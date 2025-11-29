Медиаобразование в школах: как дезинформаторы переврали заявления Дана Перчуна

Некоторые СМИ и Telegram-каналы распространяют в соцсетях ложную информацию, приписывая ее министру образования и исследований Дану Перчуну. По версии этих ресурсов, власти «превращают школьные уроки в инструмент контроля и встраивают политическую пропаганду прямо в уроки». На самом деле, министр говорил о необходимости интегрировать элементы медиаобразования в базовые предметы для борьбы с дезинформацией.

Как интерпретировали слова министра образовании

Информация с заголовками в стиле «власти взялись за наших детей» и «ПДС встраивают политическую пропаганду прямо в уроки» стала появляться 22 ноября на различных каналах в сети Telegram, среди которых Гений Карпат, „Первый в Молдове” Новости, Информатор, KP Moldova, Sputnik Молдова 2.0, Кружка Медная, Salut Молдова!, Sputnik Ближнее зарубежье и МЯСОРУБКА NEWS. Ещё информация появилась в сети Facebook, а также Одноклассниках и различных сайтах, как например md.kp.media, news.mail.ru и moldova24.online.

К примеру, в Telegram-канале Первый в Молдове написали, что «фактически детей учат не анализировать информацию, а принимать единственно верную, официально утвержденную точку зрения», и что «в школах запрещают думать самостоятельно и иметь собственное мнение, если оно расходится с линией ПАС или позицией администрации учебного заведения».

Комсомольская правда в Молдове утверждает, что детям будут «втюхивать “правильную” историю, основанную на нацизме и евроинтеграции, а всё остальное – дезинформация».

Sputnik Молдова заявил, что «теперь же недалёкие, дурно образованные, с двухцветным восприятием мира люди вознамерились калечить своей сектантской ахинеей ещё и детей».

На самом деле, министр говорил о необходимости медиаобразования для школьников

Вышеупомянутые ресурсы опубликовали часть заявлений министра, которые он сделал 20 ноября во время передачи FORUM на телеканале Vocea Basarabiei (30:20 – 31:00).

«Мы не будем вводить новые предметы. Это фундаментальное решение, которое мы приняли, потому что, с одной стороны, гражданское общество и различные группы интересов постоянно просили нас вводить новые дисциплины, которые бы отвечали актуальным социальным вызовам. Речь идет об образовании для общества, о медиаобразовании — в контексте дезинформации, в контексте необходимости того, чтобы дети могли различать разные информационные источники и так далее. Подход, которого мы придерживаемся в Министерстве образования, заключается в том, чтобы интегрировать эти элементы в базовые предметы. Потому что о пропаганде и дезинформации можно учить и на уроках истории, и на уроках румынского языка и так далее», – сказал Дан Перчун (в оригинале: „Noi nu vom avea discipline noi. Aici e o decizie fundamentală pe care am luat-o. Pe de o parte, societatea civilă, diferite grupuri de interese, întotdeauna ne-au solicitat să introducem discipline noi care să răspundă unor provocări sociale de ultimă oră. Fie că e vorba de educația pentru societate, educația mass-media în contextul dezinformării, a necesității ca copiii să diferențieze între diferite surse de informație ș.a.m.d. Abordarea pe care noi mergem la Ministerul Educației este să integrăm aceste elemente în disciplinele de bază. Pentru că putem învăța despre propagandă și dezinformare și la istorie, la limba română ș.a.m.d.”).

Таким образом, утверждения некоторых каналов о «политической пропаганде на уроках» не имеют ничего общего с заявлениями министра. Эти ресурсы также писали, будто в школах будут изучать пропаганду и дезинформацию, а не учить бороться с ними. Не соответствует действительности и заявление Комсомольской правды в Молдове о том, что «новый предмет включат в школьный курс истории и государственного языка». Из речи министра ясно, что новый предмет как раз не будут создавать, а историю и румынский язык он привёл лишь в качестве примера.

Нарратив об уроках дезинформации в школах распространяют… дезинформаторы

Важно отметить, что слова министра образования и исследований о необходимости обучать детей медиаграмотности и борьбе с дезинформацией намеренно искажали именно те СМИ и каналы, которые неоднократно распространяли фейки и дезинформацию. О многих из них писал Stopfals.md.

У Комсомольской правды в Молдове десятки нарративов, которые опровергали журналисты. В октябре 2023 года сайт kp.md был заблокирован по требованию СИБ, однако продолжил деятельность по новому веб-адресу: md.kp.media. Этот ресурс распространял фейки на различные темы, включая ЛГБТ, образование, финансы, украинских беженцев, Евросоюз и многие другие.

Sputnik Молдова — известное пропагандистское агентство, о которой неоднократно писал Stopfals.md. Этот ресурс является одним из лидеров по распространению фейков, например о химических отходах, вакцинах, военных базах США в Молдове и другие.

Телеканалу Первый в Молдове ранее приостановили лицензию постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Канал связан с беглым олигархом Иланом Шором, которого разыскивают в Молдове. Портал Stopfals.md неоднократно публиковал опровержения фейков и манипулятивных статей этого ресурса, например об учениях НАТО, передаче молдавской армии Румынии, создания Наццентра по информационной защите и противодействию пропаганде и т.д.

Также Stopfals.md писал о фейках, которык распространял Telegram-канал Гений Карпат об однополых браках, ложном обращение Марты Кос к Молдове и др.

Канал Salut Молдова! также распространял дипфейк с Майей Санду, другие ложные нарративы об ущемление гагаузов, обысках у сторонников блока «Победа», референдуме и НАТО в Молдове.

Вор кричит: «Держите вора!»

Кремль и проплаченные им СМИ обвиняют оппонентов, в частности Молдову, в том, что делают сами. Напомним, что Sputnik является государственным информационным агентством России и финансируется из их госбюджета. Часть других ресурсов, которые кричат о «пропаганде в молдавских школах», «давлении на общество со стороны власти» и продвигают нарративы Кремля тоже прямо или косвенно аффилированы российским властям. Именно нынешние власти России используют методы, в которых пропагандистские ресурсы обвиняют Молдову: ущемляет свободу слова, преследует инакомыслящих, для удобства приняв закон об «иноагентах». Об этом неоднократно заявляли международные организации. Так, в докладе Европарламента за 2024 года указывается, что политические репрессии, уголовные преследования и блокировки СМИ привели к подавлению свободы слова и фактическому «закрытию гражданского пространства» в России.

Выдержка из доклада Европейского парламента

Об ограничениях права на свободу слова в России писали и неправительственные организации, как например Amnesty International — всемирное движение людей, выступающих за соблюдение и защиту прав человека. «Права на свободу слова, мирных собраний и объединений по-прежнему жёстко ограничивались», — говорится в отчете. В документе перечислены конкретные случаи, в которых российские власти грубо нарушали право на свободу выражения мнений и подвергали судебному преследованию или уголовному наказанию людей, выражающих несогласие с кремлевской пропагандой и официальной версией о военной агрессии против Украины. Последний такой случай, о котором написали в том числе российские СМИ: суд в Москве приговорил к семи годам колонии стюардессу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову за «фейки об армии». Она написала в одном из чатов в соцсетях, что российские военные «совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов». На неё написали донос и задержали.

Еще один пример – переписывание истории в пропагандистских целях. В 2023 году был издан новый учебник истории для старшеклассников, в котором оправдывают войну в Украине, называя её «СВО» (специальной военной операцией), и пишут о «плохом Западе». «На роль главного тарана против России США и НАТО стали готовить Украину. Из Украины усиленно лепили „анти-Россию“» – утверждается в учебнике.

Константин Хайретдинов, Stopfals.md