранных дел категорически отрицает подлинность этой публикации, это — фейк», – говорится в ответе пресс-службы министерства. В МИД также добавили, что Франция не вела какие-либо дискуссии с Молдовой в отношении данной темы.

Бездомных и мигрантов переселяют из Парижа в другие регионы Франции

На самом деле, мигрантов, бездомных и просителей убежища и раньше переселяли из Парижа в провинции Франции. 28 марта, в программе «Complément d’enquête» на канале France 2, министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера (Amélie Oudéa-Castéraзаявила что эти меры не связаны с предстоящим спортивным мероприятием: «По щекотливому, сложному, деликатному вопросу экстренного размещения [для мигрантов] решения принимаются во Франции каждую неделю, и это не имеет ничего общего с Олимпийскими играми». Министр добавила, что «политика экстренного размещения направлена ​​на распределение усилий по разным территориям».

В пресс-релизе, опубликованном 5 апреля на сайте префектуры Луары сказано, что Франция создала десять региональных центров временного приема в национальном масштабе. В эти центры людей направляют на три недели. Пока люди находятся в центрах, их ситуацию оценивают компетентные государственные службы. В конце этого периода, предлагаются рекомендации, основанные на ситуации этих людей.

За 10 месяцев поддержку получили 519 человек в регионе Центр-Долина Луары (Centre-Val de Loire). 146 человек были направлены в национальную систему приема лиц, ищущих убежища, 335 – в срочное размещение, их ситуация с правом на пребывание находится на стадии рассмотрения, а остальные покинули территорию добровольно.

«Страшилкам» про беженцев и мигрантов около 10-ти лет

Фейки о беженцах и мигрантах распространяются на протяжении нескольких лет и каждый раз придумываются новые сценарии. Во время президентских выборов в Молдове в 2016 году одной из запомнившихся «страшилок» была информация о 30 тысячах сирийских беженцев, которых якобы должна была принять Молдова в случае победы Майи Санду на президентских выборах. В декабре 2023 года, журналисты Stopfals.md писали о похожем фейке про беженцев из Германии. Тогда сайт Kp.md, запрещенный в Республике Молдова за распространение информации «способной вызвать напряженность или социальные конфликты», опубликовал статью, основанную на утверждении одного немецкого оппозиционера. В публикации говорилось, что Германия якобы предлагает открыть лагеря мигрантов в Республике Молдова и Грузии для беженцев из Европы. На самом деле, на правительственном уровне таких решений не было.

А в апреле 2024 года с фейковых аккаунтов в Facebook писали, что Польша собирается отправить со своей территории в Молдову нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, и власти Молдовы якобы согласны их принять. Stopfals.md опроверг и этот фейк.

Фейки Соловьева о Молдове — не в новинку 

Пропагандист Владимир Соловьев не впервые дезинформирует о событиях в Молдове. Например, в августе 2022 года Соловьев написал в своем Telegram-канале, что Министерство внутренних дел направило из Кишинева в Гагаузию отряд специального назначения «Fulger» якобы для «подавления протестов». Это ложное утверждение было опровергнуто порталом Stopfals.md. В мае 2023 года Соловьев использовал в ложном контексте фотографию с Национального собрания «Европейская Молдова», намекая, что в Комрате проходит «антиправительственный митинг». Эту манипуляцию развеял Stopfals.md.

YouTube-канал Соловьёв LIVE предоставляет башкану Гагаузии Евгении Гуцул площадку для распространения фейков. В одной из передач, 10 апреля этого года, Гуцул озвучила сразу несколько фейков об объединении Республики Молдова с Румынией, о якобы ущемлении Гагаузии, «молдавском языке» и на другие темы, которые последние месяцы активно тиражируются представителями кремлевской власти. Подробнее на Stopfals.md.

Elena Celak, Stopfals.md


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