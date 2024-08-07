ФЕЙК: Более 300 румынских учителей будут работать в Молдове с 1 сентября — «план по ликвидации страны запущен»

Последние дни некоторые молдавские политики распространяют информацию, что якобы с 1 сентября в Республике Молдова начнут работать более 300 учителей из Румынии, это распространилось и в социальных сетях. Все ссылаются на якобы заявление министра образования и исследований Дана Перчуна. Авторы постов утверждают, что в школах будут «вытеснять из сознания наших детей язык, культуру, менталитет», а конечной миссией якобы является «ликвидация» Молдовы. На самом деле, все это ложь. В планы Министерства образования не входит привлечение учителей из Румынии и Дан Перчун об этом не говорил.

«Более 300 румынских учителей начнут работать в молдавских школах с 1 сентября»

2 августа депутат от так-называемого блока Победа Ирина Лозован в своем Telegram-канале написала, что с 1 сентября 318 румынских учителей начнут работать в школах Молдовы. «В оправдание министр образования сослался на нехватку молдавских учителей. А молдавские педагоги, по предложению правительства Санду, смогут пройти обучение в школах Клужа и Бухареста», добавила Лозован. В тот же день, ряд Telegram-каналов написали, что «более 300 румынских учителей начнут работать в молдавских школах с 1 сентября». В их числе Партия RENAŞTERE – ВОЗРОЖДЕНИЕ, Первый в Молдове Новости (репост поста Ирины Лозован), Молдавский Vагон, Молдавия сегодня и Приднестровец. 3 августа об этом написал и депутат парламента Р. Молдова от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Все каналы и политики сослались на «заявление» министра образования Дана Перчуна, но не представили никаких доказательств.

«Униря» через учителей

В группах Большая игра Маленькой Молдовы и Новости Гагаузии и юга Молдовы в Facebook опубликован видеоролик о том, что через румынских учтелей якобы будет запущен процесс «унири» (объединение с Румынией – ред.). «Мы уже не раз приходили к выводу, что для ликвидации Молдовы как самостоятельного государства необходимости вводить войска на ее территорию. Процесс уничтожения, представляющий собой подготовку к “мягкой унире”» – сказано в ролике. Риторику из видео про «интервенцию в образование» повторяет в своем Telegram-канале и Богдан Цырдя.

Пост на эту тему вызвал у недовольство некоторых подписчиков. Кто-то возмутился, зачем устраивать на работу учителей из Румынии, если своим не хватает работы.

А другие и вовсе восприняли это как акт «оккупации» Молдовы румынами.

Депутат Ирина Лозован в своем посте предполагает, что цель внедрения румынских учителей — «еще более подчинить молдаван румынам». Там же она пишет о «мягкой силе», которая «будет вытеснять из сознания наших детей язык, культуру, менталитет». Пост Лозован опубликован и на канале “Первый в Молдове” Новости. О намерении «вытеснить культуру и менталитет» также написали: Sputnik Молдова сославшись на слова Дана Перчуна (но без ссылки на то, где он это заявляет), Гагаузская Республика со ссылкой на слова Ирины Лозован, Молдавские Ведомости поделились постом Sputnik Молдова. Также об этом написали несколько пользователей Facebook.

Минобразования: Дан Перчун такого не говорил

В комментарии для портала Stopfals.md, Министерство образования и исследований Молдовы опровергло эту информацию. «Дан Перчун никогда и нигде не заявлял о том, что якобы “более 300 учителей из Румынии с 1 сентября будут учить учеников в Молдове”. Эта информация является фейком. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь обратить внимание на приложенные Вами скриншоты – нигде не указан первоисточник с прямой речью Министра, что еще раз подтверждает, что данная информация недостоверна», – прокомментировали в Минобразования.

Молдавских учителей не будут заменять учителями из Румынии

Группа из 53 учителей из разных районов Молдовы на самом деле отправилась в Румынию для участия в летних курсах румынского языка и литературы, которые прошли в июле в Яссах. Ранее еще одна группа преподавателей из нашей страны проходила этот курс в Румынии. Но это не означает, что на место этих учителей трудоустроят преподавателей из соседнего государства. По завершении курсов, педагоги из Молдовы продолжат свою работу.

Министерство образования рассказало в комментарии для портала Stopfals.md о программах по поддержке учителей из Молдовы, с целью стимулирования молодых специалистов. Так, запущен конкурс на распределение выпускников на вакантные педагогические должности. Начинающие педагоги, распределенные на вакантные должности, получат единовременное пособие в размере 200.000 леев для выпускников программ высшего и магистерского образования в области фундаментальных наук. В первые пять лет работы в сельской местности или районных центрах, компенсируются расходы на аренду жилья в размере 1.000 леев в месяц и на потребление тепловой и электрической энергии в размере 3.000 леев в год. Кроме того, предоставляется 62 календарных дня ежегодного отпуска, а в первые пять лет работы оказывается поддержка со стороны наставника.

Также существуют программы для действующих преподавателей. Только в этом году, более 4.000 учителей по всей стране развивают свои компетенции в рамках Национальной программы Инвестируем в учителей.

Фейки об угрозе со стороны Румынии не новы

Страшилки о «румынизации» некоторые пророссийские политики и аффилированные им медиа-каналы используют довольно часто. В октябре 2022 года, Богдан Цырдя пытался внушить, что Румыния и НАТО собираются военным путем оккупировать Республику Молдова. В апреле 2023 г., во время избирательной кампании по выборам башкана Гагаузии, некоторые кандидаты заявляли о приближающемся объединении Молдовы с Румынией. В феврале 2023 года и в январе 2024 года была запущена дезинформация, подкрепленная изображениями с ложной текстовкой, о том, что Румыния якобы стягивает военную технику к границе с Республикой Молдова. А в апреле 2024 распространялся фейк о том, что Румыния готовится к военному вторжению в нашу страну. Также в апреле нарратив о «румынизации» озвучила башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Этот же нарратив продвигают некоторые пропагандисты в онлайн среде.

Elena Celak,

Stopfals.md