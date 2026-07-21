Админреформа в Молдове: мифы и факты через призму общественного мнения в районе Басарабяска

Административная реформа в Молдове остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем этого года. Несмотря на то, что речь идёт о процессе, который находится на стадии обсуждения, вокруг него уже сформировалось множество мнений, опасений и слухов.

Часть граждан выражает тревогу по поводу возможного уменьшения роли небольших населённых пунктов, другие опасаются, что получение государственных услуг станет сложнее и потребует поездок в другие города.

В рамках цикла «Мифы и факты» мы собрали наиболее распространённые опасения и постарались разобраться, что из них соответствует действительности.